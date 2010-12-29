Sanwa'dan iPhone 4 ve iPad için HDMI adaptörü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik üreticisi Sanwa, iPhone 4 ve iPad için hazırladığı HDMI adaptörünü tanıttı. Kullanıcıların 720p çözünürlüğündeki yüksek tanımlı videoları, harici bir başka görüntü kaynağına (monitöre veya televizyon) aktarmasını sağlayan yeni adaptör, aynı zamanda fotoğraf ve sunum gösterimine de olanak tanıyor ve bu noktada Keynote ve GoodReader dosyalarına destek sunuyor.
iPhone 4 ve iPad haricindeki Apple ürünleriyle uyumlu olmayan adaptörün Japonya'da 73 dolar olarak belirlenen etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.
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Apple TV ile iTunes'dan şarkı,film, amerikan dizileri ve filmlerini dinleyebilir/izleyebilirsiniz.Tabii en iyi özelliği iTunes'ta bulunan kiralama özelliği, böylece filmi almadan bir kere izlemek için makul bir fiyata izleme şansınız var aynı şekilde bu amerikan dizileri içinde geçerli.
Youtube'a girebiliyor, netflix film kiralama servisindende faydalanabiliyorsunuz.
Alet harika dizayn edilmiş ve avcunuz kadar küçük mucize gibi bir şey.
Kısaca Türkiye'de bolca satılan media player'ların apple versiyonu.
Bunun yöntemi nedir ?