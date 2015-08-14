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Samsung'un klavyeli kılıfının fiyatı belli oldu, kılıf S6 ve S6 Edge için de satılacak

3 yıl
3,9b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un klavyeli kılıfının fiyatı belli oldu, kılıf S6 ve S6 Edge için de satılacak
 
Samsung son dönemlerde kavisli ekran gibi bazı teknolojilerle tasarımda farklılaşmaya çalışıyor. Ancak üreticinin bu çabası sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil gibi. Bir süre önce ortaya çıkan ilginç klavyeli kılıf dün akşamki etkinlikte tanıtıldı.
Klavye cihaza alt kısımdan bir dock ünitesi gibi yerleştiriliyor. Klavye kullanıldığı sırada ise dokunmaların ekrandan hissedilmesi ve Bluetooth bağlantısına gerek duymaması önemli. Çünkü bu şekilde kılıf bu şekilde çalışarak ekstra pil ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kılıfı arkasını çevirerek cihaza yerleştirmek ise ekstra depolama alanı sağlıyor.
BlackBerry modellerini andıran bu kılıfın ABD fiyatı 80 dolar olacak. Ayrıca aynı aksesuar Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin yanı sıra Galaxy S6 ve S6 Edge için de bulunabilecek. Sizler klavyeli kılıf hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu modellerden herhangi birini kullanıyorsanız yeni kılıfı satın almak ister misiniz? 
Samsung'un klavyeli kılıfının fiyatı belli oldu, kılıf S6 ve S6 Edge için de satılacak
 

http://www.theverge.com/2015/8/13/9147239/samsung-keyboard-case-note-5-s6-edge-plus Yorum Yaz
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tekin-71 3 yıl en beğenilen
hayatımda gördüğüm en gereksiz ve saçma kılıf
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Statistik 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Ekran çerçeve oranı sony seviyesine düşmüş


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iPhone4 seviyesine dusmedi daha :))
Fire_67Ekran çerçeve oranı sony seviyesine düşmüş...
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Batuist 3 yıl
aklıma sony ericsson P900 modelini getirdi..
Ne telefondu be...
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onur1971 3 yıl
alan olsa da 3 gun sonra gevesi gecip bir kenara aracaktır
gunumuzde taşınabilirlik ve incelik bi denli ön plandayken kimsenin bunu yanında taşıyacagını sanmam
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SHADOW 3 yıl
samsung ne yapacagını bilemedi
şimdi de saçma sapan kılıflar üretmeye başladı gereksizlıik tavan yapmış
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adını nick koydum 3 yıl
Sanal klavyede yazmakta zorlanan birey bir zahmet dokunmatik ekran kullanmasın. Ben şahsen daha rahat ediyorum sanalda.
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Batuist 3 yıl
aklıma sony ericsson P900 modelini getirdi..
Ne telefondu be...
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experiment67 3 yıl
Bencu bunun asıl tasarlanma amacı görme engelliler için.
Günümüzdeki pek çok akıllı telefon bastığın tuşu sesli olarak söylemekte ya da siri gibi alternatifler mevcut. Yaptığı işlemi başkalarının bilmesini istemeyen görme engelli insanlar için üretilmiş olamaz mı?
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legolas4121 3 yıl
Simdi buna 200 TL de isterler.
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yunus626emre 3 yıl
O ne iğrenç kılıf öyle
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hazarRS 3 yıl
2000lere dönüş...
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1BilimAdamı 3 yıl
Ekran çerçeve oranı sony seviyesine düşmüş
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Statistik 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Ekran çerçeve oranı sony seviyesine düşmüş


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iPhone4 seviyesine dusmedi daha :))
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Skayn 3 yıl
Klavyeli telefon isteyen adam gidip 2500 liraya s6 edge mi alacak :)
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wolfhowl 3 yıl
Kılıf gerekli, gereksiz ayrı ama çok aşırı çirkin.
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