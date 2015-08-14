Samsung'un klavyeli kılıfının fiyatı belli oldu, kılıf S6 ve S6 Edge için de satılacak

Samsung son dönemlerde kavisli ekran gibi bazı teknolojilerle tasarımda farklılaşmaya çalışıyor. Ancak üreticinin bu çabası sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil gibi. Bir süre önce ortaya çıkan ilginç klavyeli kılıf dün akşamki etkinlikte tanıtıldı.

Klavye cihaza alt kısımdan bir dock ünitesi gibi yerleştiriliyor. Klavye kullanıldığı sırada ise dokunmaların ekrandan hissedilmesi ve Bluetooth bağlantısına gerek duymaması önemli. Çünkü bu şekilde kılıf bu şekilde çalışarak ekstra pil ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kılıfı arkasını çevirerek cihaza yerleştirmek ise ekstra depolama alanı sağlıyor.

BlackBerry modellerini andıran bu kılıfın ABD fiyatı 80 dolar olacak. Ayrıca aynı aksesuar Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modellerinin yanı sıra Galaxy S6 ve S6 Edge için de bulunabilecek. Sizler klavyeli kılıf hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu modellerden herhangi birini kullanıyorsanız yeni kılıfı satın almak ister misiniz?

http://www.theverge.com/2015/8/13/9147239/samsung-keyboard-case-note-5-s6-edge-plus