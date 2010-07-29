Samsung'dan yeni cep kamerası: HMX-E10

Cep boyutundaki ultra-portatif Flip kameraların popüler olmasından sonra endüstri devi isimler de bu alana ilgi duymaya başladı. Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, Eylül ayında satışa sunmayı planladığı yeni modeli HMX-E10'u detaylandırdı. 1/3.2 inç CMOS sensör kullanan ve 2x dijitak yakınlaştırma yapan kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve H.264 formatında video kaydı yapabiliyor. 2.7-inç boyutunda dokunmatik LCD ekrana sahip olan kamera, microSD karta kayıt yapıyor.

Görüntü aktarımı için USB ve HDMI konnektörlerine sahip olan kamera, çekilen görüntüleri tuk tuşla YoutTube'a aktarabiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Eylül ayında satışa sunulacak kameranın fyatı ise 200$ seviyesinde olacak.