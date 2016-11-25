Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin

Facebook, Twitter, Instagram, WordPress, SoundCloud ve Tumblr gibi platformlara üye olmak sadece basit birkaç adımdan oluşan kolay bir işlem fakat konu hesap silmeye geldiğinde ise ne yazık ki aynı şeyi söyleyebilmek pek mümkün değil.

Sosyal ağların yanı sıra bilinen web sitelerinin büyük bölümü kullanıcılarını kaybetmemek için profil silme sayfasına ulaşımı oldukça zorlaştırıyor ya da öncelikle üyelik dondurma teklifinde bulunuyorlar. Çoğu zaman adeta işkence halini alan hesap silme işlemlerini aslında tek çatı altında yürütebilmeniz mümkün.

Üyelik silme bağlantıları tek sayfada toplanıyor

"Deseat.me" isimli web sitesi, sanal dünyadaki profillerinizi kolaylıkla silmenize yardımcı oluyor. Siteye Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra uygulama ve servisleri tarayan platform, üye olunan sitelerin hesap silme bağlantılarını listeliyor. İsveçli Wille Dahlbo ve Linus Unnebäck tarafından geliştirilenisimli web sitesi, sanal dünyadaki profillerinizi kolaylıkla silmenize yardımcı oluyor. Siteyegiriş yaptıktan sonra uygulama ve servisleri tarayan platform, üye olunan sitelerinlisteliyor.

Böylelikle saatler alabilecek üyelik iptalleri çok daha kısa bir sürede tek merkezden gerçekleştiriliyor. Vakitten önemli oranda tasarruf sağlayan site, basit yapısıyla kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtarıyor. İşleminiz bittikten sonra dilerseniz buradaki sayfadan uygulama izinlerini kaldırabilirsiniz.