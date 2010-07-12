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Samsung'dan entegre TV alıcılı yeni monitör: SyncMaster FX2490HD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan entegre TV alıcılı yeni monitör: SyncMaster FX2490HD
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Samsung'dan entegre TV alıcılı yeni monitör: SyncMaster FX2490HD
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Dünyanın en büyük monitör üreticilerinden Samsung, SyncMaster serisi güncel ürün gamına 24-inç boyutundaki FX2490HD modelini eklemeye hazırlanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen yani Full HD uyumlu olan LED backlit tabanlı LCD monitör, dikkat çekici stand tasarımı ile parlak çerçevesi ile şık bir görünüm sergiliyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak açıklanan monitörün en dikkat çekici özelliklerinden biri de entegre tv alıcısına sahip olması. Her biri 5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlöre sahip olan FX2490HD, görüntü aktarımım için D-Sub ve iki adet HDMI konnektörleriyle birlikte televizyon alıcısı için SCART portuna da sahip.

Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Samsung SyncMaster FX2490HD, 429 Avro seviyesinden satışa sunulacak.


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ssschutzstaffel_ss 7 yıl
;NE zaman gelecek bu ürün Türkiyyye bilen varmı=?
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theyapici 8 yıl
tasarım kristal ayaklarıda tvlerde kullandığı kuş ayağı tarzı ayak.ama 24 inc monitöre bu kadar para bayılmak fazla gibi sırf tv özelliği için alınacaksa bu fiyata 32 inc tv bulunur rahat
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procaptain 8 yıl
Konu hortlamış oldu biraz ama TR ye hala gelemedi :\
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Vipracing 9 yıl
Çerçeve vb tasarımı hoşuma gitti ama bende ayaklara takıldım&yakıştıramadım bir türlü.
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mehmetgirgin 9 yıl
güzel ve ucuz gibi geldi pek anlamam ama.
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Stones 9 yıl
Bazı Lcd tv'lerinde de böyle ayakları var. Çok dikkat çekiyor. Bari rengini siyah yap, bir tv'ye bakıyorum birde ayaklarına çok uyumsuz..
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albani 9 yıl
Sanırım bu fiyatına göre Modül S_PVA veya PVA olmalı!!yoksa bu kadar pahalı olmazdı!
VA tipli ise en azından Gamer lar için değilsede özellikle "FILM" izlemek için tercih edilebilir!
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Formel 9 yıl
Yok hocam tn paneldir yine bence.Zaten mevcut tv alıcılı monitorler 700-800 tl fiyatı var.Bunun da vergiler hariç 869'a geliyor vergiler falan 1000 tl civarı olur.Tn panel olmasa 1500-1700'e satar uyanık samsung
Hoş gider tv alırım o zaman o ayrı
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DiciQ 9 yıl
ayakları biraz sırıtıyor bilgisayar sandalyesi gibi ayaklıgı var
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Batuist 9 yıl
monitörün ayakları çok dikkat çekiyor.. biraz daha sade yapabilirlermiş...
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ScannerEye 9 yıl
Görüntü hoş, ebat iyi, ama led gri aydınlatma olması kötü, gerçek led monitörlerin piyasaya çıktığı şu günlerde samsung neden geri kalıyor acaba? Yoksa elinde kalan panel stoğunu mu eritmeye çalışıyor?
birde bu kadar paraya 2ms tepkimeli monitör alınamazmı?
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captanico 9 yıl
görünüm çok hoş.samsung zerafetini tüm ayrıntıları ile yansıtmış.
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yurt_sever! 9 yıl
F serisi pva paneldi samsungun yoksa budamı pva panel
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