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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 5.8 inçlik medya oynatıcısı ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla firma tarihinde önemli bir satış başarısına imza atan Samsung, tabletlerin haricinde Galaxy etiketini taşıyan taşınabilir medya oynatıcılar da piyasaya sürüyor.

Sammobile sitesinin kaynaklarından elde ettiği reklam görsellerine göre Samsung, Media Player olarak adlandırdığı yeni medya oynatıcısını piyasaya sürmek üzere. On yüzü ile Galaxy S3 modelini andıran medya oynatıcısında çift çekirdekli 1GHz hızında çalışan işlemciye yer verilmiş. 5.8 inçlik ve 540 x 960 piksellik ekranı da şimdiye kadar ki akıllı telefon ve taşınabilir medya oynatıcıları arasında en büyük boyutlusu olarak dikkat çekiyor.

1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka/VGA ön kamera, 10.8mm kalınlık, GPS, Bluetooth 4.0, jiroskop, microSD slotu, 2500mAh batarya, TouchWIZ arayüzü, FM radyo şeklinde diğer özelliklere sahip.

Samsung'un yeni oynatıcısını kısa süre sonra tanıtacağı tahmin ediliyor. Fiyat şimdilik belirsiz. 

http://www.androidauthority.com/samsung-media-player-108662/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 7 yıl en beğenilen
blizzard3

5 para etmez s3 deki özellikler olsaydı belki alırdım


Medya oynatıcı diyor. Maliyeti düşürmek için donanımdan kırpılması gereklidir. Ayrıca S3 özelliklerini bekliyorsan S3 al o zaman. Neden başka bir cihazdan S3 özellikleri bekliyorsun anlayamadım. Bence medya oynatıcı mantığını anlayamamışsın.

Ürüne gelince, bence güzel bir oynatıcı olabilir. Belirtilen donanım gayet yeterli görünüyor. Ekranı biraz daha yüksek çözünürlüklü olabilirmiş, en çok göze batan kısmı burası. Bunun dışında ses çipi, ses çıkış gücü, enerji tüketimi ve fiyat/performans oranı iyi olduğu sürece ekran çözünürlüğü gözardı edilebilir.
blizzard35 para etmez s3 deki özellikler olsaydı belki alırdımMedya oynatıcı diyor. Maliyeti düşürmek için donanımdan k...
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mert1907 7 yıl
ozqur333
çakma ipod touch bir fark yok yani

Evet tıpatıp benziyor zaten...
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ozqur333 7 yıl
çakma ipod touch bir fark yok yani
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blizzard3 7 yıl
CWaRRioR
blizzard3 5 para etmez s3 deki özellikler olsaydı belki alırdım
Medya oynatıcı diyor. Maliyeti düşürmek için donanımdan kırpılması gereklidir. Ayrıca S3 özelliklerini bekliyorsan S3 al o zaman. Neden başka bir cihazdan S3 özellikleri bekliyorsun anlayamadım. Bence medya oynatıcı mantığını anlayamamışsın. Ürüne gelince, bence güzel bir oynatıcı olabilir. Belirtilen donanım gayet yeterli görünüyor. Ekranı biraz daha yüksek çözünürlüklü olabilirmiş, en çok göze batan kısmı burası. Bunun dışında ses çipi, ses çıkış gücü, enerji tüketimi ve fiyat/performans oranı iyi olduğu sürece ekran çözünürlüğü gözardı edilebilir.

Cunku cebimde s2 gibi bir cihaz varken ve 1.2 ghz islemcisi varken daha dusuk perfomansli
bir video playere niye aliyim hemde telefon ozelligi yok mantiksiz benim icin s3 ozellikleri olsa dusunurdun
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CWaRRioR 7 yıl
DeepNote

Anlayamadığım bir olay var bu medya oynatıcılarında. Yahu zaten standart akıllı telefonlar bunun yaptığı tüm işlemleri yapabiliyorken hatta ekstra olarak telefon işlevi de görüyorken bunu hangi amaçla alıyor insanlar. Hayır vardır bir püf noktası ama ben çözemedim


