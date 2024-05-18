Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri sızdırıldı: İşte cihazın beklenen fiyatı ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, bu yılın başlarında dört cihazdan oluşan yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 4'ü piyasaya sürmüştü. Seriye yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanan şirket, şimdilerde Galaxy Book 4 Edge üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı.

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İşte Galaxy Book 4 Edge'in tasarımı ve beklenen özellikleri:

Samsung'un Snapdragon X Elite işlemciye sahip ilk Galaxy Book dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge, performans ve pil ömrü açısından MacBook Pro ile rekabet etmesi bekleniyor. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 3K çözünürlüklü ve 400 nit parlaklığa sahip Süper AMOLED ekranlara sahip olacak.

İki USB Type-C bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi olması beklenen cihazlardan 16 inçlik modelin ayrıca bir adet USB-A bağlantı noktasına, bir microSD kart okuyucuya ve 22 saate kadar çalışma süresi vaat eden 61,8 Wh bataryaya da sahip olması bekleniyor. Son olarak cihaz görsellerinde bulunan klavyedeki Copilot tuşu ise oldukça dikkat çekmekte.

İşte Galaxy Book 4 Edge'in muhtemel fiyatı:

Mağaza listesine göre 14 inçlik Galaxy Book 4 Edge, yaklaşık 1952 dolar, 16 inçlik model ise yaklaşık 2060 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca belirtilen her iki fiyat da Arctic Blue rengindeki 16GB RAM ve 512GB depolamalı modeller için geçerli olacak.

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