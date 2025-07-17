Google, Pixel 10 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Pixel cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini resmen açıkladı. Şirketin medya kuruluşlarına gönderdiği davete göre etkinlik, New York şehrinde 20 Ağustos'ta Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirilecek.

Hangi cihazlar tanıtılacak?

Google'ın bu etkinlikte, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'in yanı sıra, katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıtması bekleniyor. Bunların yanında şirketin yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ün tanıtılacağı belirtiliyor. Google'ın Pixel Buds planları hakkında çok fazla ayrıntı sızdırılmadı, ancak bazı haberler şirketin uygun fiyatlı Pixel Buds 2a modelini piyasa sürmeye hazırlandığını iddia ediyor.

Pixel 10 Pro Fold katlanabilir telefonlar arasında bir ilk olacak 18 sa. önce eklendi

Google'ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği etkinliğin YouTube'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

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