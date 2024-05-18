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    Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

    Yapılan yeni bir araştırmada son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları listelendi. Samsung ile Apple arasındaki fark dikkat çekiyor.                    
    Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi AltIndex, 2014-2024 yılları arasında dünya çapında akıllı telefon satışlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rapor, Samsung'un durumunun çok da iyi olmadığını, ancak yine de pazar liderliğini korumayı başardığını gösteriyor.

    Güney Koreli dev on yıl boyunca neredeyse üç milyar telefon sattı. Bu rakam Apple'dan %33 daha fazla ve Xiaomi, Huawei ve Vivo'nun toplamından daha fazla. Aynı zamanda Samsung'un satışları sürekli olarak düşüyor. Şirket 2014 yılında 292,3 milyon cihaz sevk ederken, 2022 yılı sonunda yıllık sevkiyat %18 düşüşle 258 milyona geriledi.

    Samsung düşüşte

    Apple, 2.203 milyar ile ikinci sırada yer aldı. 2014 ve 2015 yılları arasında iPhone satışları yüzde 20 artarak 231 milyon adede ulaştı. Ardından neredeyse dört yıl boyunca düşüş gösterdi, ancak 2019'dan itibaren yeniden büyümeye başladı ve 2023 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 231,8 milyon adede ulaştı.

    Sonuç olarak, son on yılda Samsung'un payı %10 düşerken, Apple'ın sevkiyatları %2 arttı. Güney Koreli şirketin düşüşü, başta Xiaomi, Vivo ve Oppo olmak üzere Çinli markaların birçok ekonomik akıllı telefonunun piyasaya çıkmasıyla açıklanıyor.

    Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Son 10 yılın en çok satan akıllı telefon markaları

    1. Samsung - 2,937 milyar adet
    2. Apple - 2.203 milyar adet
    3. Xiaomi - 1,147 milyar adet
    4. Huawei - 1,057 milyar adet
    5. Oppo - 911,9 milyon adet
    6. Vivo - 526,6 milyon adet

    Samsung şu anda küresel pazarın yüzde 20,8'ini, Apple yüzde 17,3'ünü ve Xiaomi yüzde 14,1'ini oluşturuyor. İlginçtir ki Çinli şirket için bu oran 10 yıl öncesine göre üç kat fazla ve hızla Apple'a yaklaşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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