Medya oynatıcılara kıyasla telefonlar genellikle ses çıkış gücü ve kalitesi yönünden yetersiz kalıyorlar. Örnek vermek gerekirse Samsung Galaxy S2 sahibiyim, ama müzik dinlemek için Cowon S9 kullanıyorum. İki cihaz taşımayı sevdiğimden değil S2'nin ses kalitesini ve şiddetini yetersiz bulduğumdan medya oynatıcı kullanıyorum. Ses açısından aralarında dağlar kadar fark var. Diyeceksiniz ki wolfson çipli telefonlar da var. Gerçek şu ki telefonlar için hedeflenen ses kalitesi -en azından şu ana kadar karşılaştıklarım- ortalamadan ileri gidememiştir. Dolayısıyla kaliteli ve doyurucu ses arayan bir kullanıcı mp3 çalar ya da amacına göre medya oynatıcılara yönelmelidir. Ayrıca telefon görüşme, mesajlaşma vb. diğer alanlarda kullanılıyor bir de medya oynatmak için kullanıldığında, özellikle akıllı telefonlar için batarya bir hayli sıkıntı yaratabiliyor. Medya oynatıcıların bir diğer avantajı da büyük bataryaları ya da az enerji tüketimleri oluyor (bazen her ikisi de). Bazı özelliklerin kırpılmış olması maliyeti düşürmek kadar enerji tüketimini iyileştirmek için de yapılabiliyor. Bir tarafta 30-40 saat çalma süresinden bahsedilirken telefonlarda standart kullanımda 1 günü çıkarmak bile bazen hayal olabiliyor.

Bu kıyaslamadan yola çıkarak telefonu da medya oynatıcı olarak kullanabilirsiniz. Tabii bahsettiğim dezavantajları sizi rahatsız etmediği sürece.

Dipnot: Özellikle bu oynatıcı için değil, genel bir karşılaştırma yaptım. Ürün çıkmadan ne derece alınabilir olduğunu bilemeyiz sanırım.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
isyankar_emre

Bir medya oynatıcı için yüksek donanım bileşenleri ve hızlar.. Açıkcası kusursuz hizmet sunmak amaç boyutdanda cihazdan alıcağımız zevkin hatsafhada olması isteniyor galiba.. Ancak bir HDMI çıkışı bana göre büyük bir eksik..
Samsung direk HDMI portu sunmuyor. Tek çıkış ile herşeyi hallediyor.MHL:)

Kablosuz olarak ''Allshare cast '' özelliği ile de yapabilirsin.

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OverClocK1ng 7 yıl
DeepNote
Anlayamadığım bir olay var bu medya oynatıcılarında. Yahu zaten standart akıllı telefonlar bunun yaptığı tüm işlemleri yapabiliyorken hatta ekstra olarak telefon işlevi de görüyorken bunu hangi amaçla alıyor insanlar. Hayır vardır bir püf noktası ama ben çözemedim

Şöyle söyleyeyim. İçerisinde GSM modülü, anten vs. bulunmadığından bir de donanım olarak biraz daha düşük olduğu için, ve de GSM vergisi falan da olmadığı için (Bizde adı trt bandrolü) fiyatı çok daha uygun oluyor. Adam film izlemek falan için alıyor. Ayrıca bu cihazlarda ekran daha büyük olduğundan dolayı Internet'te daha rahat oluyor. Biraz ağır ama telefonunla film izleyip pili bitirmek yerine bunu da alanlar var. Bir de Android Marketten oyun yükleyebileceğimiz için PSP yerine falan da alıp hediye olarak verenler de var...
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maxmania 7 yıl
gps ve bluetooth'u olan bir cihazın wifisi de vardır elbet.
5"lik galaxy wifi'nin yeni nesil ürünü sanırım.
hdmi da mhl veya otg olarak veriyordur büyük ihtimalle.
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E_Aydin35 7 yıl
Bir medya oynatıcı için yüksek donanım bileşenleri ve hızlar.. Açıkcası kusursuz hizmet sunmak amaç boyutdanda cihazdan alıcağımız zevkin hatsafhada olması isteniyor galiba.. Ancak bir HDMI çıkışı bana göre büyük bir eksik..
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mert1907 7 yıl
aslanistan
Oynatıcı özellikleriyle oldukça iyi. Fiyatına gelince bir oynatıcı için dört haneli fiyat belirlenemsi bence pek olası değil. 800-1000 lira (Türkiye için diyorum) benim tahminim. (wifi bile olmadığını da ayrıca hatırlatırım)

Wifi olmaması mantıksız yazılmamış ama vardır mutlaka yoksa cihaz nasıl çıkacak internete.
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bellair 7 yıl
annemın sınava giderken okunmus pirinç yedirmesinden bile gereksiz bir cihaz
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