Samsung'dan entegre TV alıcılı yeni monitör: SyncMaster FX2490HD

Dünyanın en büyük monitör üreticilerinden Samsung, SyncMaster serisi güncel ürün gamına 24-inç boyutundaki FX2490HD modelini eklemeye hazırlanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen yani Full HD uyumlu olan LED backlit tabanlı LCD monitör, dikkat çekici stand tasarımı ile parlak çerçevesi ile şık bir görünüm sergiliyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak açıklanan monitörün en dikkat çekici özelliklerinden biri de entegre tv alıcısına sahip olması. Her biri 5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlöre sahip olan FX2490HD, görüntü aktarımım için D-Sub ve iki adet HDMI konnektörleriyle birlikte televizyon alıcısı için SCART portuna da sahip.

Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Samsung SyncMaster FX2490HD, 429 Avro seviyesinden satışa sunulacak.