Samsung'un agresif Galaxy S stratejisi AMOLED ekran kıtlığına neden oluyor

Kore pazarının üçüncü büyük cep telefonu üreticisi olan Pantech, yeni nesil akıllı telefonlarında AMOLED ekran kullanamayacak. Gelen bilgilere göre firmanın AMOLED ekran kullanamamasının arkasında yatan ana neden, Samsung cephesindeki kıtlık. İsmi açıklanmayan bir yöneticiden alınan bilgilere göre Pantech, tedarik sorunu nedeniyle gelecek yılın ikinci yarısına kadar cep telefonlarında AMOLED ekran kullanamayacak.

AMOLED ekran pazarının %98'ini kontrol eden Samsung Mobile Display, Samsung Electronics'den gelen yoğun talep nedeniyle diğer firmalara çalışamaz duruma gelmiş durumda. Galaxy S konusunda agresif bir strateji izleyen ve tüm dünyada 10 milyondan fazla Galaxy S telefon satmak isteyen Samsung Eletrconics'in Super AMOLED ihtiyacı, Samsung Mobile Display'in mevcut üretim kapasitesinin büyük bir kısmını etkilemekte.

5.5 Jenerasyon AMOLED ekran üretim bandını yeni yılda devreye sokmayı planlayan Samsung Mobile Display, bu sayede üretim aşamasındaki kıtlık sorununu çözmeyi hedefliyor.