Sanwa'dan iPhone 4 ve iPad için HDMI adaptörü

Japon elektronik üreticisi Sanwa, iPhone 4 ve iPad için hazırladığı HDMI adaptörünü tanıttı. Kullanıcıların 720p çözünürlüğündeki yüksek tanımlı videoları, harici bir başka görüntü kaynağına (monitöre veya televizyon) aktarmasını sağlayan yeni adaptör, aynı zamanda fotoğraf ve sunum gösterimine de olanak tanıyor ve bu noktada Keynote ve GoodReader dosyalarına destek sunuyor.

iPhone 4 ve iPad haricindeki Apple ürünleriyle uyumlu olmayan adaptörün Japonya'da 73 dolar olarak belirlenen etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.