Samsung'dan çift çekirdekli taşınabilir ""medya oynatıcı Galaxy Player"" 70 Plus

Samsung'un kısa süre sonra tanıtmasını beklediğimiz Galaxy SIII modeli için hazırlıklar devam ederken, firma Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcı ailesine yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.





Galaxy Player 70 Plus adındaki cihaz 5 inçlik ekrana ve 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip. Akıllı telefon ve tablet segmentinde olduğu gibi taşınabilir medya oynatıcısı segmentinde de Samsung çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Galaxy Player 70 Plus modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 5 inçlik Galaxy Player 70 modelinin geliştirilmiş versiyonu.





16GB/32GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 2500mAh batarya, çift bant WiFi bağlantısı, Bluetooth, Güney Kore için DMB TV alıcısı ile Galaxy Player 70 Plus 356$ ve 418$ yaklaşık fiyatıyla kısa süre sonra Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Global lansman için henüz bir bilgi yok.