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    iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin tüm renkleri ortaya çıktı

    iPhone 17 serisi için tüm renk seçenekleri ortaya çıktı. Baz model iPhone 17 için altı, yepyeni iPhone 17 Air için dört, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max için beş renk seçeneği olacak.

    Apple iPhone 17 renkleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 serisinin resmi tanıtımına sadece birkaç ay kaldı ve birçok rapor yeni seride hangi renklerin beklendiğini ortaya çıkardı. Apple her yıl yeni nesil için birkaç yeni renkle kullanıcıları şaşırtmaya çalışıyor, bu yıl da durum farklı olmayacak. Macworld, iPhone 17 serisinin renklerine ilişkin bağımsız kaynaklardan en son söylentileri doğrulayan bilgiler aldığını iddia ediyor. İşte iPhone 17 ve 17 Pro renkleri:

    iPhone 17 renkleri

    iphone 17 çelik grisi renk Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl iPhone için yeni Çelik Grisi rengi sunması bekleniyor. Bu, Uzay Grisi rengin yerini alacak. iPhone 17'nin aşağıdaki renklerde satışa sunulması bekleniyor:
    • Siyah (iPhone 16 ile aynı)
    • Beyaz (iPhone 16 ile aynı)
    • Çelik Grisi (Pantone 18-4005-TPG)
    • Yeşil (Pantone 2282 U)
    • Mor (Pantone 530 U)
    • Açık Mavi (Pantone 658 U)

    iPhone 17 Air renkleri

    iPhone 17 Air mavi renk Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Air modeli, iPhone 17'ye kıyasla daha açık bir mavi tonda gelecek. iPhone 17 Air için renk seçeneği, MacBook Air'ın Gök Mavisi rengine benzer olacak gibi görünüyor. Apple’ın yaklaşık 145 gram ağırlığında, 5.5 mm kalınlığında olması beklenen cihazın hafifliğini güçlendirmek için daha az doygun renkler istediği söyleniyor. iPhone 17 Air’ın aşağıdaki renklerde satışa sunulması bekleniyor:
    • Siyah (iPhone 16 ile aynı)
    • Beyaz (iPhone 16'dan daha parlak/daha soğuk)
    • Açık Mavi (Pantone 657 U)
    • Açık Altın (Pantone 11-0604 TPG Gardenia)

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max renkleri

    iPhone 17 Pro Max renk seçenekleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro modelleri yepyeni Turuncu renkle geliyor. iPhone 17 Pro’lar için Koyu Mavi renk seçeneğinin Phone 15 Pro ile sunulan Mavi Titanyum rengine çok benzeyeceği söyleniyor. Turuncu, parlak bir görünüme sahip olacak. Apple'ın iPhone 17 Pro ile titanyumdan alüminyuma geçeceği bildiriliyor. Bu durum, tonları etkileyebilir. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in aşağıdaki renklerde satışa sunulması bekleniyor:
    • Siyah (iPhone 16 Pro ile aynı)
    • Beyaz (iPhone 16 Pro ile aynı)
    • Gri (Natürel Titanyuma benzer)
    • Koyu Mavi (Pantone 19-4025 TPG Mood Indigo)
    • Turuncu (Pantone 1501243 TCX Papaya)

    Her zaman olduğu gibi bu renklerin görünümü ışık koşullarına bağlı olarak değişecek. Neticede, üç kaynak iPhone 17 serisi için yukarıdaki renk seçenekleri konusunda hemfikir, bu nedenle bu yıl bu renklerin gelmesi oldukça olası görünüyor.

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