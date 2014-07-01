Samsung'dan giriş seviyesi yeni akıllı telefon: Galaxy Young 2

Samsung giriş seviyesine konumlandırdığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy Young 2'yi duyurdu. Telefonu sadece temel işlevleri için kullananlar için geliştirilen telefon 3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana sahip. 1.0GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemcinin güç verdiği Young 2'ye 512MB RAM eşlik ediyor. Android 4.4 KitKat üzerinde hafifletilmiş TouchWIZ Essence arayüzüne sahip olan Young 2, çift SIM kart kullanımına da olanak tanıyor.

3MP çözünürlüğünde, sabit fokuslu bir kamera ile donatılan telefon, 1300mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Samsung'un çok platformlu ChatON servisi, FM Radio,GPS ve HD Voice gibi özelliker ile gelen Young 2, HSPA+ ve GSM/GRPS/EDGE ağları üzerinde çalışabiliyor. Ağırlığı 108 gram olan telefon, Samsung tarafından gelen bilgilere göre akıllı telefon ile ilk defa tanışacak genç kullanıcıları hedefliyor olacak. 8 adet Gameloft oyunu yüklü olarak gelecek Galaxy Young 2'nin yakın gelecekte satışta olması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı şu an için bilinmiyor.