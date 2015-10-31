Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu gerçekleşmeye çok yakın





Bu aralar Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S7 gündemde kalmayı başarsa da alttan alta çok farklı bir bombanın ayak sesleri yaklaşıyor. Edge serisi akıllı telefonları ile pazarda önemli bir yeniliğin kapılarını açan Samsung, Project Valley ile gelecek yıla damga vurabilir.





Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Project Valley gerçekleşmeye oldukça yakın. SM-G929F model numarasını kullanacak olan Project Valley'in hangi ülkelerde pazara sunulacağı da belli. Uzun süredir çalışmaları devam eden modelin Ocak ayı itibariyle piyasaya çıkması bekleniyor. Potansiyel pazarlar arasında İngiltere, Güney Kore, Almanya, İtalya, Fransa, Polonya yer alıyor.





Sabit kıvrımlar yerine katlanabilir bir ekran kullanmak şimdiki teknolojilerle oldukça zor bir süreç. Zira bir telefonun devre kartı dahil tüm bileşenlerinin bu katlanabilir yapıya uydurulması gerekiyor. Ayrıca ekran sürekli katlandığında aşınmasının da önüne geçilmesi şart.





Samsung yeni projesinde AMOLED katlanabilir ekranlar kullanıyor. Uzun ekran tam ortadan katlanırken, aşınmaların önüne geçmek için oksitlenmiş film yerine metal dokunmatik ağ kullanılıyor. Alt kısımda ise katlama için hiperelastik materyaller yerleştirilmiş. Samsung'un bu konsept için patent başvurusu yaptığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.





Şimdilik tüm bileşenlerin esnek bir yapıda olabileceği dönemde değiliz. Muhtemelen Project Valley akıllı telefonu, bileşenleri sabit bir noktada toplanmış şekilde katlanabilecek. Ayrıca Samsung'un yeni geliştirdiği şerit şeklinde batarya da bu konseptte yer alabilir.





Katlanabilir ekranlı akıllı telefon projesi şüphesiz büyük yatırımlar isteyen ve altından kalkması zor olan bir iş ancak Galaxy Edge serisi öncesinde de esnek ekranların bu kadar popüler olacağı tahmin edilmiyordu. Samsung zoru başarırsa bu, akıllı telefon pazarı için de bir dönüm noktası olacaktır.

http://hexus.net/ce/news/mobile-phones/87635-samsung-project-valley-foldable-smartphone-arrive-january/