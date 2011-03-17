Samsung'un 8.9'' ekranlı Android tabletiyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı

Samsung'un 22 Mart'ta Orlando'da gerçekleştireceği lansmana artık sayılı günler kala, Güney Koreli üreticinin yeni tabletiyle ilgili merak uyandıran bir video yayınlandı.

Yayınlanan videoda yeni tabletin tasarım çizgileri çok hızlı şekilde sergilenmiş. Google'ın mobil işletim sistemi Android 3.0 ''Honeycomb'' ile geleceği, ekran boyutu itibariyle (ekranın 8.9'' olması bekleniyor) GT-P1000 Galaxy TAB ve GT-P7100 Galaxy TAB 10.1 arasında konumlandırılacağı düşünülen tabletin en son 3.5 mm'lik jak girişinin fotoğrafı gösterilmişti.

Lansman gününü merakla beklemekteyiz.