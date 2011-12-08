Samsung'dan "hepsi bir arada" bilgisayar: Samsung DP700A3B





Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, "Hepsi Bir Arada" formunda hazırladığı yeni bilgisayarı DP700A3B'yi satışa sundu. Ev ve ofis kullanımı için tasarlanan bilgisayarda, Intel Core i5-2390T işlemci, 6 GB sistem belleği (max 8GB), 1 TB sabit disk ve Windows 7 Home Premium (64 bit) işletim sistemi yer alıyor.

23 inç boyuta sahipdokunmatik ekranlı ve LED aydınlatmalı panel bilgisayar kullanıcılara 1920x1080 çözünürlük sunuyor. 2 adet 4 Watt'lık hoparlörle donatılan bilgisayarda 1.3 mp kamera,802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth v3.0, HDMI, USB 3.0 ve DVD +/-RW Super Multi Dual Layer yazıcı gibi donanımlara da yer verilmiş.

Samsung'un satışa sunduğu panel bilgisayar, DP700A3B, 999$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.