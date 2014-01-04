Samsung'un 5 yeni tablet modeli Bluetooth sertifikası aldı





Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği tablet modelleri ile ilgili sık sık yeni bilgiler gündeme geliyor. İlk kez tüm modellerin birarada göründüğü bir bilgi internete sızdırıldı.





Bilgi, Bluetooth sertifikasyonu için Samsung'un yaptığı başvurulardan elde edilmiş. Başvurularda firmanın 5 yeni tablet modeli hazırladığı görülüyor. Aslında başvurularda 11 adet farklı model mevcut. Ancak bunların bir kısmı hücresel versiyonu veya bölgesel versiyon.





Tabletlerin model numaraları mevcut. Daha önce gündeme gelen iddialarla birleştirildiğinde model numarasına göre tablet isimleri şöyle sıralanıyor:





- 12.2 inçlik Galaxy Note Pro : SM-P900 WiFi versiyonu, SM-P905 - LTE versiyonu, SM-P901 Avrupa 3G versiyonu, SM-P905V Kuzey Amerika versiyonu, SM-P905M Güney Amerika versiyonu, SM-P907A AT&T operatörü versiyonu





- 12.2 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T905 Avrupa LTE, SM-T900 Avrupa 3G





- 10.1 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T520





- 8.4 inçlik Galaxy Tab Pro : SM-T320





- Galaxy Tab 3 Lite : SM-T111





Bu modellerin bazıları ABD haberleşme dairesi FCC onayından da geçmişti. Ancak 12.2 inçlik Galaxy Tab Pro ilk kez gündeme geliyor ve Samsung'un bazı ülkelerde sunacağı bir tablet modeli olduğu sanılıyor.





Samsung'un bu modelleri ne zaman tanıtacağı belirsiz ancak en az bir veya ikisinin CES 2014 fuarında gün yüzüne çıkabileceği düşünülüyor.

http://www.androidauthority.com/purported-galaxy-note-pro-12-2-tab-pro-12-2-tab-pro-10-1-tab-pro-8-4-tab-3-lite-bluetooth-certification-329730/