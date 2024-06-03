Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 4G modelini tanıttı. Redmi 12'nin devamı niteliğinde olan telefon, selefine göre küçük değişiklikler sunuyor.

Redmi 13 4G, selefiyle aynı FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD ile geliyor. Ancak ön kameranın çözünürlüğü 8 MP'den 13 MP'e yükseltilmiş. Arka tarafta ise 50 MP'lik sensörün yerini 108 MP çözünürlüğündeki sensöre bırakmış. Ancak Redmi 12'de yer alan 8 MP'lik ultra geniş açı kamera kaldırılmış.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında ise Helio G91 Ultra yer alıyor. Giriş seviyesi bu platform, Helio G88'in elden geçirilmiş hali. Dolayısıyla çok büyük performans kazanımları sunmuyor. Redmi 13 4G, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan iki konfigürasyon ile geliyor.

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Xiaomi Redmi 13 4G fiyatı

33W şarj hızı destekli 5.030 mAh batarya ile gelen cihaz, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Mavi, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Redmi 13'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 180 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını sunan versiyonu ise 200 euro fiyattan Portekiz'de satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi 13 4G özellikleri

Boyut ve ağırlık : 168.6 x 76.3 x 8.2 mm, 198 g

: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm, 198 g Ekran : 6.79 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz, IPS LCD

: 6.79 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz, IPS LCD İşlemci : Mediatek Helio G91 Ultra

: Mediatek Helio G91 Ultra Bellek : 6/8GB RAM

: 6/8GB RAM Depolama : 128/256GB

: 128/256GB Arka kamera : 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

: 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5030 mAh, 33W şarj hızı

: 5030 mAh, 33W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP53 sertifikası, Wi-Fi ac, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

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Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı