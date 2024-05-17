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    Samsung TV'lerdeki erişilebilirlik özelliği Galaxy telefonlara geliyor

    Samsung, görme bozukluğu olan kişiler için yapılan erişilebilirliği özelliğini (relumino mode) telefonlarına getirdi. Galaxy S24 serisi, bu özelliği alan ilk akıllı telefonlar. Peki, ne işe yarıyor?
    samsung relumino mode galaxy telefon Tam Boyutta Gör
    Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü öncesinde Apple, iPhone’lar için iOS 18 ile gelecek erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Google da Android, Haritalar ve diğer ürünleri için az gören ya da kör kişiler için hayat kurtarıcı yeni özellikleri açıkladı. Şimdi de Samsung, akıllı TV’lerinde olan erişilebilirlik modunu telefonlarına getirdiğini duyurdu.

    Relumino mode ne işe yarıyor?

    Samsung Relumino mode Tam Boyutta Gör
    Relumino mode, görme bozukluğu olan kişiler için geliştirilmiş bir mod. Desteklenen TV’lerde gösterilen içeriğin belirli kısımlarını (kontrastı, rengi ve keskinliği gibi) iyileştirerek az gören kişilerin içeriği herhangi bir soluk yaşamadan görmesine yardımcı oluyor.

    Samsung, bu modun sınırlı görüşe sahip olanlar için izleme deneyimini iyileştirme hedefini ilerletmek amacıyla yıllar süren araştırma ve geliştirmenin ürünü olduğunu söylüyor. Yeni özelliğin Galaxy S24 serisinde olduğu resmi olarak açıklandı ancak One UI 6.1 güncellemesini alan daha eski modellerden bazılarında da modun olduğunu söyleyen kullanıcılar var.

    Relumino Mode olarak adlandırılan erişilebilirlik özelliğinin belirli bir ekran donanımı gerektirip gerektirmediği veya yazılım güncellemesiyle sunulacak bir özellik olup olmadığı konusunda netlik yok. One UI 6.1 yüklü Samsung telefonda Ayarlar - Erişilebilirlik - Görme İyileştirmeleri - Relumino Outline yolunu izleyerek kontrol etmek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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