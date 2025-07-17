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    Google, Pixel 10 serisinin tanıtım tarihini açıkladı

    Google, Pixel cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini resmen açıkladı. Şirketin medya kuruluşlarına gönderdiği davete göre, etkinlik 20 Ağustos'ta Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirilecek.

    Google, Pixel 10 serisinin tanıtım tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel cihazlarını tanıtacağı etkinliğin tarihini resmen açıkladı. Şirketin medya kuruluşlarına gönderdiği davete göre etkinlik, New York şehrinde 20 Ağustos'ta Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleştirilecek.

    Hangi cihazlar tanıtılacak?

    Google'ın bu etkinlikte, Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'in yanı sıra, katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıtması bekleniyor. Bunların yanında şirketin yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ün tanıtılacağı belirtiliyor. Google'ın Pixel Buds planları hakkında çok fazla ayrıntı sızdırılmadı, ancak bazı haberler şirketin uygun fiyatlı Pixel Buds 2a modelini piyasa sürmeye hazırlandığını iddia ediyor. 

    Google'ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği etkinliğin YouTube'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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