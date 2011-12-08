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Samsung'dan "hepsi bir arada" bilgisayar: Samsung DP700A3B

7 yıl
17,6b
1
29
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, "Hepsi Bir Arada" formunda hazırladığı yeni bilgisayarı DP700A3B'yi satışa sundu. Ev ve ofis kullanımı için tasarlanan bilgisayarda, Intel Core i5-2390T işlemci, 6 GB sistem belleği (max 8GB), 1 TB sabit disk ve Windows 7 Home Premium (64 bit) işletim sistemi yer alıyor.
23 inç boyuta sahipdokunmatik ekranlı ve LED aydınlatmalı panel bilgisayar kullanıcılara 1920x1080 çözünürlük sunuyor. 2 adet 4 Watt'lık hoparlörle donatılan bilgisayarda 1.3 mp kamera,802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth v3.0, HDMI, USB 3.0 ve DVD +/-RW Super Multi Dual Layer yazıcı gibi donanımlara da yer verilmiş.
Samsung'un satışa sunduğu panel bilgisayar, DP700A3B, 999$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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FRAPS 7 yıl en beğenilen

ControlYourDream
Darkevil_26

tasarımı sizede tanıdık gelmedimi ?

Samsung , her zamanki Samsung

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yuh bunada kopya dediniz ya birşey demiyorum , sizin gözünü apple bulutları kaplamış.Her haltı sanki ilk önce apple yapmış gibi sanıyorsunuz.

Tekrar baktım , evet aslında dediğin gibi benzerlikler var , ikiside klavye ve mouse içeriyor. Ayrıca birde büyük bir lcd ekran var.
ControlYourDreamDarkevil_26tasarımı sizede tanıdık gelmedimi ?Samsung , her zamank...
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VeZiLay 7 yıl
:D bence o gif sana değildi.
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Ismail Vilehand 7 yıl


Steve amcamız burada ilk Macinstosh'u tanıtıyor.
Bu videoyu bu ürüne çalıntı demek için koymadım, insanlar bilgilensin diye koydum. Bir ürünün çalıntı olması başka şey, köklerinin başka bir firmanın başka bir ürününden gelmesi başka şey. Yakında Walkman'in Android'li modelleri çıkınca 30 yıllık markaya da "çalıntı" yakıştırması yapılırsa şaşırmayın.

Not:Evimdeki tek Apple ürünü tanıdıkların belki çalıştırırım diye verdikleri 10 yıllık Macintosh.
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erci501 7 yıl
bunu da elma kopyasıymış gibi görenlere büyük küfür edesim var ama bugün cuma
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teknoforum-bs 7 yıl
EKRAN KARTI TÜMLESİK OLMASA
APPLE PACKARD BELL HP ACER GİBİ MARKALAR YANINDA PERFORMANS-FİYAT GİBİ İYİ BİR SECENEK OLUR DU BENCE YİNDE 3000TL DEN ASAGI SATIMAZ Bİ EKRAN KARI BOZUYO İŞİ ...
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Stansflower 7 yıl
Özellikleri baya güzel, kullanıcıyı kendine çekiyor.Alınabilir...
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abrenax 7 yıl
taraf tutmam ama gördüğüm anda aklıma apple gelmedi desem yalan olur. yakın zamanda çıkan bilgisayarlar nedense böyle oluyor(bkz : asus ultrabook )
kopyalama olmadığını farz edelim: piyasada bugüne kadar böyle bir değişim olmadı. yani yıllardan beridir 2-3 kg arasında değişen ve çoğunlukla 15.6" notebooklar(13,3" lik istenilen özelliklerde notebooklar bile zor bulunuyor) bulunuyordu. demek ki, üreticilerin aklına farklı kesimlere de hitap edecek şeyler üretmek yeni geliyor. şu ana kadar bu bilgisayarlar çok sattığı için böyle bir şeye ihtiyaç duymamışlar heralde. bu da bu üreticilerin kullanıcıları önemsemediği anlamına gelir. normalde notebookların hafif, bataryası uzun süre giden ve düşmeye, çarpmaya vs. dayanıklı olmaları gerekirdi(en azından diğerleriyle birlikte böyle modellerin de olması gerekirdi) ama görünüşe bakılırsa bu firmalar çeşitlilik ve kullanıcı gereksinimi konusunda gündemi çok geriden takip ediyor(bu modelleri üretecek teknolojiyi yeni keşfetmemişlerse).
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bogaban 7 yıl
Disk kapasitesi ve ana bellek gerçekten istekleri karşılayacak gibi gözüküyor. Ancak Windows 8 işletim sistemiyle birlikte gelmiş olsaydı ürünün kullanışlılığı daha da artabilirdi.
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RichardB 7 yıl
ben bunun aynisinin SONY versiyonunu arkadasa almistim Amerikadan gelirken getirdim 4bin dolara bu fiyat amerika icin bile cok yuksek neyse getirdim soyle boyle ozellik felan filan dedik aldik arkadas 8-9 ay sonra satisa cikardi gorundugu gibi degil,,alacaklar acele karar vermesin
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dreamblue35 7 yıl
asus a özendi galiba samsung
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Gerginix 7 yıl
Bence şöyle olmalıydı: YENİ NESİL INTEL HD GRAPHICS... Casper ve Exper ağlamıştır bu cihazı görünce...

EDİT: Hızımı alamıyorum:

1 TB geniş HDD kapasitesiyle sınırsız verilerinizi saklayın... Yeni nesil İntel HD Graphics teknolojisiyle gerçekçi kareler yakalayın... JAN CLOUD VAN DE GET...


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free4200 7 yıl

Olay budur...
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Druigard 7 yıl
ekran kartı havasını bozuyor, okadar ekranla artık ne yapılır bilemiyorum
sadece film, masaüstü uygulamaları, herhalde ofis bilgisayarı olarak değerlendirilir
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alprkrkmz 7 yıl
bu tür dokunmatik ekranlı masaüstüler windows 8 ile birlikte daha bir değer kazanacak sanki. dokunmatik ekranı bu açıdan kullanmak her ne kadar zor olacak olsa da patlama yapacak önümüzdeki yıl...
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Batuist 7 yıl
ControlYourDream arkadaşı yadırgamışsınız da ne alakası var bunun konuyla demişsiniz.. Aslına bakarsanız all in one PC konsepti o resimdekinden çok daha eskidir. Yani bu konseptin babası apple'dı demek istemiş. Yanlış değil hani.. yaşınız itibari ile bilemiyorum forumun yaş ortalaması iyice düştüğünden bilemeyebilirsiniz ama apple CRT tüplü monitörler zamanında dahi tüm kasa elemanlarını bu tüplü monitör içine sokarak kasayı ortadan kaldırmış sadece bir monitör klavye ve fare ile all in one konseptini orataya çıkarmıştı.. Yani bu apple için yeni birşey değil daha sonra aynı stratejiyi izleyerek lcd ekranlara geçiş yapan teknolojide bu sefer kasa elemanları lcd panel içine girdi.. o dönemlerde mümkün değildi bir üretici çıkacakta PC parçalarını crt monitör içine toplayacak da kasa derdi kalmayacak.. mümkün değildi, çünkü öyle bir üretici yoktu.. yani o resim ne alaka diyenlere umarım ne alaka olduğunu ben azda olsa alakasını anlatabilmişimdir. Bu kadarıylada anlayamıyorsanız çıkın forumdan başka yerlerde oyun filan oynayın daha temiz bir hava alın oksijen gitsin beyninize...!!!
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