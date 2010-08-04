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Samsung'un agresif Galaxy S stratejisi AMOLED ekran kıtlığına neden oluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kore pazarının üçüncü büyük cep telefonu üreticisi olan Pantech, yeni nesil akıllı telefonlarında AMOLED ekran kullanamayacak. Gelen bilgilere göre firmanın AMOLED ekran kullanamamasının arkasında yatan ana neden, Samsung cephesindeki kıtlık. İsmi açıklanmayan bir yöneticiden alınan bilgilere göre Pantech, tedarik sorunu nedeniyle gelecek yılın ikinci yarısına kadar cep telefonlarında AMOLED ekran kullanamayacak.

AMOLED ekran pazarının %98'ini kontrol eden Samsung Mobile Display, Samsung Electronics'den gelen yoğun talep nedeniyle diğer firmalara çalışamaz duruma gelmiş durumda. Galaxy S konusunda agresif bir strateji izleyen ve tüm dünyada 10 milyondan fazla Galaxy S telefon satmak isteyen Samsung Eletrconics'in Super AMOLED ihtiyacı, Samsung Mobile Display'in mevcut üretim kapasitesinin büyük bir kısmını etkilemekte.

5.5 Jenerasyon AMOLED ekran üretim bandını yeni yılda devreye sokmayı planlayan Samsung Mobile Display, bu sayede üretim aşamasındaki kıtlık sorununu çözmeyi hedefliyor.


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inziva27 8 yıl
bencede adamlara helal olsun bende wave var gercekten de allah nazardan saklasın amolet başka bi şey yaw süper samsungu tebrik ediyom....
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barcelo 9 yıl
sadece kore'de ilk çıktığında 300 bin sattı. Satışı çok olacaktır ayrıca aynı ekran wave'de de var, bu sebeple satışı çok olacaktır bu ekranın.
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KayhanKaan 9 yıl
Samsung bu ekran isini iyi tutturdu.
Milleti sıraya dizdi resmen
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla ben Galaxy Beam veya Galaxy S düşünüyorum.
Bence benim gibi bir sürü düşünen kişi vardır.

Bu yüzden 10 milyon normal bence..
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mk2kill 9 yıl
telefon cok mu ucuz 10 milyon tane satacak yurtdışı fiyatını bilen var mı acaba?

iphone cok mu ucuz ki milyonlarca satti ?
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murettep 9 yıl
telefon cok mu ucuz 10 milyon tane satacak yurtdışı fiyatını bilen var mı acaba?
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Godolphin 9 yıl
Büyük firma helal olsun ne diyelim diğerleride mecburen sırasını bekleyecek şuan için.
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