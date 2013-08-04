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Samsung'un akıllı saati esnek ekranlı olabilir

5 yıl
850
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24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un akıllı saati esnek ekranlı olabilir
Samsung'un esnek AMOLED ekran çalışmalarını duyurduğu geçen yılın başlarından bu yana, her amiral gemi modeli için esnek ekran iddiası gündeme gelir oldu. Samsung'un gelecek yıl sonlarına kadar esnek ekranlı bir akıllı telefon piyasaya süremeyeceğinin anlaşılması sonrasında ise iddialar farklı bir yöne kaydı.

Samsung'un Gear adını verdiği ve IFA 2013 fuarında Galaxy note 3 ile birlikte tanıtması beklenen akıllı saatinin esnek ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Bu iddialar ortaya çıkan bir patent ile güçlendi.

Güney Kore Patent Enstitüsü kayıtlarında yer alan patent esnek bir ekran taşıyan akıllı saate işaret ediyor. SM-V700 model numarasına sahip olacağı sanılan Gear akıllı saati bazı sertifikasyon onaylarında da ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan cihazın gerçekliğine dair deliller güçleniyor.

Gear akıllı saatinin tam olarak bu patentteki gibi mi olacağı bilinmiyor. Patentteki konsept, menü ve geri tuşlarının saatin en alt kısma yerleştirildiği, güç tuşu, USB girişi, hoparlör ve mikrofon girişlerinin de etrafına dizildiği bir tasarımı yansıtıyor. Bu açıdan kol saati şeklinde mini bir akıllı telefon görünümü arz ediyor. Saatin kola tam oturması için ise esnek bir ekrana yer veriliyor. Bu ekranın AMOLED olup olmadığı bilinmiyor. 

Samsung Gear tahminlere göre 4 Eylül tarihinde görücüye çıkacak. İlk etapta Sony, Motorola, Pebble, Cokoo gibi rakipleri ile mücadeleye girişecek olan Gear, Apple'ın da iWatch ile pazara dahil olmasıyla Samsung'un bu segmentteki en önemli kozu olacak.  
Samsung'un akıllı saati esnek ekranlı olabilir


http://www.sammobile.com/2013/08/03/patents-filed-show-concept-samsung-smartwatch-aka-gear/ Yorum Yaz
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CyberDiamond 5 yıl en beğenilen
fukox
İWatch tan çalıntı buda.apple da samsung da birbirinden birşeyler çalıyor hep zaten.

Daha görmediğin ürüne çalıntı diyorsun. Resmi olarak apple tanıtmadı bile.
fukoxİWatch tan çalıntı buda.apple da samsung da birbirinden birşeyler çalıyor hep zaten.Daha görmediğin ürüne çalıntı diyorsun. Resm...
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wolf silver 5 yıl
Samsungun bu patenti alması bu yılda o patenti devreye sokacağı yada aynı o patentte ki gibi bır saat çıkaracagi anlamına gelmiyor. Gelecek yıl veya sonraki yıllarda kullanabilir. Apple ye bakın hergun bır patent alıyor ancak kullanmıyor. Sonraki yıllara bırakıyor yada samsungun kullanmasi için hazır bekliyor..
Samsungun bu patenti alması bu yılda o patenti devreye sokacağı yada aynı o patentte ki gibi bır saat çıkaracagi anlamına gelmiyor. Gelecek yıl veya sonraki yı...
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yc#1 5 yıl
Brknbs97
Alejàndro
swat882
Alejàndro
carter Samsung yaparsa tutar.
Samsung orjinal ne yapmışta tutmuş bu zamana kadar. Ama iki üç seneye kadar tutacakları başka bir şey olacak orası ayrı. Saatte esnek ekranın ne gibi bir avantajı var ben anlamadım. Sonuçta en fazla 1.5 inç boyutunda bir ekran olacak. Üretim maliyetlerini düşürüp, daha az enerji tüketecekse yapılsın ama diğer türlü esnese nolur esnemese nolur. Diğer ekranlardan daha dayanıklı derseniz ben smartwatchın kırıldığını falan duymadım daha. Çöp dicem olmıcak şimdi ama çöp yani.
bu nasıl gerici bir düşünce yahu? esnek ekranlar teknoloji dünyasında devrim olacak sen neyden bahsediyosun? bu kadar kıskanç olmayın
Yok hocam ne kıskançlığı, sadece saatler için kullanım alanı olmadığını söylüyorum ben. Küçücük ekran sonuçta.
Saate de 4 İnch ekran beklemiyordun heralde ? Samsunga çalıntı yapıyor diyorsunuz da, Telefonlarda ilk Mini kavramını kim çıkardı ? Samsung. Ardından birsürü tepki aldı. Ama gel gör ki birkaç ay sonra diğer markalar da Mini adı altında cihaz çıkarmaya başladı. (Örn: İpad Mini, HTC One Mini ) Bunun haricinde Büyük ekranlı telefon yapıyor diye Samsunga laf attılar. O kadar büyük ekranlı telefon mu olur diye. Ama yine gel gör ki bir kaç ay sonra diğer firmalar da 4.5 İnchin üstüne çıkmaya başladılar. E o zaman neden laf edilmedi diğer firmalara ? Çünkü Samsung düşmanlığı var. Ve yeniliklere açık değilsiniz.

Telefonda mini kavramını ilk 2010 senesinde Sony Ericsson çıkarmıştır.
gsmarena.com/...
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brsykslr 5 yıl
bence fena tasarım değil
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Guest-323E4D72D 5 yıl
bunu bari plastik yapma :))
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OvernightSensation 5 yıl
ya hep olabilir ihtimali var gibi şeylerle insanları oyalıyorlar. Hani 1 yıl önce samsung esnek ekranlı telefon üretecekti ne oldu? ÇÖP.
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Gl4dius 5 yıl
samsung esnek ekranlı bir akıllı saat üretip güzel bir şekilde pazarlamsını filan yapabilirse saçma sapan bir girişim içersinde bulunmazsa eğer esnek ekranlı akıllı saati pazarda o konuda bir öncü olabilir ve diğer bütün rakiplerinden daha fazla satış rakamlarına ulaşabilir diye düşünüyorum.
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beyazkar35 5 yıl
Samsung a ait bir esnek oled gösterisi izlenmesini tavsiye ederim.
youtube.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Esnek ekranıda çalmış zamanında... youtube.com/...
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Raikirin 5 yıl
Bükülebilir ekranlı saat telefona göre daha iyi bir fikir.Kullanım alanı daha uygun geldi.
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carter 5 yıl
Samsung yaparsa tutar.
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orhanyıldız 5 yıl
Adam gibi fiyattan gelsede deneyebilsek.
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Nokia Specialist 5 yıl
Saate artık pil ne zaman bitiyor diye bakacağız
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CyberDiamond 5 yıl en beğenilen
fukox
İWatch tan çalıntı buda.apple da samsung da birbirinden birşeyler çalıyor hep zaten.

Daha görmediğin ürüne çalıntı diyorsun. Resmi olarak apple tanıtmadı bile.
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