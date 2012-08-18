Samsung'un 5.8 inçlik medya oynatıcısı ortaya çıktı

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Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla firma tarihinde önemli bir satış başarısına imza atan Samsung, tabletlerin haricinde Galaxy etiketini taşıyan taşınabilir medya oynatıcılar da piyasaya sürüyor.
Sammobile sitesinin kaynaklarından elde ettiği reklam görsellerine göre Samsung, Media Player olarak adlandırdığı yeni medya oynatıcısını piyasaya sürmek üzere. On yüzü ile Galaxy S3 modelini andıran medya oynatıcısında çift çekirdekli 1GHz hızında çalışan işlemciye yer verilmiş. 5.8 inçlik ve 540 x 960 piksellik ekranı da şimdiye kadar ki akıllı telefon ve taşınabilir medya oynatıcıları arasında en büyük boyutlusu olarak dikkat çekiyor.
1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka/VGA ön kamera, 10.8mm kalınlık, GPS, Bluetooth 4.0, jiroskop, microSD slotu, 2500mAh batarya, TouchWIZ arayüzü, FM radyo şeklinde diğer özelliklere sahip.
Samsung'un yeni oynatıcısını kısa süre sonra tanıtacağı tahmin ediliyor. Fiyat şimdilik belirsiz.
http://www.androidauthority.com/samsung-media-player-108662/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Medya oynatıcı diyor. Maliyeti düşürmek için donanımdan kırpılması gereklidir. Ayrıca S3 özelliklerini bekliyorsan S3 al o zaman. Neden başka bir cihazdan S3 özellikleri bekliyorsun anlayamadım. Bence medya oynatıcı mantığını anlayamamışsın.
Ürüne gelince, bence güzel bir oynatıcı olabilir. Belirtilen donanım gayet yeterli görünüyor. Ekranı biraz daha yüksek çözünürlüklü olabilirmiş, en çok göze batan kısmı burası. Bunun dışında ses çipi, ses çıkış gücü, enerji tüketimi ve fiyat/performans oranı iyi olduğu sürece ekran çözünürlüğü gözardı edilebilir.