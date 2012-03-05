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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan çift çekirdekli taşınabilir medya oynatıcı Galaxy Player 70 Plus

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
33
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un kısa süre sonra tanıtmasını beklediğimiz Galaxy SIII modeli için hazırlıklar devam ederken, firma Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcı ailesine yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.

Galaxy Player 70 Plus adındaki cihaz 5 inçlik ekrana ve 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip. Akıllı telefon ve tablet segmentinde olduğu gibi taşınabilir medya oynatıcısı segmentinde de Samsung çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Galaxy Player 70 Plus modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 5 inçlik Galaxy Player 70 modelinin geliştirilmiş versiyonu.

16GB/32GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 2500mAh batarya, çift bant WiFi bağlantısı, Bluetooth, Güney Kore için DMB TV alıcısı ile Galaxy Player 70 Plus 356$ ve 418$ yaklaşık fiyatıyla kısa süre sonra Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Global lansman için henüz bir bilgi yok.

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Nz9 7 yıl en beğenilen
isyankar_emre
Pek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/

Samsung'dan çift çekirdekli taşınabilir ""medya oynatıcı Galaxy Player"" 70 Plus
Sırf yorum yapmış olmak için her konuda post kasmana hayranım. Bir şey bilsen gam yemeyeceğim de neyse.
isyankar_emrePek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/Samsung'dan çift çekird...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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4Crumby 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Pek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/

Yanlis anlamissin bu tras makinesi telefon degil :D
isyankar_emrePek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/Yanlis anlamissi...
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DH Misafiri 7 yıl
ustanın iyisi en az malzemeyle en iyi işi çıkarandır,samsung toplama yapıyor, apple iphone yapıyor wifiniz çekmiyor :D
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mc_technosoft 7 yıl
Şu an benimde 6300 var. Bende müzik arşivimi rahatlıkla taşıyacak hafıza sorunu yaşamadan pil sorunu yaşamadan özgürce kullanacağım bir cihaz arıyorum .. Umarım bu cihaz Türkiyed satılır ve içimiz rahat kullanırız:)
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ganeja 7 yıl
eğer samsung bu cihazlara(özellikle wi-fi 5 e) offical update getirmezse bu haliyle bir işe yaramaz....çünkü herkes romlarla uğraşamıyor..
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berk3005 7 yıl
bence çok gerekli çünkü media player (hat özelliği olmayan ve de tablet olmayan) çok az var hatta iki tane galaxy player ve ipod touch. Bu yüzden internete girmeyen 3g felan kullanmayan için benim gibi kişiler için çok gerekli çıksın hemen alacağımyanına da zaten 6300 var telefon özelliği yeter
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TearsForFears 7 yıl
isyankar_emre ; boş boş yorumlar atma kardeşim.Forumda istenmiyorsun bu kadar kişi seni istemiyor benden söylemesi seni görseler linç ederler.
Arkadaşlar lütfen biraz vicdanlı davranalım.Böyle insanları lütfen dışlamayalım.İsminden belli o şuan isyanlarda.Sanırım okulda bunu dövmüşler.
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DH Misafiri 7 yıl
nasıl bu samsung olur düpe düz iphone bu...
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Tanarri 7 yıl
2500mAh batarya! hey maşallah şunu birde telefonlara koyabilseler ne iyi olucak!
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GOLDFALCON 7 yıl
fiyat cok fazla samsung p3ten sonra bi başka samsunga geçermiyim diye bakınıyorum ama zor gibi duruyor...
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Dark Shade 7 yıl
can_gsl_142
napolyon94
can_gsl_142
isyankar_emre
South Away
isyankar_emre
Nz9
isyankar_emre Pek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/
Samsungdan çift çekirdekli taşınabilir medya oynatıcı Galaxy Player 70 Plus Sırf yorum yapmış olmak için her konuda post kasmana hayranım. Bir şey bilsen gam yemeyeceğim de neyse.
Bende sizin gibilerin yaşımı hep ele alarak kıskanç kıskanç yorum yapmanıza hayranım..Neden kıskanıyorsunuzki sizde biraz atılımcı,katılımcı olun bu şekilde bir yere varamazsınız..
o klavyeyi yavaşça yere bırak evlat
Tabletden giriyorum
Ne yazıkki olmaz.!!
Cok komiksin.
Kendini banla 2 sene sonra falan gel heh?
Cevap vermeye degmez.

sakin ol evlat... telefon değil bu...
1 Yanıt Yanıtla
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can_gsl_142 7 yıl Dark Shade
darqshade
can_gsl_142
Orijinalden alıntı: napolyon94
Orijinalden alıntı: can_gsl_142
Orijinalden alıntı: isyankar_emre
Orijinalden alıntı: South Away
Orijinalden alıntı: isyankar_emre
Orijinalden alıntı: Nz9
Orijinalden alıntı: isyankar_emre Pek geniş sistem özellikleri verilmesede Çok şık ve güzel bir tlefon..Fiyat düşse iyi olur ama :/
Samsungdan çift çekirdekli taşınabilir medya oynatıcı Galaxy Player 70 Plus Sırf yorum yapmış olmak için her konuda post kasmana hayranım. Bir şey bilsen gam yemeyeceğim de neyse.
Bende sizin gibilerin yaşımı hep ele alarak kıskanç kıskanç yorum yapmanıza hayranım..Neden kıskanıyorsunuzki sizde biraz atılımcı,katılımcı olun bu şekilde bir yere varamazsınız..
o klavyeyi yavaşça yere bırak evlat
Tabletden giriyorum
Ne yazıkki olmaz.!!
Cok komiksin.
Kendini banla 2 sene sonra falan gel heh?
Cevap vermeye degmez.

sakin ol evlat... telefon değil bu...

Telefon dedigimi hatirlamiyorum. Evlat derken?
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Elefue 7 yıl
Kamera 5 MP Çözünürlük 800 480 galiba bu telefon özelliği olsa Galaxy Note yerine alınabilir
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Telefon değil bu cihaz ipod touch vari bir cihaz.Haberi okumadan yorum yapmayın.
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Emre Demirel 7 yıl
o kadar özellkte telefon varken buna ne gerek vardı ayrı bir yeteneği de yok sanırım
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