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SanDisk dünyanın en küçük SSD sürücüsünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SanDisk dünyanın en küçük SSD sürücüsünü duyurdu
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Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan SanDisk, dünyanın en küçük SSD sürücüsünü duyurdu. iSSD (Integrated Solid State Drive) olarak isimlendirilen yeni depolama sürücüsünün 16 x 20 x 1.85 mm boyutlarında olduğu açıklandı. Bir gramın altındaki ağırlığı ile dikkat çeken yeni çözüm 4GB ve 64GB arasında farklı kapasite seçenekleriyle sunulacak. SanDisk'in verdiği bilgilere göre 160MB/saniye okuma ve 100MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücü, tablet bilgisayarlarda ve ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak.

BGA formunda olan ve SATA ara birimine destek sunan iSSD serisi yeni depolama sürücülerinin büyük OEM üreticileri için örneklendirilmeye başlandığı belirtilirken, maliyetler hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

SanDisk dünyanın en küçük SSD sürücüsünü duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
bunu yapan insan olamaz :D
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Process64 9 yıl
Biz ölmüşüz....
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