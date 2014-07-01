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Samsung'dan giriş seviyesi yeni akıllı telefon: Galaxy Young 2

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,7b
1
50
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan giriş seviyesi yeni akıllı telefon: Galaxy Young 2
Samsung giriş seviyesine konumlandırdığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy Young 2'yi duyurdu. Telefonu sadece temel işlevleri için kullananlar için geliştirilen telefon 3.5-inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana sahip. 1.0GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemcinin güç verdiği Young 2'ye 512MB RAM eşlik ediyor. Android 4.4 KitKat üzerinde hafifletilmiş TouchWIZ Essence arayüzüne sahip olan  Young 2, çift SIM kart kullanımına da olanak tanıyor.
3MP çözünürlüğünde, sabit fokuslu bir kamera ile donatılan telefon, 1300mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Samsung'un çok platformlu ChatON servisi, FM Radio,GPS ve HD Voice gibi özelliker ile gelen Young 2, HSPA+ ve GSM/GRPS/EDGE ağları üzerinde çalışabiliyor. Ağırlığı 108 gram olan telefon, Samsung tarafından gelen bilgilere göre akıllı telefon ile ilk defa tanışacak genç kullanıcıları hedefliyor olacak. 8 adet Gameloft oyunu yüklü olarak gelecek Galaxy Young 2'nin yakın gelecekte satışta olması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı şu an için bilinmiyor.  

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mehmedaltair 5 yıl
s5 ile aynı tasarım valla ibretlik bu samsung'un yaptığı
her yıl tek tasarım yapıp yıl boyu birbirinin klonu 234832893 tane telefon çıkarıyorlar
s5 ile aynı tasarım valla ibretlik bu samsung'un yaptığıher yıl tek tasarım yapıp yıl boyu birbirinin klonu 234832893 tane telefon çıkarıyorlar
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genc34 5 yıl
geldi gene tipini bilmem naaptığım
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dalp 5 yıl
akşam çıkacak olan model daha iyiymiş
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nepasvior 5 yıl
Güncellemeden yakınanlar, xda forumunda en yeni android sürümünün yüzlerce farklı telefon için romu var, bi zahmet armut piş ağzıma düş samsung tan beklemek yerine indirip kuruverin, unutmain android insanlığın ortak malı açık kaynak bir sistem, samsung un güncelleme vermesiyle xda da güncelleme verilmesi arasında bir fark yok, zaten androidin avantajı bu, üreticiye bağlı olmamak için android alıyoruz, yoksa gider iphone alırdık, donanım kaldırdığı sürece her sürümü her makineye yükleyebilirsiniz, anroidin avantajı bu zaten firmanın güncelleme çıkarmasını beklemek zorunda değilsiniz
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DH Misafiri 5 yıl
Bu telefona 4.4 ile sunacak olan Samsung Galaxy W gibi bir telefonu 2.3.7 sürümünde bırakıyor ancak Galaxy S2'yi 4.1.2'ye güncelliyor.Kafam karıştı biri açıklasın bunu lütfen.
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MrKemal17 5 yıl
''Samsung tarafından gelen bilgilere göre akıllı telefon ile ilk defa tanışacak genç kullanıcıları hedefliyor olacak.''
Sonra Android yavaş..
Bu özelliklerde android telefon alınmaz, git lumia 520 al.
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Kaya 5 yıl
yıl 2018
telefonlar
galaxy gio 4
galaxy young 3
galaxy S9

Samsung marka aldığım son telefon note2 oldu.

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ouzqan 5 yıl
Tipik samsung hareketleri bunlar .
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XavierPedro 5 yıl
S3 e 4.4 hatta Android L sürümünü vermesi gerekirken, böyle bir telefonu 4.4 ile piyasa sürmesi tam manasıyla ikiyüzlülüktür.
Gidin LG alın, Nexus alın ama buna gerek yok, yazıklar olsun böyle yazılım desteğine.
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Freddy.Krueger 5 yıl
GAME OF çöp.!
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Umutcan 5 yıl
Ram masalları okuyanları habere bekliyoruz. 1gb yetersizmiş :)
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Balawitz 5 yıl
"Telefonu sadece temel işlevleri için kullananlar için geliştirilen telefon"

ama rehbere 5 saniyede giriyor
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muccos 5 yıl
yakında insan sayısından fazla galaxy olacak
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Glorfindel1907 5 yıl
Samsung' un çok değil son 1-2 senede çıkardığı telefonların hepsini yanyana dizsek şirket sahibi hiçbirinin modelini bilemez arkadaş bir tane değişik tasarım yok
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Guest-5B59C177F 5 yıl
ulan samsung bu telefonları çıkararak bizle dalgamı geçiyor acaba ?
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kurgusuz 5 yıl
adamlar bıkmadılar üst model telefonların klonlarını çıkarmaktn
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