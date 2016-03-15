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Sanal gerçeklik gözlüğüne yeni bir yaklaşım: Sulon Q

Herhangi bir kaynağa bağlı olmayan sanal gerçeklik gözlüklerinden hoşlanıyorsanız, Sulon girişimi dünyadaki ilk bağımsız gözlüğünü satışa sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
1,9b
1
6
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl hızlı bir şekilde yükselmesi ve 3.6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen sanal gerçeklik gözlükleri, genelde bir kaynaktan beslenecek şekilde tasarlanıyor. Bu sayede gözlükte biraz daha fazla alan kazanımı oluyor ve farklı sensörler ile güçlendirilebiliyor. GDC 2016 fuarında tanıtılan Sulon Q, olaya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Sulon Q


Sulon girişimi tarafından tasarlanan Sulon Q sanal gerçeklik gözlüğü, tüm donanımı bünyesine entegre etmiş. Yani işlemci, ekran kartı, RAM gibi tüm donanımlar gözlüğün içerisinde yer alıyor. Böylece ortaya, giy ve kullan tarzında bir gözlük çıkmış oluyor.

Gözlükte Carrizo tabanlı AMD FX-8800P APU'su yer alıyor. 4 adet Excavator çekirdeği barındıran APU, 8 çekirdekli Radeon R7 grafik birimi ile HSA teknolojisini kullanarak 12 çekirdekli bir işlem birimi haline dönüşüyor. Cihazda 8GBRAM, 256GB SSD, Windows 10 işletim sistemi, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, microHDMI girişi ve 35Watt ısıl tasarım gücü şeklinde özellikler yer alıyor.

Sanal gerçeklik içerikleri için, gözlük içerisinde 90Hz hızında ve 2560x1440 piksel çözünürlükte bir OLED ekran yer alıyor. 110 derecelik yoğun bir seyir tecrübesi sunan ekranın yanında, özel bir işlemci ile gerçek zamanlı içeriklerin işlenmesi kolaylaştırılmış. Ayrıca ivme ölçer, akselerometre, manyetometre ile sisteme destek sağlanmış.

Yine ses tarafında GenAudio'nun AstoundSound teknolojisi ile 3D ses yoğunluğu sağlanıyor. Kutu içerisinde özel optimize edilmiş kulaklıklar da yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Entrim 4D kulaklık ile sanal gerçeklik sinirlerinizde"
HTC Vive ve Oculus Rift gereksinimlerine bakarsak, Sulon Q biraz çizginin altında kalıyor. Bununla birlikte girişim, kendi geliştirdiği API'ler ve AMD LiquidVR desteği ile en akıcı sanal gerçeklik tecrübesini sağlayacağını ifade ediyor. Bunca donanıma rağmen oldukça hafif olduğu ifade edilen cihaz, Bahar sonlarında satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/peripherals/91250-amd-carrizo-powered-sulon-q-headset-sneak-peek-gdc/ Yorum Yaz
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BiilimAdamı 3 yıl
Benim Pc den sağlam özellikleri var :P
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kadirirdem 3 yıl
bence ufalması lazım oldukça ağırlar kafada....
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omerhakanbilici 3 yıl
35Watt ısıl tasarım gücünü kafamın arkasında istemem sanırım. Laptopları dizlerin üzerinde bile kullanmayın diyorlar bu da aynı güçte, aynı sıcaklığı üretmez mi?
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ShadowofDeath06 3 yıl
O donanıma istediği yazılımı API'yı geliştirsin AMD 2K da 90HZ oyunlar için hikaye
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smart1978 3 yıl
4K Pentile olmayan 90 Hz AMOLED PLUS ekranli olmadikca hayri yoktur ...
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mbald 3 yıl
Şu an için oyunlarda kullanılması zor ama diğer iş alanlarında ek bir bilgisayara ihtiyaç duymamasından dolayı çok fazla işe yarayacaktır.
Gelecekte ise oyunların da ek bilgisayara sahi olmadan bu tarz bir sistemle oynanabilmesi mümkün olabilir.
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