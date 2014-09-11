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Samsung'un akıllı gözlüğü Gear Blink gelecek yıl piyasaya çıkabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un akıllı gözlüğü Gear Blink gelecek yıl piyasaya çıkabilir

IFA 2014 fuarında tanıttığı Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ile ucundan akıllı gözlük segmentine göz kırpan Samsung, asıl bombasını gelecek yıla saklıyor olabilir. 

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, Tizen işletim sistemi üzeirnde çalışan Gear Blink adlı akıllı saatini Mart 2015 civarında lanse edecek. Bu da muhtemelen MWC 2015 fuarına veya Galaxy S6 lansmanına işaret ediyor. 

Gear Blink isim hakkı zaten daha önceden Samsung tarafından tescillenmişti. Ayrıca patent başvurusunda giyilebilir bir elektronik gözlüğün de çizimleri yer almaktaydı. Söz konusu cihaz kullanıcının parmak boğumlarına harfler atayarak klavye gibi kullanmasını sağlıyordu. 

Gear Blink akıllı gözlüğü ile Samsung neler sunacak bilinmiyor. Ancak henüz Google Glass yaygın kullanımda olmadığı için Samsung'un hamlesi tüketici ilgisini kendi üzerine çekebilir.  
Samsung'un akıllı gözlüğü Gear Blink gelecek yıl piyasaya çıkabilir
 

http://www.phonearena.com/news/Google-Glass-rival-Samsung-Gear-Blink-may-be-released-in-March-2015_id60582 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TickTok 4 yıl
Parmak olayı gerçekten yapılabilirse devrim olur.
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DesertEagle67 4 yıl
Koreliler dur durak bilmiyor bir soluklanin hele saka maka adamlar iyi calisiyor mevcutla yetinmeyip daha iyisini istiyorlar
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El_domingo 4 yıl
bence gec bile kalındı ...3 senedir hazır bilinen bi teknoloji nedense hala piyasaya cıkmadı..adam akıllı ses verip goruntuleme yapan gozluk seklinde bi cihaz mevcut teknolojide ne kadar zor olabilirki...
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Muhteşem olur eğer stabil çalışırsa
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kymelria 4 yıl
Camide tesbih yetmeydiğinde parmaklatesbih çeker gibi mesaj yazacağız :D
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Master_Evil 4 yıl
teknoloji son yıllarda inanılmaz ilerliyor
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Tech man 4 yıl kymelria
kymelria
Camide tesbih yetmeydiğinde parmaklatesbih çeker gibi mesaj yazacağız :D



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SteveMeade 4 yıl
O parmaktaki sanal butonlar stabil çalışırsa önümüzdeki 10 yılın bombası olur
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kırmızı panda 4 yıl
Teknolojiyi yavaş yavaş .ötümüze skcaklar gibi ya hayırlısı
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Umutcan 4 yıl kırmızı panda
mrbstnc

Teknolojiyi yavaş yavaş .ötümüze skcaklar gibi ya hayırlısı

O çoktan oldu, bkz. dijital termometre
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Apple eskimiş özellikleri yeni gibi sunmaya çalışırken. Samsung teknoloji de öncü bayrağını aldı. Bu el klavyesi çok iyi düşünülmüş orijinal bir işe benziyor. Zaten akıllı gözlüklerin en büyük handikapı klavye idi. Eger bu handikap bu şekilde giderilirse bu gözlükler tel tablet saat vs. Hepsini sollar. Zaten bilim kurgu filmleride bunu işaret ediyor geleceğin teknoloji si gözle ilgili teknoloji ler. Ayrıca gözlüğün arkasına kablo olayıda çok iyi olmuş şarj için. Zaten büyük ihtimal tak çıkart kablodur.
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The Tenth Doctor 4 yıl
İnşallah kullanışlı olur. Bomba gibi duruyor cidden.
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Freddy.Krueger 4 yıl
daha neler görücez belki 20 yıl sonra boxerlar bile akıllı olur samsung gear boxer
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