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    Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri sızdırıldı: İşte cihazın beklenen fiyatı ve tasarımı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı sızdırıldı. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, bu yılın başlarında dört cihazdan oluşan yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 4'ü piyasaya sürmüştü. Seriye yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanan şirket, şimdilerde Galaxy Book 4 Edge üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte Galaxy Book 4 Edge'in tasarımı ve beklenen özellikleri:

    Samsung'un Snapdragon X Elite işlemciye sahip ilk Galaxy Book dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge, performans ve pil ömrü açısından MacBook Pro ile rekabet etmesi bekleniyor. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 3K çözünürlüklü ve 400 nit parlaklığa sahip Süper AMOLED ekranlara sahip olacak.

    Samsung Galaxy Book 4 Edge'in özellikleri sızdırıldı
    İki USB Type-C bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi olması beklenen cihazlardan 16 inçlik modelin ayrıca bir adet USB-A bağlantı noktasına, bir microSD kart okuyucuya ve 22 saate kadar çalışma süresi vaat eden 61,8 Wh bataryaya da sahip olması bekleniyor. Son olarak cihaz görsellerinde bulunan klavyedeki Copilot tuşu ise oldukça dikkat çekmekte.

    İşte Galaxy Book 4 Edge'in muhtemel fiyatı:

    Mağaza listesine göre 14 inçlik Galaxy Book 4 Edge, yaklaşık 1952 dolar, 16 inçlik model ise yaklaşık 2060 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca belirtilen her iki fiyat da Arctic Blue rengindeki 16GB RAM ve 512GB depolamalı modeller için geçerli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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