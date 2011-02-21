Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni nesil mobil cihazlar için yüksek bant genişliğine sahip bellek geliştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
1
2
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy S II ve Galaxy Tab II gibi yeni nesil cihazlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung, yüksek bant genişliğine sahip mobil bellek geliştirdiğini duyurdu. Güney Koreli firmadan yapılan açıklamaya göre, I/O 1Gb (128MB) mobil DRAM yongasıi, 12.8GB/saniye bant genişliği sunuyor.

Bant genişliği 1.6GB/saniye olan standart mobil DRAM yongaları ile kıyaslandığında 8 kat, en yeni LPDDR2 DRAM yongaları (3.2GB/saniye) kıyaslandığında ise 4 kat daha yüksek bant genişliği sunan yeni bellek çiplerinde, veri giriş-çıkışları için 512-pin (önceki nesillerde en yüksek 32 pin) kullanıldığı ve bu sayede yüksek bant genişliğine ulaşıldığı belirtiliyor.

Samsung'un Bellek Ürünleri Planlama ve Uygılama Mühendisliği'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Byungse So, "Geçtiğimiz yıl geliştirdiğimiz 4Gb LPDDR2 DRAM yongasını takiben, geniş I/O arabirimi ile gelen yeni mobil DRAM çözümümüz, yüksek performanslı mobil ürünlerin ilerleme ve geliştirmesine ciddi katkı sağlayacak." dedi.

Yüksek bant genişliğine sahip yeni DRAM yongalarının, akıllı telefon ve tabletler için ideal olduğunu belirten Samsung, 20nm üretim teknolojisiyle hazırlanan daha ileri çözümleri ise 2013'te sunacağını belirtiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirkayik 8 yıl
harika birşey helal ki ne helal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydink_1903 8 yıl
Birileri şu Samsung u durdursun. :)

Kolay Gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı! 8 yıl Vodafone 945 video inceleme 8 yıl Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim