Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerde en yüksek TDP değeri 95 Watt olacak

Intel, Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerini 2011 ile birlikte pazara sunmayı hedefliyor. Nehalem mimarisinden sonraki en radikal güncelleme olması beklenen Sandy Bridge mimarisinin güç vereceği yeni nesil işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar. Westmere (Core i3, Core i5 ve Core i7) işlemcilerinden farklı olarak işlemci çekirdeği ve entegre grafik biriminin, tek bir pakette doğal olarak sunulacağı Sandy Bridge işlemcilerinde, ısıl güç tasarımına yönelik detaylar da kesinlik kazanmaya başladı.
İlk etapta çift ve dört çekirdekli modellerle pazara girecek olan Sandy Bridge jenerasyonunda, en yüksek TDP değerinin 95 Watt olacağı belirtiliyor. Sandy Bridge mimarisiyle hazırlanan dört çekirdekli en hızlı işlemci, geliştirilmiş entegre grafik birimine rağmen, Intel'in güncel ürün gamında yer alan dört çekirdekli kimi modellerden daha az güç tüketecek. Bu arada kullanılacak entegre grafik biriminin, yüksek tanımlı medyaları sorunsuzca oynatacağı ve HDMI 1.4 standardına destek sunacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.
6 serisi yeni yonga setleriyle kullanılacak Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler LGA1155 formunda olacak ve masaüstü sistemlerin yanında dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil versiyonları ve sunucu çözümleri de olacak.
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Öte yandan Intel'in soket mevzu ne yazık ki biraz kötümser. Zira AMD'nin yaptığı gibi pin sayısındaki değişikliğe rağmen önceki anakartlarda yeni işlemci kullanımı mümkün değil. Yani AMD işlemci aldığınızda 938 pinlik işlemcileri 940 pinlik soketlere takabiliyorduk ama Intel'de durum farklı. Zira soketin şekli değişiyor. Aradaki tek pinlik farka rağmen Intel'in yeni işlemcileri eski anakartlarındaki soketlerle uyumsuz.
Yine AMD de yeni soket tipiyle gelecek. En basitinden AM3 r2 soket tipine sahip olacak Bulldozer işlemcileri ama eski anakartlarda (AM3) kullanılabilir mi tam olarak bilmiyorum. Dilerim uyumlu olur da güncelleme sıkıntısı çektirmez kimseye. Ama (Fusion idi sanırım) farklı soketli işlemcileri de olacak...
intel nehalem mimarisini hemen bitirmeyecektir.. sonuçta hala core2 serisi dahi üretiliyorken nehalem için daha uzun yıllar var gibi.. tabi insan isterki bütün işlemcileri yeni nesil üretsin ama piyasada bu işlemciler için üretilmiş milyonlarca anakart vede yükseltme yapabilecek müşteri potansiyeli bulunurken böyle birşey olmaz... sandybridge mimarisi yepyeni bir mimaridir.. i serisi altında mıolur başka bir harf serisi altındamı olur belli değil.. yalnız eski sisteminizi bu yeni işlemcilerle yükseltme gibi bir amaçla sorduysanız boşuna uğraşmayın.. bunun için yeni bir anakarta ihtiyacınız olacak... nehalem ayrı bir işlemci sandy ayrı... tıpkı core2 serisi işlemcilerle hehalem arasındaki fark gibi...
işte AMD platformunu sevmem için bir neden daha !
şimdiki am3 soketli anakartlar ile buldozer mimarisi adı altında 2011 de çıkacak işlemcileri kullanabilecek olmak ayrı bir güzellik !
Saygılar
masaüstünde de i3-i5 satamadığı kesime hitap etmek..
elinde i serisi sistem olanların bu platforma bakmayacağını düşünüyorum