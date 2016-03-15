Sanal gerçeklik gözlüğüne yeni bir yaklaşım: Sulon Q

Sulon Q

Ayrıca Bkz.

"Samsung Entrim 4D kulaklık ile sanal gerçeklik sinirlerinizde"

Bu yıl hızlı bir şekilde yükselmesi ve 3.6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen sanal gerçeklik gözlükleri, genelde bir kaynaktan beslenecek şekilde tasarlanıyor. Bu sayede gözlükte biraz daha fazla alan kazanımı oluyor ve farklı sensörler ile güçlendirilebiliyor. GDC 2016 fuarında tanıtılan Sulon Q, olaya farklı bir açıdan yaklaşıyor.Sulon girişimi tarafından tasarlanansanal gerçeklik gözlüğü, tüm donanımı bünyesine entegre etmiş. Yani işlemci, ekran kartı, RAM gibi tüm donanımlar gözlüğün içerisinde yer alıyor. Böylece ortaya, giy ve kullan tarzında bir gözlük çıkmış oluyor.GözlüktetabanlıAPU'su yer alıyor. 4 adet Excavator çekirdeği barındıran APU, 8 çekirdekli Radeon R7 grafik birimi ile HSA teknolojisini kullanarak 12 çekirdekli bir işlem birimi haline dönüşüyor. Cihazda 8GBRAM, 256GB SSD, Windows 10 işletim sistemi, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, microHDMI girişi ve 35Watt ısıl tasarım gücü şeklinde özellikler yer alıyor.Sanal gerçeklik içerikleri için, gözlük içerisinde 90Hz hızında ve 2560x1440 piksel çözünürlükte bir OLED ekran yer alıyor. 110 derecelik yoğun bir seyir tecrübesi sunan ekranın yanında, özel bir işlemci ile gerçek zamanlı içeriklerin işlenmesi kolaylaştırılmış. Ayrıca ivme ölçer, akselerometre, manyetometre ile sisteme destek sağlanmış.Yine ses tarafında'nunteknolojisi ile 3D ses yoğunluğu sağlanıyor. Kutu içerisinde özel optimize edilmiş kulaklıklar da yer alacak.vegereksinimlerine bakarsak, Sulon Q biraz çizginin altında kalıyor. Bununla birlikte girişim, kendi geliştirdiği API'ler ve AMD LiquidVR desteği ile en akıcı sanal gerçeklik tecrübesini sağlayacağını ifade ediyor. Bunca donanıma rağmen oldukça hafif olduğu ifade edilen cihaz, Bahar sonlarında satışa sunulacak.