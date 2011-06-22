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Samsung'dan giriş seviyesi için yeni kapaklı telefon; SHW-A300

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta yeni amiral gemisi Galaxy S II olmak üzere üst seviye akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, düşük maliyetli telefon modellerine yeni bir seçenek daha ekliyor. Samsung'un anavatanı Güney Kore'de pazara sunulan SHW-A300 model isimli yeni telefon kapaklı tasarıma sahip. Hyperskin kaplaması ile yumuşak dokunuş hissi veren ve parmak izi tutmayan dış kasa tasarımına sahip telefonun minimalist tasarım anlayışının bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz.
2.6-inç boyutunda ekrana sahip olan SHW-A300, 2 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kamera ile geliyor. Kablosuz veri aktarımı için Bluetooth desteği de sunan telefonda ayrıca 16GB'a kadar bellek kartı kullanımına olanak tanıyan microSD slotu da bulunuyor. Yazılımsal özelliklerine baktığımızda ise  elektronik sözlük ve yerleşik müzik çalar gibi detayları bünyesinde barındıran telefonun tuş takımı da daha kolay metin girdisi için mümkün olduğunda büyük tutulmuş.
Samsung SHW-A300'ün Güney Kore satış fiyatı 185$ olarak açıklandı. 

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yunuss.10 8 yıl
Bu parayi etmez
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acbold 8 yıl
_Krst_
damn2u Özellikleri giriş seviyesi olabilir fakat fiyatı daha bir giriş seviyesi, artık gümrükten bize kaça girerse..
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aceleciburak 8 yıl
Ürün Samsung markasıyla değilde Anycall markası ile çıkmış.Yanlış hatırlamıyorsam Anycall sadece uzakdoğu pazarına hitap ediyordu.o açıdan bu cihazda güney kore sınırlarını aşamayacak tahminimce.
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infinite 8 yıl
şekil çok güzel fiyat çok pahalı 149-199tl civarı satılması lazım
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damn2u 8 yıl
Özellikleri giriş seviyesi olabilir fakat fiyatı daha bir giriş seviyesi, artık gümrükten bize kaça girerse..
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TheValoran 8 yıl

damn2u

Özellikleri giriş seviyesi olabilir fakat fiyatı daha bir giriş seviyesi, artık gümrükten bize kaça girerse..


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