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Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu gerçekleşmeye çok yakın

Samsung'un kavisli ekran konusunda çalışmalara başladığı 2012 yılından bu yana hiç gündemden düşmeyen bir iddia var ki o da katlanabilir telefon konsepti. Project Valley bu hayali gerçeğe dönüştürüyor
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu gerçekleşmeye çok yakın


Bu aralar Samsung'un amiral gemi modeli Galaxy S7 gündemde kalmayı başarsa da alttan alta çok farklı bir bombanın ayak sesleri yaklaşıyor. Edge serisi akıllı telefonları ile pazarda önemli bir yeniliğin kapılarını açan Samsung, Project Valley ile gelecek yıla damga vurabilir.  

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Project Valley gerçekleşmeye oldukça yakın. SM-G929F model numarasını kullanacak olan Project Valley'in hangi ülkelerde pazara sunulacağı da belli. Uzun süredir çalışmaları devam eden modelin Ocak ayı itibariyle piyasaya çıkması bekleniyor. Potansiyel pazarlar arasında İngiltere, Güney Kore, Almanya, İtalya, Fransa, Polonya yer alıyor. 

Sabit kıvrımlar yerine katlanabilir bir ekran kullanmak şimdiki teknolojilerle oldukça zor bir süreç. Zira bir telefonun devre kartı dahil tüm bileşenlerinin bu katlanabilir yapıya uydurulması gerekiyor. Ayrıca ekran sürekli katlandığında aşınmasının da önüne geçilmesi şart. 

Samsung yeni projesinde AMOLED katlanabilir ekranlar kullanıyor. Uzun ekran tam ortadan katlanırken, aşınmaların önüne geçmek için oksitlenmiş film yerine metal dokunmatik ağ kullanılıyor. Alt kısımda ise katlama için hiperelastik materyaller yerleştirilmiş. Samsung'un bu konsept için patent başvurusu yaptığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Şimdilik tüm bileşenlerin esnek bir yapıda olabileceği dönemde değiliz. Muhtemelen Project Valley akıllı telefonu, bileşenleri sabit bir noktada toplanmış şekilde katlanabilecek. Ayrıca Samsung'un yeni geliştirdiği şerit şeklinde batarya da bu konseptte yer alabilir. 

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon projesi şüphesiz büyük yatırımlar isteyen ve altından kalkması zor olan bir iş ancak Galaxy Edge serisi öncesinde de esnek ekranların bu kadar popüler olacağı tahmin edilmiyordu. Samsung zoru başarırsa bu, akıllı telefon pazarı için de bir dönüm noktası olacaktır.  
Samsung'un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu gerçekleşmeye çok yakın
 

http://hexus.net/ce/news/mobile-phones/87635-samsung-project-valley-foldable-smartphone-arrive-january/ Yorum Yaz
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KillerNoob 4 yıl en beğenilen
Apple çoktan yaptı bunu.Ekran , telefon hepsi katlanıyor


The bomb has been planted.
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BekirTemel 4 yıl
Bu cihazın iki kat daha sağlam olması lazım düz ekranlılara göre,yoksa müşterileri samsungun başını çok ağrıtır.
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DH Misafiri 4 yıl
kapalı olduğunda 5 inç ideal bir telefon boyutlarında açtığında 8 inç lik bir tablet
aslında tablet ve telefon ihtayacını karşılayacak tek bir ürün gayet iyi olurdu samsung bu cihazı çıkarsın artık insanlar elma yerine başka arayışlar içerisine gire bilir
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darkaura 4 yıl
nirvanha
Otomobil nasıl ilk konsepten beri hala aynı ise.Yani 4 tekerlek üzerinde gidiyor..Telefonlarda en kullanışlı haline gelmiştir.Çok kasmayın beyler...Düşünün bakalım hanginiz o cüzdanı kulağınıza tutmak ister.En fazla ekranı tepegöz gibi duvara yansıtırlar , ancak onda da sadece görüntü izlersiniz.Onu sağlamak için de eğilip yamulmasına gerek yok.Ancak gelişen bu teknolojiler daha sağlam , daha esnek telefonların yapılmasına olanak sağlayacağından çok da boş şeyler değil tabii.

2007 senesinde nokiada tam olarak ayni seyleri soylemisdir muhtemelen. dediginiz durum, teknoloji degismedigi surece gecerli. 100yildan fazladir ayni icden yanmali motor oldugu icin arabalar radikal olarak degismiyor. ama bir anda yeni bir teknoloji gelir. oyunun tum kurallari bir gecede degisir. su anki ekranlar, telefonlar zaten yeterince ince. katlanabilir ekran duzgun uygulanirsa, cepte 5inchlik telefon yeri isgal edip, 8inchlik tablet kullanimi sagliyacak bir cihaz ortaya cikabilir ki, iste bu oyunun kuralini degistirecektir.
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kadirirdem 4 yıl
eger bu gerçekleşirse apple'ın işi zor....
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nirvanha 4 yıl
Otomobil nasıl ilk konsepten beri hala aynı ise.Yani 4 tekerlek üzerinde gidiyor..
Telefonlarda en kullanışlı haline gelmiştir.Çok kasmayın beyler...Düşünün bakalım hanginiz o cüzdanı kulağınıza tutmak ister.En fazla ekranı tepegöz gibi duvara yansıtırlar , ancak onda da sadece görüntü izlersiniz.Onu sağlamak için de eğilip yamulmasına gerek yok.Ancak gelişen bu teknolojiler daha sağlam , daha esnek telefonların yapılmasına olanak sağlayacağından çok da boş şeyler değil tabii.
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Patren 4 yıl
surface böyle bişey yapınca samsung da aynı konsepti uygun görmüş
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Umutcan 4 yıl
Akıllı telefonların geleceğini şekillendirecek olan teknoloji bu bence. Kapaklı telefonlar gibi katlanabilir telefonlar da standart telefonların yanında yeni bir akım başlatabilir.
İstediğiniz zaman ufak bir telefon, istediğiniz zaman bir phablet ya da tablet. Taşınabilirlik açısından çok iyi. Ama daha bence o prototiplerdeki gibi cihazları görmeye epey var.
Bu cihaz ilk nesil olarak o prototiplerdeki işlevselliği sunmayabilir.
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Qonrul 4 yıl
Bunun bi reklam filmi vardı. Güzel hoş bi cihaza benziyor
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Seefoo 4 yıl
Bu teknolojinin beni en çok heyecanlandıran tarafı kapalı haldeyken mevcut telefonlarla aynı büyüklükte,açıldığında ise daha büyük ekrana imkan vermesi.Özellikle katlanmış ekranları açmadan arayanı görme,gelen çağrıya cevap verme gibi bir özellik ile çok çok güzel olur.Ayrıca telefonun toplam alanı artacağından aynı donanımı daha ince,veya aynı kalınlıkta daha yüksek batarya kapasitesinede imkan verebilir.
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arel.gr 4 yıl
yakin gecmiste bu ozelliklere uyumlu anons ettigi pil'in amper kapasitesinide revize ederek devami gelsin.
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awolfinsky 4 yıl
Harbiden yaparsa bomba olur cidden artık teknolojiyi elma değil samsung şekillendiriyor.
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SHADOW 4 yıl
Samsungun yeni işsizlik abidesi karsinizda

Tebrikler samsung
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