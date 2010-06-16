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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan tasarımıyla öne çıkan harici DVD yazıcısı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden Samsung, ilk defa CES 2010 fuarında gösterdiği SE-S084D isimli harici DVD yazıcısını satışa sunuyor. İnce tasarımı ve şık görünümüyle dikkat çeken yeni sürücünün aynı sınıftaki benzer modellere göre %20 daha küçük ve %25 daha hafif olduğu belirtiliyor. iF Tasarım Ödülü'ne de sahip olan yeni sürücü, CD-R/CD-RW medyalara 24x, DVD+R/-R ve DVD+RW medyalara 8x, DVD+R/-R DL ile DVD-RW medyalara 6x ve DVD-RAM'lere 5x hızında yazabiliyor.

Siyah, Gümüş, Beyaz, Sarı, Pembe ve Mavi olmak üzere 6 farklı renk seçeneği ile sunulan Samsung SE-S084D'nin yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 69.99$


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