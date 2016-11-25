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Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin

Üye olduğunuz sosyal ağlardaki ve diğer web sitelerindeki üyeliklerinizi silmekte zorluk çekiyorsanız tanıtacağımız bu servis tam size göre. Üstelik oldukça hızlı ve kolay.
2 yıl
6,4b
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12
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook, Twitter, Instagram, WordPress, SoundCloud ve Tumblr gibi platformlara üye olmak sadece basit birkaç adımdan oluşan kolay bir işlem fakat konu hesap silmeye geldiğinde ise ne yazık ki aynı şeyi söyleyebilmek pek mümkün değil.
Sosyal ağların yanı sıra bilinen web sitelerinin büyük bölümü kullanıcılarını kaybetmemek için profil silme sayfasına ulaşımı oldukça zorlaştırıyor ya da öncelikle üyelik dondurma teklifinde bulunuyorlar. Çoğu zaman adeta işkence halini alan hesap silme işlemlerini aslında tek çatı altında yürütebilmeniz mümkün.

Üyelik silme bağlantıları tek sayfada toplanıyor 

İsveçli Wille Dahlbo ve Linus Unnebäck tarafından geliştirilen "Deseat.me" isimli web sitesi, sanal dünyadaki profillerinizi kolaylıkla silmenize yardımcı oluyor. Siteye Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra uygulama ve servisleri tarayan platform, üye olunan sitelerin hesap silme bağlantılarını listeliyor.
Böylelikle saatler alabilecek üyelik iptalleri çok daha kısa bir sürede tek merkezden gerçekleştiriliyor. Vakitten önemli oranda tasarruf sağlayan site, basit yapısıyla kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtarıyor. İşleminiz bittikten sonra dilerseniz buradaki sayfadan uygulama izinlerini kaldırabilirsiniz.

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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
Mükemmel bi istihbarat programı gibi geldi bana.
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Part Of The Nature 2 yıl
Üyelıgımı sılmek ıcın uye oluyorum
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sdc55 2 yıl
çok iyi
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yhackup 2 yıl
çalışmıyr ki bekliyor ekranı sürekli dönüp duruyor
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XPerience 2 yıl
Yağmurdan kaçarken doluya tutulma sitesi yapmışlar adını "Deseat" koymuşlar
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esmerbuyucu 2 yıl
Google arama motorunda ne aradığınızı, nerelere girdiğinizin çetelesini tutuyor mesela. Güvenlik isteyenin zaten baştan Google ile işi olmaz.
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C_K 2 yıl
Google ile girişi görünce şüphelendim. Youtube kanalım, android tablet yedeklemem var. En iyisi hiç bulaşmamak.
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Mianfei 2 yıl C_K
C_K
Google ile girişi görünce şüphelendim. Youtube kanalım, android tablet yedeklemem var. En iyisi hiç bulaşmamak.

2 subsunamı kaldı adam
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myhotyro 2 yıl
Bence çok tehlikeli bir uygulama. Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz, yani uygulamaya google hesabınızı veriyorsunuz. Diğer tüm hesaplarınıza (Facebook, vs ...) şifremi değiştireceğim diyip yeni şifre resetleme linki alıyor. Nereye Gmail'inize. Sonra bu şifre ile bağlanıp diğer hesaplarınızı sözde kapatıyor. Yoksa nasıl bağlanacak da kapatacak Facebook vs hesaplarınızı. Resetlediği şifreler belkide (bence kesin) uygulamayı yazanların ilinde. En önemlişi Google (Gmail) şifrenizi elde etmiş oluyor. Bir hafta sonra Google (Gmail) şifrenizi de resetlese artık Gmail'e girmeyi de unutun. İnterneti toptan kapattırın, hatta bilgisayarınızı telefonunuzu tabletinizi kırın atın daha iyi :))
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Guest-F8946C419 2 yıl
Konu dışında görmüş haber yapmış hemen ;)
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esmerbuyucu 2 yıl
Herkes üye olduğu yeri bir kağıda not etsin. Sonra başınız ağrımasın nerelere üye olmuştum ben diye.
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Part Of The Nature 2 yıl
Üyelıgımı sılmek ıcın uye oluyorum
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MustafaC53 2 yıl en beğenilen
Mükemmel bi istihbarat programı gibi geldi bana.
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