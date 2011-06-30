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Samsung'dan 12 MB/sn yazma, 24 MB/sn okuma hızına sahip 32 GB microSDHC kart

7 yıl
8,6b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Gün geçtikçe gelişen teknolojinin en fazla etkilediği alanlardan birisi kuşkusuz cep telefonları. 8 megapiksel ve üzeri çözünürlüklerde fotoğraf çekebilme, Full HD video kaydı yapabilme, müzik, oyun, uygulama derken telefonların dahili kapasiteleri bazı kullanıcılar için yetersiz kalmaya başladı, elbette burada hafıza kartları devreye giriyor.
Samsung, 20 nm'lik Class 10 microSDHC kartını duyurdu. 32 GB kapasite sunan hafıza kartı, 12 MB/sn'yeye kadar yazma, 24 MB/sn'yeye kadar okuma hızı sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse yeni kartın performansının Class 4 kartlara göre 2 kattan daha fazla olduğu ileri sürülüyor.
Samsung'un yeni nesil microSDHC kartının fiyatıyla ilgili açıklama ise yapılmadı.

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DH Misafiri 7 yıl
çocuk pipisi kadar şeyin içinde 32 Gb vay amk
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sertacarslan 7 yıl
tahir40
yok muydu class 10 micro sd kartlar? Bende team 16gb olanından aylardır mevcut...

32GB duymamıştım. Bende de C10 A-Data var uzun süredir, alırken 32'ler çıkmamıştı daha.
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punchpranha 7 yıl
arkadaşlar bu kartların satıldığı bir yer varmı türkiyede varsa link verebilirmisiniz çok sevinirim team düşünüyorum ama class 10 u yok malesef o sebeble bu karta umut bağladım yada patriot olacak büyük ihtimalle
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13eta 7 yıl
SGS2'ye güzel gider :) 48 gb :)
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tahir40 7 yıl
yok muydu class 10 micro sd kartlar? Bende team 16gb olanından aylardır mevcut...
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séquestre 7 yıl
Çok iyi..
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