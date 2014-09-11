Samsung'un akıllı gözlüğü Gear Blink gelecek yıl piyasaya çıkabilir









IFA 2014 fuarında tanıttığı Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü ile ucundan akıllı gözlük segmentine göz kırpan Samsung, asıl bombasını gelecek yıla saklıyor olabilir.





Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, Tizen işletim sistemi üzeirnde çalışan Gear Blink adlı akıllı saatini Mart 2015 civarında lanse edecek. Bu da muhtemelen MWC 2015 fuarına veya Galaxy S6 lansmanına işaret ediyor.





Gear Blink isim hakkı zaten daha önceden Samsung tarafından tescillenmişti. Ayrıca patent başvurusunda giyilebilir bir elektronik gözlüğün de çizimleri yer almaktaydı. Söz konusu cihaz kullanıcının parmak boğumlarına harfler atayarak klavye gibi kullanmasını sağlıyordu.





Gear Blink akıllı gözlüğü ile Samsung neler sunacak bilinmiyor. Ancak henüz Google Glass yaygın kullanımda olmadığı için Samsung'un hamlesi tüketici ilgisini kendi üzerine çekebilir.

http://www.phonearena.com/news/Google-Glass-rival-Samsung-Gear-Blink-may-be-released-in-March-2015_id60582