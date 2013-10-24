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Samsung'un Google Glass benzeri bir gözlük için aldığı patent ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un Google Glass benzeri bir gözlük için aldığı patent ortaya çıktı
Başta Google olmak üzere Microsoft gibi büyük ya da küçük birçok diğer firmanın da ilgisini çeken ve aktif olarak geliştirilen gözlük forumda giyilebilir bilgisayar modelleri, ortaya çıkan bir patente göre Samsung'un da listesinde yer alıyor.
Ekim ayında Kore merkezli olarak onaylandığı açıklanan patent, Samsung'un giyilebilir bilgisayar modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Google'ın Glass modeliyle oldukça benzer bir çizgiye sahip olan ürün, üzerinde müzik dinlenmesi ve akıllı cep telefonlarıyla bağlanılması sonucu telefon görüşmeleri yapılması için kulak içi kulaklık barındırıyor. Yine en büyük rakiplerinden Glass gibi kontrol tuşları yan tarafa yerleştirilen gözlüğün görüntü aktarımı sağlayan ufak ekranı ise, sol göze denk gelecek şekilde konumlandırılmış durumda. Üzerinde kamera taşıyıp taşımadığı tam olarak netleşmeyen ve ortaya çıkan görsellerde yer alan ön taraftaki boşlukların farklı amaçlar için hazırlamış sensörler olabileceği söylenen gözlük, arka tarafta birleşen iki adet kablo içeriyor ve patent içeriğine göre sporcuları hedef alarak dahili ekranında farklı bilgileri gösterebiliyor.
Hayata geçip geçmeyeceği belli olmayan Samsung patenti için yayınlanan görsellere aşağıda bakabilirsiniz. 
 
Samsung'un Google Glass benzeri bir gözlük için aldığı patent ortaya çıktı
Samsung'un Google Glass benzeri bir gözlük için aldığı patent ortaya çıktı

http://blogs.wsj.com/digits/2013/10/24/patent-filing-shows-samsung-preps-electronic-eyewear/ Yorum Yaz
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diplomalıamele 6 yıl en beğenilen
CooLasFcuK
Herkes gözlükten kurtulmak isterken ileride hekes gözlük mü takacak yani? Hiç sanmıyorum. Gözlük değil de gözün önüne gelecek şeffaf bir çip şeklinde olsa çok kullanışlı olur.

Mission: Impossible mod: ON
CooLasFcuKHerkes gözlükten kurtulmak isterken ileride hekes gözlük mü takacak yani? Hiç sanmıyorum. Gözlük değil de gözün önüne gelecek şeffaf...
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DH Misafiri 6 yıl
o kadar güzel diyil ama güzel :D
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ulmel 6 yıl
ilimini bilimini
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gorkem2626 6 yıl
Amerikalilar bu teknolojiler ile Demir Adam Olur Samsung Yapar Biz Plastik Adam Oluruz





Edit:Samsunga karsi buyuk.bi.dusmanligim var az once servisten aramislar yetisemedim dahada.sinirliyim
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bütün tasarımlar birbirine benziyor zaten
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spacesyng 6 yıl
İsmi kesin galaxy glass olacak :D
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swat882 6 yıl
Teknoloji dünyasında rekabet olmak zorunda yoksa çok pahalı olurdu herşey.. Hele ki samsung varsa daha iyi, ne varsa ucuza uretebiliyor
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Cidelee 6 yıl
Copy Paste Mod:on
Edit bu sefer tasarimda oynamislar mesela ekrani sola almilar
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diplomalıamele 6 yıl en beğenilen
CooLasFcuK
Herkes gözlükten kurtulmak isterken ileride hekes gözlük mü takacak yani? Hiç sanmıyorum. Gözlük değil de gözün önüne gelecek şeffaf bir çip şeklinde olsa çok kullanışlı olur.

Mission: Impossible mod: ON
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umutaltdag 6 yıl
işiniz tasarım ise samsung'a güvenmeyebilirsiniz.
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VYC Majoris 6 yıl
Herkes gözlükten kurtulmak isterken ileride hekes gözlük mü takacak yani? Hiç sanmıyorum. Gözlük değil de gözün önüne gelecek şeffaf bir çip şeklinde olsa çok kullanışlı olur.
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