Samsung TV'lerdeki erişilebilirlik özelliği Galaxy telefonlara geliyor

Tam Boyutta Gör Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü öncesinde Apple, iPhone’lar için iOS 18 ile gelecek erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Google da Android, Haritalar ve diğer ürünleri için az gören ya da kör kişiler için hayat kurtarıcı yeni özellikleri açıkladı. Şimdi de Samsung, akıllı TV’lerinde olan erişilebilirlik modunu telefonlarına getirdiğini duyurdu.

Google Lookout ile az gören kişiler nesneleri kolayca bulabilecek 4 sa. önce eklendi

Relumino mode ne işe yarıyor?

Tam Boyutta Gör Relumino mode, görme bozukluğu olan kişiler için geliştirilmiş bir mod. Desteklenen TV’lerde gösterilen içeriğin belirli kısımlarını (kontrastı, rengi ve keskinliği gibi) iyileştirerek az gören kişilerin içeriği herhangi bir soluk yaşamadan görmesine yardımcı oluyor.

Samsung, bu modun sınırlı görüşe sahip olanlar için izleme deneyimini iyileştirme hedefini ilerletmek amacıyla yıllar süren araştırma ve geliştirmenin ürünü olduğunu söylüyor. Yeni özelliğin Galaxy S24 serisinde olduğu resmi olarak açıklandı ancak One UI 6.1 güncellemesini alan daha eski modellerden bazılarında da modun olduğunu söyleyen kullanıcılar var.

Relumino Mode olarak adlandırılan erişilebilirlik özelliğinin belirli bir ekran donanımı gerektirip gerektirmediği veya yazılım güncellemesiyle sunulacak bir özellik olup olmadığı konusunda netlik yok. One UI 6.1 yüklü Samsung telefonda Ayarlar - Erişilebilirlik - Görme İyileştirmeleri - Relumino Outline yolunu izleyerek kontrol etmek mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung TV'lerdeki erişilebilirlik özelliği telefonlara geliyor