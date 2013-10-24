Samsung'un Google Glass benzeri bir gözlük için aldığı patent ortaya çıktı

Başta Google olmak üzere Microsoft gibi büyük ya da küçük birçok diğer firmanın da ilgisini çeken ve aktif olarak geliştirilen gözlük forumda giyilebilir bilgisayar modelleri, ortaya çıkan bir patente göre Samsung'un da listesinde yer alıyor.

Ekim ayında Kore merkezli olarak onaylandığı açıklanan patent, Samsung'un giyilebilir bilgisayar modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Google'ın Glass modeliyle oldukça benzer bir çizgiye sahip olan ürün, üzerinde müzik dinlenmesi ve akıllı cep telefonlarıyla bağlanılması sonucu telefon görüşmeleri yapılması için kulak içi kulaklık barındırıyor. Yine en büyük rakiplerinden Glass gibi kontrol tuşları yan tarafa yerleştirilen gözlüğün görüntü aktarımı sağlayan ufak ekranı ise, sol göze denk gelecek şekilde konumlandırılmış durumda. Üzerinde kamera taşıyıp taşımadığı tam olarak netleşmeyen ve ortaya çıkan görsellerde yer alan ön taraftaki boşlukların farklı amaçlar için hazırlamış sensörler olabileceği söylenen gözlük, arka tarafta birleşen iki adet kablo içeriyor ve patent içeriğine göre sporcuları hedef alarak dahili ekranında farklı bilgileri gösterebiliyor.

Hayata geçip geçmeyeceği belli olmayan Samsung patenti için yayınlanan görsellere aşağıda bakabilirsiniz.

http://blogs.wsj.com/digits/2013/10/24/patent-filing-shows-samsung-preps-electronic-eyewear/