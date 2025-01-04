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    POCO X7 ve X7 Pro modellerinin depolama seçenekleri ve fiyatları belli oldu

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde beklediği modellerden biri olan POCO X7 serisinin tanıtımına kısa bir süre kalmışken, her iki modelin de fiyat seçenekleri belli oldu.

    POCO X7 ve X7 Pro modellerinin fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör

    POCO, 9 Ocak’ta yeni X7 ve X7 Pro modellerini global pazarda tanıtmaya hazırlanıyor. POCO F7 serisine dair henüz resmi bir bilgi bulunmazken, X7 serisiyle ilgili pek çok detay şimdiden netleşti. Tanıtım öncesinde fiyat bilgileri de dahil olmak üzere bazı önemli detaylar sızdırıldı.

    Sızdırılan bilgilere göre POCO X7 5G, iki farklı konfigürasyonla piyasaya sürülecek. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 299 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 349 dolar olacak. X7 Pro modeli ise üç seçenekle satışa sunulacak. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı 369 dolar, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı 399 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ise 429 dolar olarak belirlenmiş.

    POCO X7 Pro’nun, kısa süre önce tanıtılan Redmi Turbo 4 modelinin farklı bir versiyonu olacağı konuşuluyor. Cihazın gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alacağı belirtiliyor. 1.7 milyon AnTuTu puanına ulaşabileceği duyurulan cihaz, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama teknolojisi ve Xiaomi’nin HyperOS 2.0 işletim sistemiyle destekleniyor. Ayrıca cihazda, oyun sırasında oluşan ısıyı kontrol altına almak için 5000 mm² paslanmaz çelik buhar odasına sahip 3D IceLoop Soğutma Sistemi bulunacak.

    Batarya tarafında ise global modelde 6000 mAh kapasiteye sahip bir pil ve 90W hızlı şarj desteği sunulacağı belirtiliyor. Ayrıca X7 Pro’nun 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 50 megapiksel çift arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. POCO, aynı zamanda özel bir Iron Man sürümünü de piyasaya sürecek.

    X7 modelinin ise MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemcisiyle geleceği bildiriliyor. Bu modelde LPDDR4X RAM, UFS 2.2 depolama, 5110 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alacak. Cihazın ekranı ise kavisli 6.67 inç AMOLED olacak ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla dayanıklılığı artırılacak. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel makro lens sunulması bekleniyor.

    Yeni POCO X7 ve X7 Pro serisi, kullanıcıların oyun performansı, pil ömrü ve depolama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Fiyat ve özellik dengesiyle dikkat çeken bu modellerin global pazardaki rekabeti nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor

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