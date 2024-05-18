Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri sızdırıldı: İşte cihazın beklenen fiyatı ve tasarımı

- İşte Galaxy Book 4 Edge'in tasarımı ve beklenen özellikleri:
- İşte Galaxy Book 4 Edge'in muhtemel fiyatı:
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İşte Galaxy Book 4 Edge'in tasarımı ve beklenen özellikleri:
Samsung'un Snapdragon X Elite işlemciye sahip ilk Galaxy Book dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge, performans ve pil ömrü açısından MacBook Pro ile rekabet etmesi bekleniyor. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 3K çözünürlüklü ve 400 nit parlaklığa sahip Süper AMOLED ekranlara sahip olacak.
İşte Galaxy Book 4 Edge'in muhtemel fiyatı:
Mağaza listesine göre 14 inçlik Galaxy Book 4 Edge, yaklaşık 1952 dolar, 16 inçlik model ise yaklaşık 2060 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca belirtilen her iki fiyat da Arctic Blue rengindeki 16GB RAM ve 512GB depolamalı modeller için geçerli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.