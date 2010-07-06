Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerde en yüksek TDP değeri 95 Watt olacak

Intel, Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerini 2011 ile birlikte pazara sunmayı hedefliyor. Nehalem mimarisinden sonraki en radikal güncelleme olması beklenen Sandy Bridge mimarisinin güç vereceği yeni nesil işlemciler, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar. Westmere (Core i3, Core i5 ve Core i7) işlemcilerinden farklı olarak işlemci çekirdeği ve entegre grafik biriminin, tek bir pakette doğal olarak sunulacağı Sandy Bridge işlemcilerinde, ısıl güç tasarımına yönelik detaylar da kesinlik kazanmaya başladı.

İlk etapta çift ve dört çekirdekli modellerle pazara girecek olan Sandy Bridge jenerasyonunda, en yüksek TDP değerinin 95 Watt olacağı belirtiliyor. Sandy Bridge mimarisiyle hazırlanan dört çekirdekli en hızlı işlemci, geliştirilmiş entegre grafik birimine rağmen, Intel'in güncel ürün gamında yer alan dört çekirdekli kimi modellerden daha az güç tüketecek. Bu arada kullanılacak entegre grafik biriminin, yüksek tanımlı medyaları sorunsuzca oynatacağı ve HDMI 1.4 standardına destek sunacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

6 serisi yeni yonga setleriyle kullanılacak Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler LGA1155 formunda olacak ve masaüstü sistemlerin yanında dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil versiyonları ve sunucu çözümleri de olacak.