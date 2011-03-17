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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 8.9'' ekranlı Android tabletiyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un 22 Mart'ta Orlando'da gerçekleştireceği lansmana artık sayılı günler kala, Güney Koreli üreticinin yeni tabletiyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı.

Yayınlanan videoda yeni tabletin tasarım çizgileri çok hızlı şekilde sergilenmiş. Google'ın mobil işletim sistemi Android 3.0 ''Honeycomb'' ile geleceği, ekran boyutu itibariyle (ekranın 8.9'' olması bekleniyor) GT-P1000 Galaxy TAB ve GT-P7100 Galaxy TAB 10.1 arasında konumlandırılacağı düşünülen tabletin en son 3.5 mm'lik jak girişinin fotoğrafı gösterilmişti.

Lansman gününü merakla beklemekteyiz.


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Bukalemun 8 yıl
Hazır olmayan ürünleri ve Video su ile YENİ / YİNE / YENİDEN samsung :)) , ancak bu yakışırdı:))
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Batuist 8 yıl
ilk versiyon galaxy tabı andırdı videoda bana.. bence büyük bir başarısızlıktı ilk versiyon..
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maestro_34 8 yıl
telefon modülü var mı yok mu acaba onu bir öğrenebilsek..
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