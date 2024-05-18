Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch FE, FCC'de listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un, Temmuz ayında gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde en az üç Galaxy Watch 7 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu üç modelden biri olan Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch serisinin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Galaxy Watch FE, yakın bir zamanda FCC'de listelendi.

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İşte Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch FE'nin beklenen özellikleri:

Yakın bir zamanda FCC'de SM-L300, SM-L305, SM-L310, SM-L315 ve SM-R861 model numaralarına sahip bir grup Samsung akıllı saati listelendi. L300 ve L310'un Watch 7'nin iki boyutunun yalnızca Wi-Fi özellikli versiyonları olduğu tahmin edilirken L305 ve L315 ise LTE özellikli versiyonları olması bekleniyor. Geriye kalan SM-R861'in de Watch FE olması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör Cihazların beklenen özelliklerine değinecek olursak ise Galaxy Watch 7'nin 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine, Bluetooth 5.3 bağlantısına ve 32GB depolama kapasitesine sahip olması bekleniyor. Beklenen özellikler arasından en dikkat çekeni ise kan şekeri takibi özelliği olabilir. Galaxy Watch FE'nin ise özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak çerçeve bakımından Galaxy Watch 4'ü temel alması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch FE, FCC'de listelendi