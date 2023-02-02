Samsung Galaxy S23 serisi 2028'e kadar güncelleme alacak

Galaxy S23 serisi en az 2026'da kullanıma sunulması beklenen Android 17'ye kadar dört büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Ancak cihazlar için sunulan destek burada sona ermeyecek. Amiral gemileri ilk çıkış yaptıkları tarihten itibaren beş yıl boyunca güvenlik yamaları alacak.
Geniş güncelleme desteği
Tüm bunlar Samsung'un bu telefonları en az 2028 yılına kadar destekleyeceği anlamına geliyor. Elbette ki Android 17'nin yayınlanmasından sonra (2026 sonlarında) cihazlar artık büyük güncelleme almayacak. Ancak güvenlik yamaları desteği bir süre daha devam edecek.
Samsung genellikle ürün yazılımı güncellemelerini Google da dahil olmak üzere diğer üreticilerden daha önce sunuyor. Ayrıca şirket belirli modeller için destek politikasını dört işletim sistemi yükseltmesini kapsayacak şekilde genişleterek övgü toplamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?