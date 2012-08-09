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Samsung-RIM ortaklığına dair yeni dedikodular ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde çalkantılı günler geçiren RIM firmasının akıllı telefon pazarında yeniden iddialı olmak adına geliştirdiği BlackBerry 10 işletim sistemini lisanslama düşüncesinin olduğu bir süredir gündeme geliyor. Bir dönem Samsung ile lisans konusunda anlaşacağı iddia edildiyse de sonrasında bu iddia gündemden düşmüştü. Bu hafta aynı iddia yeniden gündeme geldi.

Jefferies analisti Peter Misek, RIM'in stratejik değerlendirmesinin BB10 işletim sisteminin lisanslanması kararına doğru gittiğine ve Samsung'un da lisanslama ile en çok ilgilenen şirket olduğuna inanıyor.

Misek, firmanın basın açıklamalarından bir ortak aradıklarının dolaylı olarak ifade edildiğini belirtiyor. Müşterilerine gönderdiği notta Misek, Samsung ile RIM'in BB10 lisansı için görüşme halinde olduğuna inandıklarını ifade ediyor.

RIM patronu Heins de yılda 60 telefon satışa sunan firmalarla rekabet edebilmenin ekonomik açıdan oldukça zor olduğunu, BB10 platformunu daha iyi rekabete sokabilecek bir ortağa ihtiyaç duyabileceklerini dile getirmişti.

Misek, Samsung'un şirket içi işletim sistemi geliştirme planlarında RIM'i satın alma veya BB10'u lisanslama seçeneklerinin olduğunu belirtiyor. Ancak bu hamle BB10 işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra olabilecek. Samsung ise iddiaları reddediyor.

Kapalı bir ekosistem olarak yıllarca kullanımda kalan BB işletim sistemi, 10 numaralı sürümüyle akıllı telefon pazarında gelecek vaad eden fonksiyonlar sunuyor. Gelecek yıl başlarında yakalayacağı popülarite, lisanslama konusunda diğer firmaların da ilgisini çekecektir.

http://allthingsd.com/20120808/here-come-the-rim-samsung-rumors-again/ Yorum Yaz
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memoseler 7 yıl en beğenilen yukuberk
yukuberk


memoseler

yukuberk


memoseler

yukuberk

Isterlerse samsung, apple, htc, rim birleşsinler yine de sony kadar iyi olamazlar.

80-90 'lı yılların SONY'si şuan SAMSUNG... Bi çevrene bak istersen. Her sektörde EN İYİSİ'ne koşuyor Samsung...

Senin kurduğun cümle 15 yıl önce geçerliydi fakat şuan Samsung gibisi yok. İleriki yıllarda bunu daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum.


Samsung hah komik. Başka marka mı bulamadın? Samsung dedigin sony'nin tırnağı etmez.

Samsung Smart TV'sine Elle kontrol sesle komut hareket sensörleri koyarken Sony ne koyuyor???.... Samsung 4 çekirdekli telefon çıkartırken Sony ne yapıyor?? Amoled ekran teknolojisinde dünya genelinde pazar payı %98... Samsung Buzdolabı-Klima-Çamaşır makinesi üretirken Sony-htc-Apple-Nokia bunları yapabiliyormu?... SAMSUNG ŞÜPHESİZKİ HER ALANDA TEKNOLOJİYE EN ÇOK KATKI YAPAN FİRMADIR VE BU KONUDA TARTIŞMAN BİLE APTALCA.

edit: yanlış yazım

Zaten bir televizyon alırken elle kontrol edip etmemesi seçim kriterimdir. Xperia s çok yavaş bir telefon, çift çekirdek yetmiyor 8 cekirdek lazım. Sony zaten teknolojisi geri olduğu için 4 çekirdek telefon yapamıyor. Sony multimedyadaki uzmanlığını buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ürünlerde kullanmalı. Pazar payı da ürünün ne kadar kaliteli olduğunu gösterir.

Samsungmuş... Bana dünün markalarıyla gelmeyin.





Samsung 1938'de Sony ise 1946'da kurulmuştur... Ayrıca Samsung'un bünyesinde Sony'nin 2 katı çalışan var... SONY her zaman Samsung'dan kötüydü demiyorum. Artık Samsung daha iyi diyorum.

Ayrıca senden tiksiniyorum. Teknoloji bağımlısı Fanın tekisin.
yukuberkmemoseleryukuberkmemoseler
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!!-Origin-!! 7 yıl
Ortaklik olursa kesin kullanicilarin cok isini gelir.
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1080p 7 yıl
Apple da IOS 'u SAMSUNGA lisanslasın IPHONE dan olan karının 100 katını kazansın.



Hala SONY den iyi değil diyen arkadaş,


Bir MINIDISC
Bir WALKMAN
Bir PLAYSTATION 1-2
Bir Sony CRT TRINITRON Düz kare EKRAN
Bir SONY YAZILI TELEVİZYON gibi,
Ürünün üstün de SONY yazması insanları HEYECANLANDIRMIYOR.

bir PS3 ü ,BluRay i bir de kamerası para ediyor.
Sony Batmak üzere.

