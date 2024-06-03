Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 13 4G, selefiyle aynı FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD ile geliyor. Ancak ön kameranın çözünürlüğü 8 MP'den 13 MP'e yükseltilmiş. Arka tarafta ise 50 MP'lik sensörün yerini 108 MP çözünürlüğündeki sensöre bırakmış. Ancak Redmi 12'de yer alan 8 MP'lik ultra geniş açı kamera kaldırılmış.
Xiaomi Redmi 13 4G fiyatı
33W şarj hızı destekli 5.030 mAh batarya ile gelen cihaz, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Mavi, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Redmi 13'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 180 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını sunan versiyonu ise 200 euro fiyattan Portekiz'de satışa sunuldu.
Xiaomi Redmi 13 4G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm, 198 g
- Ekran: 6.79 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz, IPS LCD
- İşlemci: Mediatek Helio G91 Ultra
- Bellek: 6/8GB RAM
- Depolama: 128/256GB
- Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5030 mAh, 33W şarj hızı
- Yazılım: Android 14
- Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP53 sertifikası, Wi-Fi ac, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.