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Samsung'un 5 yeni tablet modeli Bluetooth sertifikası aldı

5 yıl
7,4b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un 5 yeni tablet modeli Bluetooth sertifikası aldı

Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği tablet modelleri ile ilgili sık sık yeni bilgiler gündeme geliyor. İlk kez tüm modellerin birarada göründüğü bir bilgi internete sızdırıldı.

Bilgi, Bluetooth sertifikasyonu için Samsung'un yaptığı başvurulardan elde edilmiş. Başvurularda firmanın 5 yeni tablet modeli hazırladığı görülüyor. Aslında başvurularda 11 adet farklı model mevcut. Ancak bunların bir kısmı hücresel versiyonu veya bölgesel versiyon.

Tabletlerin model numaraları mevcut. Daha önce gündeme gelen iddialarla birleştirildiğinde model numarasına göre tablet isimleri şöyle sıralanıyor:

- 12.2 inçlik Galaxy Note Pro : SM-P900 WiFi versiyonu, SM-P905 - LTE versiyonu, SM-P901 Avrupa 3G versiyonu, SM-P905V Kuzey Amerika versiyonu, SM-P905M Güney Amerika versiyonu, SM-P907A AT&T operatörü versiyonu

- 12.2 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T905 Avrupa LTE, SM-T900 Avrupa 3G

- 10.1 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T520 

- 8.4 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T320

- Galaxy Tab 3 Lite : SM-T111

Bu modellerin bazıları ABD haberleşme dairesi FCC onayından da geçmişti. Ancak 12.2 inçlik Galaxy Tab Pro ilk kez gündeme geliyor ve Samsung'un bazı ülkelerde sunacağı bir tablet modeli olduğu sanılıyor.

Samsung'un bu modelleri ne zaman tanıtacağı belirsiz ancak en az bir veya ikisinin CES 2014 fuarında gün yüzüne çıkabileceği düşünülüyor. 

http://www.androidauthority.com/purported-galaxy-note-pro-12-2-tab-pro-12-2-tab-pro-10-1-tab-pro-8-4-tab-3-lite-bluetooth-certification-329730/ Yorum Yaz
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murata42 5 yıl en beğenilen
Sayfayı her yenileyişimde Samsung yeni ürün çıkarıyor?
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haymatloshan 5 yıl
Apple bu konuda en iyi firma,umarım Samsung gibi piyasaya sürekli alet pompalamaz bir gün.
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Firaristt 5 yıl
Alıcısı var ki çıkarıyor. Çok ürün çıkarması mühim değil. Alt modellere bir iki Bugfix güncellemesi verecek o kadar. Üst modellere güncelleme daha uzun süre ve daha iyi şekilde gelir o kadar. Fazla beklentiye girmeyin. Sürüm numarasının artması bir şey değiştirmiyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Güney Kore yi severim bir Samsung kullanıcısı olarak Samsung u sevmiyorum.
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kpln04 5 yıl
android tarafında tüm tellerine adam akıllı güncelleme veren malı götürür samsung zatem en çok güncelleme veren marka birde bunu tüm modellerine sorunsuz uygularsa hiçbir sorun kalmaz
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Bradley Cooper 5 yıl
samsung bombardıman a başlamış beyler
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atabey444 5 yıl
amoled ekranli tablet ciksin artik. nerdeyse 0 ms tepkime. ghosting takintim varda biraz
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bozok_53_45 5 yıl
o değil de android işletim sistemi ile hangi 'pro' iş yapılcak da pro denmiş
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lj94 5 yıl
5 tabletin 3 ü low resolution.
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doctor5945 5 yıl
bende aynı fikirdeyim face e baktım bir süre geri döndüm 5 tane tablet cıkarmış ne kadar kolay ürün cıkıyor ya kasa hazır kalem hazır touchwiz hazır ram lar hazır octalar hazır ateşleyin çocuklar baska firmaların 1 yıl arge calısması yapıp emek harcadıkları 1 adet telefon ve tableti samsung 60 saniyede üretebiliyor vallahi ne denir bilmiyorum bu işe hemde 5 tane birden üretiyor peki bu 5 tablette 4.4 kitkat alacakmı yada 5 sürümünü mümkün değil.
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wolf silver 5 yıl
Samsung telefonları bıraktı sıra tabletlere geldi.
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murata42 5 yıl
Sayfayı her yenileyişimde Samsung yeni ürün çıkarıyor?
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