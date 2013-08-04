Samsung'un akıllı saati esnek ekranlı olabilir

Samsung'un esnek AMOLED ekran çalışmalarını duyurduğu geçen yılın başlarından bu yana, her amiral gemi modeli için esnek ekran iddiası gündeme gelir oldu. Samsung'un gelecek yıl sonlarına kadar esnek ekranlı bir akıllı telefon piyasaya süremeyeceğinin anlaşılması sonrasında ise iddialar farklı bir yöne kaydı.





Samsung'un Gear adını verdiği ve IFA 2013 fuarında Galaxy note 3 ile birlikte tanıtması beklenen akıllı saatinin esnek ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Bu iddialar ortaya çıkan bir patent ile güçlendi.





Güney Kore Patent Enstitüsü kayıtlarında yer alan patent esnek bir ekran taşıyan akıllı saate işaret ediyor. SM-V700 model numarasına sahip olacağı sanılan Gear akıllı saati bazı sertifikasyon onaylarında da ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan cihazın gerçekliğine dair deliller güçleniyor.





Gear akıllı saatinin tam olarak bu patentteki gibi mi olacağı bilinmiyor. Patentteki konsept, menü ve geri tuşlarının saatin en alt kısma yerleştirildiği, güç tuşu, USB girişi, hoparlör ve mikrofon girişlerinin de etrafına dizildiği bir tasarımı yansıtıyor. Bu açıdan kol saati şeklinde mini bir akıllı telefon görünümü arz ediyor. Saatin kola tam oturması için ise esnek bir ekrana yer veriliyor. Bu ekranın AMOLED olup olmadığı bilinmiyor.





Samsung Gear tahminlere göre 4 Eylül tarihinde görücüye çıkacak. İlk etapta Sony, Motorola, Pebble, Cokoo gibi rakipleri ile mücadeleye girişecek olan Gear, Apple'ın da iWatch ile pazara dahil olmasıyla Samsung'un bu segmentteki en önemli kozu olacak.





http://www.sammobile.com/2013/08/03/patents-filed-show-concept-samsung-smartwatch-aka-gear/