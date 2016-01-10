Samsung'dan modüler televizyon konsepti





CES 2016 fuarında satışa hazır pek çok elektronik cihaz gün yüzüne çıktı. Bunlar yanında konsept tarzında olan ve fikir verme amacıyla sergiye katılan teknolojiler vardı. Samsung'un 170 inçlik dünyanın en büyük SUHD akıllı televizyonu yanında modüler olarak kullanılabilen yeni bir proje de ilgi odağıydı.





Firmanın fuarda Future TV Zone adıyla kurduğu konsept tasarım alanında sergilenen dev televizyon, 8 farklı ekrana bölünerek çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Normalde tek bir ekran gibi görünen televizyonu modüler hale getiren de bu küçük ekranlar. Ekranlar birleştiği anda oynatılan içerik de otomatik olarak yeni ekrana göre şekil alıyor. Daha doğrusu ekranlar içeriğe göre hareket ediyor. Futbol maçı, aksiyon filmi veya akşam haberleri gibi içeriklerde en iyi görüntü oranını sunmak için ekranlar birleşiyor veya ayrılıyor. Bunun için televizyon sürekli 16:9 ve 21:9 görüntü oranı arasında geçiş yapıyor.





Ekranlar arasındaki boşluğu doldurmak için ise yine hareketli karolar kullanılmış. Böylece toplamda ekranlar ile birlikte 24 adet hareket eden karo bulunuyor. Yani ekranları manuel olarak ayırıp birleştirmek mümkün değil. Bu bakımdan konsept büyük bir sistemin kurulmasını gerektiriyor.





Tasarım şimdilik konsept aşamasında ve ne zaman hayata geçecek bilinmiyor. Hayata geçse bile muhtemelen firmaların yüksek bütçeli reklam tasarımlarında yerini alacaktır. Yine de daha küçük formatlarla son kullanıcıya sunulabilecek versiyonlar ihtimal dahilinde.

http://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-concept-of-tvs-future-at-ces-2016