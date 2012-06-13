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Sanho'dan iOS cihazlarınız için 15.600mAh gücünde şarj istasyonu

6 yıl
1,6b
1
10
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İddialı mobil cihaz aksesuarlarına imzasını atmış olan Sanho firması, iki iOS cihazınızın batarya ihtiyacını harici olarak karşılayabilecek yeni HyperJuice Plug şarj istasyonunu tanıttı.

HyperJuice Plug, 15W çıkışlı iki USB girişine takacağınız iOS cihazlarınız için ek enerji sağlıyor. 12 saatte tamamen şarj olabilen istasyon, bataryası tam dolu iken bir iPhone için 11 kez şarj imkanı, iPad 2 için 23 saat ek kullanım süresi, yeni iPad için ise 14 saat ek kullanım süresi sunuyor.

Bu özellikler 15600mAh bataryaya sahip P15 versiyonu için geçerli. P10 versiyonunda 10400mAh batarya bulunuyor. Versiyon 8 saatte tamamen dolabilirken, dolu batarya ile bir iPhone için 7 kez şarj imkanı, iPad 2 için 15 saat ek kullanım süresi, yeni iPad için ise 9 saat ek kullanım süresi sunuyor.

Tek bir USB girişinden iPhone için 5W, iPad için 10W güç çıkışı elde ediliyor. İki adet iPad bağlanırsa 7.5W x 2 şeklinde güç çıkışı sağlanıyor.

Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut.

Singapur'daki PC Show 2012 etkinliğinde tanıtılan farklı renk seçeneklerine sahip modellerden P10 130$ fiyat etiketine sahipken, P15 160$'dan satışa sunulacak. 

http://www.hypershop.com/SearchResults.asp?Cat=220 Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut."
madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa
"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcu...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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octaduce888 6 yıl
madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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myhotyro 6 yıl
Yetmez bu kadar. Markaların laptoplarını haber yaparken "A markası iPhone şarj eden yeni laptopunu tanıttı, 4 USB çıkışı ile aynı anda 4 iPhone şarj edebilirsiniz, yardımcı fonksiyon olarak internete girebilir, oyun oynayabilir, bilgisayarda yapılacak birçok şeyi yapabilirsiniz."
Hatta iki gün önce gözüm şu başlığı çok aradı "Apple aynı anda 2 iPhone şarj edebilen, retina ekranlı MacBook Pro şarj cihazını tanıttı. Hemde iPhoneları şarj ederken sıkılmayın diye 9 tane 1080p videoyu düzenleyebilirsiniz."
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Virtual Reality 6 yıl
Ekrem Çukurca ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Bu cihaz usb çıkışı sayesinde her türlü usb aygıtı şarj edebiliyor. Ne diye iphone için çıkarıldı diye başlık açmış
Bir dönem ttnet içinde böyle gözülü kapalı kötüye iyi - iyiye kötü haberler yayınlanıyordu. Forumun tepkisi sonucu geçte olsa azaldı bu yandaş haberler. Şimdide apple yandaşlığı var. Burası ne zaman tarafsız bir platform olacak
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emiLL 6 yıl
ekrem71
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Lord Melkor 6 yıl
İphoen için çıkarılmış demekki :)
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut."
madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa
3 Yanıt Yanıtla +12
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4Crumby 6 yıl JrMaster
JrMaster
"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut."
madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa

Ben de tam aynisini yazicaktim :)
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engurlu 6 yıl JrMaster
JrMaster

"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut."

madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa

iphone dan baska pili yiyen bitiren baska model yok ta ondan
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artenis 6 yıl JrMaster
JrMaster

"Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut."

madem başka cihazlarıda destekliyor ne diye ayfon reklamı yapıyorsunuz boşa

+1

Artık tamamen işin suyu çıktı bu sitede- bıcak kemiğe dayandı

Türkiyenin hali gibi, (terör olayları için)
1980- bıcak kemiğe dayandı
1990 bıcak kemiğe dayandı
2000 bıcak kemiğe dayandı
2010 bıcak kemiğe dayandı
...


Herneyse artık böyle derin şeyler söylenecek bir yer değil burası, yani terör değil site eleştirmek anlamında- artık ''AYFON '', ve '' İŞTE YENİ 4 ÇEKİRDEKLİ TELEFON'' sonrası yok.
Eskiden Steam processor içindeki elemanlar ve karta katkıları tartışılırdı, kim konuşuyor şimdi bunları ? Ana sayfada sadece 2 tane RAM haberi var, ... herneyse ...
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