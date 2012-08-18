Samsung'un 5.8 inçlik medya oynatıcısı ortaya çıktı





Samsung'un yeni oynatıcısını kısa süre sonra tanıtacağı tahmin ediliyor. Fiyat şimdilik belirsiz.

http://www.androidauthority.com/samsung-media-player-108662/

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Galaxy serisi akıllı telefonlarıyla firma tarihinde önemli bir satış başarısına imza atan Samsung, tabletlerin haricinde Galaxy etiketini taşıyan taşınabilir medya oynatıcılar da piyasaya sürüyor.Sammobile sitesinin kaynaklarından elde ettiği reklam görsellerine göre Samsung, Media Player olarak adlandırdığı yeni medya oynatıcısını piyasaya sürmek üzere. On yüzü ile Galaxy S3 modelini andıran medya oynatıcısında çift çekirdekli 1GHz hızında çalışan işlemciye yer verilmiş. 5.8 inçlik ve 540 x 960 piksellik ekranı da şimdiye kadar ki akıllı telefon ve taşınabilir medya oynatıcıları arasında en büyük boyutlusu olarak dikkat çekiyor.1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka/VGA ön kamera, 10.8mm kalınlık, GPS, Bluetooth 4.0, jiroskop, microSD slotu, 2500mAh batarya, TouchWIZ arayüzü, FM radyo şeklinde diğer özelliklere sahip.