Google, Pixel 10 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

Hangi cihazlar tanıtılacak?
Google'ın bu etkinlikte, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'in yanı sıra, katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıtması bekleniyor. Bunların yanında şirketin yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ün tanıtılacağı belirtiliyor. Google'ın Pixel Buds planları hakkında çok fazla ayrıntı sızdırılmadı, ancak bazı haberler şirketin uygun fiyatlı Pixel Buds 2a modelini piyasa sürmeye hazırlandığını iddia ediyor.
Google'ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği etkinliğin YouTube'dan canlı yayınlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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