PSP VITA
Android Telefonları
Oynak dansöz robotları
SONY ye yetmiyor.
Çok daha iyi şeyler yapması lazım ESKİ SONY ŞANINA YAKIŞI GİBİ MESELA IPHONE gibi ama IPHONE 2006 da icat edildi.

Bir TV almaya gidildiğinde akıl da SAMSUNG,PANASONIC,LG hakim.
Laptop da SAMSUNG,ACER,PB,DELL,LENOVO, EN SON SONY.
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Chenk 7 yıl
Turkiyede samsung cep telefonu pazar payi 45-48% civari diye biliyorum. Sony nedir bilen var mi?
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BERK BEY 7 yıl
Blackberry galaxy s3:D yada samsung vold 9900:)
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Aman abi aman. Mümkünse yapmasınlar. Blackberry gibi gereksiz bir cihaza bakıp telefon üreteceklerse üretmesinler daha iyi.

Şuan kullanıyorum ve bir telefona ancak bu kadar lanet okuyabilirim herhalde.
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aragonath 7 yıl BERK BEY
TurboS

Blackberry galaxy s3:D yada samsung vold 9900:)

kardeşim pm atamıyorum sana gönderrilemiyor diyo
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DH Misafiri 7 yıl
Sony mi Samsung mu diye kafa yorulacagına, Türkiyenin böyle bir markası niye yok ve nasıl oluru üzerine kafa yorulsa daha güzel olur, diyorum, acizane...
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l3ittersweet 7 yıl
sayın DH Misafiri,

Sony, Samsung, Apple, Nokia markalarının bulunduğu ülkelerde, ortalama mühendisin bindiği araba, oturduğu ev, akşam gittiği mekan ile ülkemizdekileri karşılaştırın. Sonuç ortada...
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nurettinaz 7 yıl
Microsoft-nokia dan sonra bu ortaklikta bence tuketicinin isine cok yarayacak. Ben zaten BB telefonlari cok seviyordum ancak isletim sisteminin hantalligi insanin canini skiyordu. Samsung ile isleri biraz daa duzeltirlerse BB asla vazgecmem.
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sticer12 7 yıl
bu sony akımı neye alamettir bilmiyorum ama :D samsung bu işi yaparsa gerçekten çok stabil ve piyasadan farklı telefonlar üretebilir. Standartın dışına çıkmış olur . Sony ci arkadaşada burdan selam yolluyorum ve onu bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum :D
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senatorlines 7 yıl
GSM sektöründe samsunga rakip muhakkak olmalı, samsung git gide tekelleşiyor, raflarda, HTC, Sony, Nokia, LG, Apple'yi de görmek istiyoruz. Tekel iyi bişey mi, ama samsung en iyisini yapıyor şu özelliklerde yapıyor, amoled ekranlı yapıyor.... diyeceksiniz, işte bu tekelleşmesinin bir sonucu, çok tehlikeli bir durum, amoled ekranları bile LG ile çin ve japon firmaları bu sene yeni üretmeye başlıyor ama samsung 2 seneden beri tekeldi ve baya ilerledi, o yüzden diğer firmalara da şans verelim ki onlarda yaşasın, rafta hep vr sadece samsung olması çok iğrenç olur, Tekel iyi bişey olsaydı ABD'de ve Avrupada antitröst ve anti tekel yasaları çıkartırmıydı adamlar?
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avrilrocks 7 yıl
ilginç olabilir bu ortaklık
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iskocyall 7 yıl
Aselsan diye telefon vardi ne oldu :)
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memoseler 7 yıl
yukuberk
Isterlerse samsung, apple, htc, rim birleşsinler yine de sony kadar iyi olamazlar.

80-90 'lı yılların SONY'si şuan SAMSUNG... Bi çevrene bak istersen. Her sektörde EN İYİSİ'ne koşuyor Samsung...
Senin kurduğun cümle 15 yıl önce geçerliydi fakat şuan Samsung gibisi yok. İleriki yıllarda bunu daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum.
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yukuberk 7 yıl memoseler
memoseler
yukuberk
Isterlerse samsung, apple, htc, rim birleşsinler yine de sony kadar iyi olamazlar.

80-90 'lı yılların SONY'si şuan SAMSUNG... Bi çevrene bak istersen. Her sektörde EN İYİSİ'ne koşuyor Samsung...
Senin kurduğun cümle 15 yıl önce geçerliydi fakat şuan Samsung gibisi yok. İleriki yıllarda bunu daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum.

Samsung hah komik. Başka marka mı bulamadın? Samsung dedigin sony'nin tırnağı etmez.
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nevai 7 yıl
yukuberk
Isterlerse samsung, apple, htc, rim birleşsinler yine de sony kadar iyi olamazlar.

yine geldi :D
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