Sanho'dan iOS cihazlarınız için 15.600mAh gücünde şarj istasyonu





İddialı mobil cihaz aksesuarlarına imzasını atmış olan Sanho firması, iki iOS cihazınızın batarya ihtiyacını harici olarak karşılayabilecek yeni HyperJuice Plug şarj istasyonunu tanıttı.





HyperJuice Plug, 15W çıkışlı iki USB girişine takacağınız iOS cihazlarınız için ek enerji sağlıyor. 12 saatte tamamen şarj olabilen istasyon, bataryası tam dolu iken bir iPhone için 11 kez şarj imkanı, iPad 2 için 23 saat ek kullanım süresi, yeni iPad için ise 14 saat ek kullanım süresi sunuyor.





Bu özellikler 15600mAh bataryaya sahip P15 versiyonu için geçerli. P10 versiyonunda 10400mAh batarya bulunuyor. Versiyon 8 saatte tamamen dolabilirken, dolu batarya ile bir iPhone için 7 kez şarj imkanı, iPad 2 için 15 saat ek kullanım süresi, yeni iPad için ise 9 saat ek kullanım süresi sunuyor.





Tek bir USB girişinden iPhone için 5W, iPad için 10W güç çıkışı elde ediliyor. İki adet iPad bağlanırsa 7.5W x 2 şeklinde güç çıkışı sağlanıyor.





Modeller USB üzerinden güç çıkışına uyumlu diğer cihazları da şarj edebiliyor ve ek batarya süresi sağlayabiliyor. Ayrıca bir LED şarj bildirim çubuğu da mevcut.





Singapur'daki PC Show 2012 etkinliğinde tanıtılan farklı renk seçeneklerine sahip modellerden P10 130$ fiyat etiketine sahipken, P15 160$'dan satışa sunulacak.

http://www.hypershop.com/SearchResults.asp?Cat=220