Samsung-RIM ortaklığına dair yeni dedikodular ortaya çıktı

Son dönemlerde çalkantılı günler geçiren RIM firmasının akıllı telefon pazarında yeniden iddialı olmak adına geliştirdiği BlackBerry 10 işletim sistemini lisanslama düşüncesinin olduğu bir süredir gündeme geliyor. Bir dönem Samsung ile lisans konusunda anlaşacağı iddia edildiyse de sonrasında bu iddia gündemden düşmüştü. Bu hafta aynı iddia yeniden gündeme geldi.





Jefferies analisti Peter Misek, RIM'in stratejik değerlendirmesinin BB10 işletim sisteminin lisanslanması kararına doğru gittiğine ve Samsung'un da lisanslama ile en çok ilgilenen şirket olduğuna inanıyor.





Misek, firmanın basın açıklamalarından bir ortak aradıklarının dolaylı olarak ifade edildiğini belirtiyor. Müşterilerine gönderdiği notta Misek, Samsung ile RIM'in BB10 lisansı için görüşme halinde olduğuna inandıklarını ifade ediyor.





RIM patronu Heins de yılda 60 telefon satışa sunan firmalarla rekabet edebilmenin ekonomik açıdan oldukça zor olduğunu, BB10 platformunu daha iyi rekabete sokabilecek bir ortağa ihtiyaç duyabileceklerini dile getirmişti.





Misek, Samsung'un şirket içi işletim sistemi geliştirme planlarında RIM'i satın alma veya BB10'u lisanslama seçeneklerinin olduğunu belirtiyor. Ancak bu hamle BB10 işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra olabilecek. Samsung ise iddiaları reddediyor.





Kapalı bir ekosistem olarak yıllarca kullanımda kalan BB işletim sistemi, 10 numaralı sürümüyle akıllı telefon pazarında gelecek vaad eden fonksiyonlar sunuyor. Gelecek yıl başlarında yakalayacağı popülarite, lisanslama konusunda diğer firmaların da ilgisini çekecektir.