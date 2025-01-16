Honor Magic 7 Lite Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Honor’ın 108 MP kameralı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Honor Magic 7 Lite Türkiye’de satışa çıktı. Honor Magic 7 Lite Türkiye fiyatı belli oldu.

Honor Magic 7 Lite fiyatı

Honor Magic 7 Lite 256 GB, ön satış dönemine özel olarak 3.000 TL indirimle 15.999 TL’ye satılıyor. Tavsiye edilen satış fiyatı ise 18.999 TL olarak belirlenmiş. 31 Mart’a kadar satın alan müşterilere 1 yıllık ekran koruma güvencesi hediye ediliyor.

Satın almak için: Hepsiburada

Honor Magic 7 Lite’ın öne çıkan özellikleri neler?

Honor Magic 7 Lite, Huawei’e uygulanan ambargodan etkilenmiyor ve Android 14 işletim sistemi ile geliyor. Telefonda 6,78 inç büyüklüğünde ve 2700 x 1224 piksel çözünürlüğünde kavisli bir 120 Hz AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM ile gelen cihaz, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Kamera tarafında ise 1/1,67 inç sensöre ve OIS desteğine sahip 108 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, 9'a 1 gruplanabilen pikseller ile sensör içi kayıpsız 3x yakınlaştırma yapabiliyor ve 4K video kaydedebiliyor. Ana kamerya 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise hap şeklinde kamera deliğinin içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

6600 mAh kapasiteli bataryada 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Cihaz kutudan Android 14 işletim sistemi ve MagicOS 8.0 arayüzü ile çıkıyor.

Honor Magic 7 Lite özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED

: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, 4000 nit, 120Hz, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Arka kamera : 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş)

: 108MP f/1.8 (ana) + 5MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.5

: 16MP f/2.5 Batarya : 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj

: 6600 mAh, 66W kablolu hızlı şarj Bağlantı ve diğer WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör

WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, stereo hoparlör İşletim sistemi : Android 14, MagicOS 8.0

: Android 14, MagicOS 8.0 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 75.5 x 8 mm, 189 g

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Honor Magic 7 Lite Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı