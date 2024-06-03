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    Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 4G modelini tanıttı. Selefinden küçük farklılıklarla ayrılan telefon 108 MP kamerasıyla dikkat çekiyor. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, giriş seviyesi Redmi 13 4G modelini tanıttı. Redmi 12'nin devamı niteliğinde olan telefon, selefine göre küçük değişiklikler sunuyor.

    Redmi 13 4G, selefiyle aynı FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç IPS LCD ile geliyor. Ancak ön kameranın çözünürlüğü 8 MP'den 13 MP'e yükseltilmiş. Arka tarafta ise 50 MP'lik sensörün yerini 108 MP çözünürlüğündeki sensöre bırakmış. Ancak Redmi 12'de yer alan 8 MP'lik ultra geniş açı kamera kaldırılmış.

    Redmi 13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında ise Helio G91 Ultra yer alıyor. Giriş seviyesi bu platform, Helio G88'in elden geçirilmiş hali. Dolayısıyla çok büyük performans kazanımları sunmuyor. Redmi 13 4G, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan iki konfigürasyon ile geliyor.

    Xiaomi Redmi 13 4G fiyatı

    33W şarj hızı destekli 5.030 mAh batarya ile gelen cihaz, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Mavi, siyah ve pembe renk seçeneklerine sahip olan Redmi 13'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 180 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını sunan versiyonu ise 200 euro fiyattan Portekiz'de satışa sunuldu.

    Xiaomi Redmi 13 4G özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.3 x 8.2 mm, 198 g
    • Ekran: 6.79 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Mediatek Helio G91 Ultra
    • Bellek: 6/8GB RAM
    • Depolama: 128/256GB 
    • Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5030 mAh, 33W şarj hızı
    • Yazılım: Android 14
    • Diğer: Bluetooth 5.3, çift SIM kart, IP53 sertifikası, Wi-Fi ac, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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