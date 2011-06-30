Samsung'dan 12 MB/sn yazma, 24 MB/sn okuma hızına sahip 32 GB microSDHC kart

Gün geçtikçe gelişen teknolojinin en fazla etkilediği alanlardan birisi kuşkusuz cep telefonları. 8 megapiksel ve üzeri çözünürlüklerde fotoğraf çekebilme, Full HD video kaydı yapabilme, müzik, oyun, uygulama derken telefonların dahili kapasiteleri bazı kullanıcılar için yetersiz kalmaya başladı, elbette burada hafıza kartları devreye giriyor.

Samsung, 20 nm'lik Class 10 microSDHC kartını duyurdu. 32 GB kapasite sunan hafıza kartı, 12 MB/sn'yeye kadar yazma, 24 MB/sn'yeye kadar okuma hızı sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse yeni kartın performansının Class 4 kartlara göre 2 kattan daha fazla olduğu ileri sürülüyor.

Samsung'un yeni nesil microSDHC kartının fiyatıyla ilgili açıklama ise yapılmadı.

