Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanal gerçeklik başlıklarının Kinetozis sorununa yeni çözüm

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sanal gerçeklik başlıklarının Kinetozis sorununa yeni çözüm
 
2016 yılında doruk noktasına ulaşması beklenen teknolojik yeniliklerinden sanal gerçeklik başlıkları, daha önce de birçok kez değindiğimiz üzere uzun kullanım sonucunda gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu kinetozis (Motion Sickness) isimli bir sağlık problemi ortaya çıkartıyorlar. Halk arasında araç tutması olarak da adlandırılan bu sorun, sanal gerçeklik gözlüklerinin baş dönmesi, benizin solması, soğuk terleme, mide bulantısı ve kusma dahi yapmasına neden olabiliyor. Ayrıca bu soruna 3D içeriklerin herhangi bir derinlik bilgisi sunmuyor olması da etkide bulunuyor.
Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Valve, bildiğiniz üzere Vive VR isimli sanal gerçeklik başlığıyla bahsi geçen sorunu çözdüğünü söylüyor. Bunu "Lighthouse" isimli bir hareket takip teknolojisi kullanarak aşan şirket, 70 adet hareket sensörleriyle kişinin 360 derecelik gerçek hareketlerini etkili bir şekilde haritalandırıyor ve ondan sonra sanal dünyaya aktarıyor. Sonuç olarak Valve bu teknikle kinetozis sorununu minimize ettiğini iddia ediyor. 
Ayrıca Purdue Üniversitesi'nin de kinetozis sorununa özel ilginç bir tekniği bulunuyor. Geliştirilen bu teknik, sanal gerçeklik başlıklarının içerisine sanal bir burun dahil edilmesine dayanıyor. Eklenen burun bir çapa gibi görev görüyor ve ortam hareket etmesine rağmen sabit kalarak kinetozis sorunuyla beynin çok daha iyi şekilde başa çıkmasına imkan tanıyor. Üniversite tarafından 43 öğrencinin katıldığı testlerde burun ilave edilmiş Oculus Rift kullananların, standart Oculus Rift kullananlara oranla Tuscany VR demosunda 94.2 saniye daha gecikmeli olarak kendini hasta hissetmeye başladığı belirtilirken, bu değer çok daha yüksek oranda hareket içeren Roller Coaster simülasyonunda ise 2.2 saniye seviyesine kadar düşüyor.
Sanal gerçeklik başlıklarının Kinetozis sorununa yeni çözüm
 
Bu önemli konuya değinen Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise ışık alanı kameraları odağında daha farklı bir yol izliyor. İçerisinde şeffaf LCD paneller ve ışık kaynakları bulunan özel bir sanal gerçeklik başlığı geliştiren ekip, her katmanın temsil ettiği farklı ışık derinlik seviyesiyle üç boyutlu (Düz) görüntülere derinlik katabiliyor. Yani yakındaki objeler net iken uzakta kalan objeler bulanık oluyor, bu sayede de beynimiz gördüklerine daha iyi uyum sağlayarak kinetozis sorunuyla çok daha iyi şekilde mücadele edebiliyor. Şuan sundukları teknik altyapı ile uzun kullanımlara uygun olmayan başlıklar, bu ve benzeri sistemlere büyük ihtiyaç duyuyor.
Stanford Üniversitesi'nin sistemi de şimdilik bazı limitlere ve çözülmesi gereken teknik sorunlara sahip. İlk olarak derinliğe sahip üç boyutlu görüntüleri işlemek çok uzun sürüyor, istiflenmiş paneller yüksek ışık ve çözünürlüğe ihtiyaç duyuyor. Ancak herşeye rağmen konu hakkında önemli çalışmalar yürütülüyor ve bu da ilerleye süreçte sorunsuz bir sanal gerçeklik deneyimi anlamına geliyor.

http://www.engadget.com/2015/08/06/vr-sickness-research-light-field-cameras//?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Leo Messi 4 yıl
Guzel konu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 4 yıl
Bu teknolojiye hissiyatı ekleyebilirlerse harika olur. Umarım birgün bizde böyle teknolojiler ile ilgilenmeye başlarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
bunlar boş işler. çöp bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
insan saglıgını etkilememeli zaten etkilerse olmaz bu kinetozis'in çözümü iyi olmuş...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V9 inceleme videosu "Casper'dan orta üst seviye metal gövdeli yeni telefon" 4 yıl Bilişim Hukuku - Dijital Verilerin Hukuki Geçerliliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim