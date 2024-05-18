Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

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Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi AltIndex, 2014-2024 yılları arasında dünya çapında akıllı telefon satışlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rapor, Samsung'un durumunun çok da iyi olmadığını, ancak yine de pazar liderliğini korumayı başardığını gösteriyor.

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Güney Koreli dev on yıl boyunca neredeyse üç milyar telefon sattı. Bu rakam Apple'dan %33 daha fazla ve Xiaomi, Huawei ve Vivo'nun toplamından daha fazla. Aynı zamanda Samsung'un satışları sürekli olarak düşüyor. Şirket 2014 yılında 292,3 milyon cihaz sevk ederken, 2022 yılı sonunda yıllık sevkiyat %18 düşüşle 258 milyona geriledi.

Samsung düşüşte

Apple, 2.203 milyar ile ikinci sırada yer aldı. 2014 ve 2015 yılları arasında iPhone satışları yüzde 20 artarak 231 milyon adede ulaştı. Ardından neredeyse dört yıl boyunca düşüş gösterdi, ancak 2019'dan itibaren yeniden büyümeye başladı ve 2023 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 231,8 milyon adede ulaştı.

Sonuç olarak, son on yılda Samsung'un payı %10 düşerken, Apple'ın sevkiyatları %2 arttı. Güney Koreli şirketin düşüşü, başta Xiaomi, Vivo ve Oppo olmak üzere Çinli markaların birçok ekonomik akıllı telefonunun piyasaya çıkmasıyla açıklanıyor.

Tam Boyutta Gör

Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları

Samsung - 2,937 milyar adet Apple - 2.203 milyar adet Xiaomi - 1,147 milyar adet Huawei - 1,057 milyar adet Oppo - 911,9 milyon adet Vivo - 526,6 milyon adet

Samsung şu anda küresel pazarın yüzde 20,8'ini, Apple yüzde 17,3'ünü ve Xiaomi yüzde 14,1'ini oluşturuyor. İlginçtir ki Çinli şirket için bu oran 10 yıl öncesine göre üç kat fazla ve hızla Apple'a yaklaşıyor.

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