Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan modüler televizyon konsepti

Evlerindeki televizyonların oynatılan içeriğe göre küçük ekranlara ayrılmasını isteyenler Samsung'un yeni konseptine bir göz atabilir. 8 ekranlı bu konsept, farklı şekillere girebiliyor.
3 yıl
4,6b
1
6
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan modüler televizyon konsepti


CES 2016 fuarında satışa hazır pek çok elektronik cihaz gün yüzüne çıktı. Bunlar yanında konsept tarzında olan ve fikir verme amacıyla sergiye katılan teknolojiler vardı. Samsung'un 170 inçlik dünyanın en büyük SUHD akıllı televizyonu yanında modüler olarak kullanılabilen yeni bir proje de ilgi odağıydı.

Firmanın fuarda Future TV Zone adıyla kurduğu konsept tasarım alanında sergilenen dev televizyon, 8 farklı ekrana bölünerek çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Normalde tek bir ekran gibi görünen televizyonu modüler hale getiren de bu küçük ekranlar. Ekranlar birleştiği anda oynatılan içerik de otomatik olarak yeni ekrana göre şekil alıyor. Daha doğrusu ekranlar içeriğe göre hareket ediyor. Futbol maçı, aksiyon filmi veya akşam haberleri gibi içeriklerde en iyi görüntü oranını sunmak için ekranlar birleşiyor veya ayrılıyor. Bunun için televizyon sürekli 16:9 ve 21:9 görüntü oranı arasında geçiş yapıyor. 

Ekranlar arasındaki boşluğu doldurmak için ise yine hareketli karolar kullanılmış. Böylece toplamda ekranlar ile birlikte 24 adet hareket eden karo bulunuyor. Yani ekranları manuel olarak ayırıp birleştirmek mümkün değil. Bu bakımdan konsept büyük bir sistemin kurulmasını gerektiriyor. 

Tasarım şimdilik konsept aşamasında ve ne zaman hayata geçecek bilinmiyor. Hayata geçse bile muhtemelen firmaların yüksek bütçeli reklam tasarımlarında yerini alacaktır. Yine de daha küçük formatlarla son kullanıcıya sunulabilecek versiyonlar ihtimal dahilinde.  
Samsung'dan modüler televizyon konsepti
 

http://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-concept-of-tvs-future-at-ces-2016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spiderhip 3 yıl
Gelecekte evimizdeki monitörler tv ler için modüler, elimizle sürükleyerek üstten yana, yandan üste ekleme çıkartma yapabileceğimiz sistemler yaparlarsa kullanışlı olur. Yeri geldiğinde 16:9 yeri geldiğinde 21:9 güzel olur. Ama şu haliyle hantal bir platform, avm lerde belki işe yarar.
Google'ın glass projesindeki sunumlarında aslında hemen hemen tüm monitör, tv türevlerini kökünden yok edebilecek bir projeye benziyor. Gözlük ile istediğin duvarında istediğin ebatlarda istediğin kadar monitör oluşturulabiliyordu. İstersen telefonda resmi büyütür gibi duvarındaki monitörün ebatını büyütebiliyordun. Yani o sunumdakiler gerçekten son tüketiciye o kalitede sunulacak ise eve tv neyim almaya gerek kalmaz :) Resmen gözlükleri takan herkes kendi sanal dünyasında kendine göre ayarladığı objeler ile paylaşıma açmadığı sürece sadece kendi gördüğü şeyler ile yaşayabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 3 yıl
Güzel bir yaklaşım, çerçeve sıkıntısı olmaması önemli nokta ama karolara dayatılmasını aşacaklardır sunmak istiyorlarsa yoksa cidden şov malzemesi olur. Evde de buna uygun şovlar izlemek anlam ifade eder en çok. Tabii 16:9'dan 21:9 a geçebilmesi de hoş bir şey, izleyeceğin filme göre şekil alır ama zaten kaliteli bir projektör kullanmak bu konuyu rahatça aşıyor iş film ise ya da kaliteli bir tv de keza alt kısımları simsiyah bırakır, rahatsız etmez. Kaldı ki altyazının gelmesi de oraya avantaj normalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Şu hali ile koca bir platform olması sebebi ile kullanım alanı çok kısıtlı.Reklam amaçlı kullanıldığında son derece ilgi çekici bir araç olabilir. Gayet güzel bir görsel show sunuyor. Beğendim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
İki parçalı ekran fikri hoşuma gitti. Eğer ilk oranı 16:9 ise dönüştüğünde 9:4 olur ama bu oran bile 16:9'a göre 21:9 filmlerde daha iyi deneyim sunar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 3 yıl
Tam çarkıfeleklik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 3 yıl
Avm'lerde göreceğimiz yeni oyuncaklardan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor 3 yıl MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında 3 yıl Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü 3 yıl Galaxy S7, Snapdragon 820 çipsetiyle AnTuTu'da göründü 3 yıl Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu 3 yıl 4000Watt güç kaynağı isteyen? 3 yıl Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk 3 yıl WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor 3 yıl Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı 3 yıl HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor 3 yıl Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin 3 yıl Ford, giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışıyor 3 yıl Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek 3 yıl Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı 3 yıl Xiaomi Redmi 3 resmi: En ucuza en iyisi 3 yıl 73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230 3 yıl Age of Wushu Dynasty mobilde 3 yıl BlackBerry Priv'e sanal uzman 3 yıl Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung'dan modüler televizyon konsepti Sonraki Müzisyenler için iPad ile Gitar kullanımı ve fazlası bu video rehberde 3 yıl Juniper Networks, güvenlik duvarlarındaki açığı için yeni bir yama yayımladı 3 yıl OCZ, maliyet odaklı Trion serisine devam ediyor 3 yıl ZTE Nubia Z11 ön paneli sızdırıldı 3 yıl 6 mm kalınlığındaki "kağıt kamera" 28 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor 3 yıl Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin 3 yıl Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı 3 yıl Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor 3 yıl Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı 3 yıl Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq 3 yıl 80'li yıllardaki teknoloji devrimine yakından bakış 3 yıl Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi 3 yıl EVGA resmen dizüstü pazarında 3 yıl Misfit'ten bu kez fitness kulaklığı 3 yıl OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında 3 yıl Daredevil'in 2. sezonundan yeni fragman ve poster 3 yıl BlackBerry Priv inceleme videosu "Android, BlackBerry'i kurtarabilecek mi?" 3 yıl iOS 9'un “Geri Almak İçin Salla” özelliği nasıl devre dışı bırakılır 3 yıl HTC için 2015 kayıplar yılı oldu 3 yıl Android 6.0 beklentilerin altında yükseliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim