Samsung'dan giriş seviyesi için yeni kapaklı telefon; SHW-A300

Başta yeni amiral gemisi Galaxy S II olmak üzere üst seviye akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, düşük maliyetli telefon modellerine yeni bir seçenek daha ekliyor. Samsung'un anavatanı Güney Kore'de pazara sunulan SHW-A300 model isimli yeni telefon kapaklı tasarıma sahip. Hyperskin kaplaması ile yumuşak dokunuş hissi veren ve parmak izi tutmayan dış kasa tasarımına sahip telefonun minimalist tasarım anlayışının bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz.

2.6-inç boyutunda ekrana sahip olan SHW-A300, 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kamera ile geliyor. Kablosuz veri aktarımı için Bluetooth desteği de sunan telefonda ayrıca 16GB'a kadar bellek kartı kullanımına olanak tanıyan microSD slotu da bulunuyor. Yazılımsal özelliklerine baktığımızda ise elektronik sözlük ve yerleşik müzik çalar gibi detayları bünyesinde barındıran telefonun tuş takımı da daha kolay metin girdisi için mümkün olduğunda büyük tutulmuş.

Samsung SHW-A300'ün Güney Kore satış fiyatı 185$ olarak açıklandı.