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Sanwa'dan iPhone 4 ve iPad için HDMI adaptörü

8 yıl
11,9b
1
17
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üreticisi Sanwa, iPhone 4 ve iPad için hazırladığı HDMI adaptörünü tanıttı. Kullanıcıların 720p çözünürlüğündeki yüksek tanımlı videoları, harici bir başka görüntü kaynağına (monitöre veya televizyon) aktarmasını sağlayan yeni adaptör, aynı zamanda fotoğraf ve sunum gösterimine de olanak tanıyor ve bu noktada Keynote ve GoodReader dosyalarına destek sunuyor.

iPhone 4 ve iPad haricindeki Apple ürünleriyle uyumlu olmayan adaptörün Japonya'da 73 dolar olarak belirlenen etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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voicemaster 8 yıl
Ürün hdmi olarak görüntü veriyor. Yani görüntü çözünürlüğünü düşürmüyor..
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DH Misafiri 8 yıl
Apple tv lazım değil görüntü aktarımı için. Merak eden arkadaşlara gelsin. engadget.com/...
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ender 8 yıl
bende xbox1 var ve xbmc yuklu bu dediğiniz yontem nasıl anlatırmısınız biraz.
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Farwynd 8 yıl
@ender,
Apple TV ile iTunes'dan şarkı,film, amerikan dizileri ve filmlerini dinleyebilir/izleyebilirsiniz.Tabii en iyi özelliği iTunes'ta bulunan kiralama özelliği, böylece filmi almadan bir kere izlemek için makul bir fiyata izleme şansınız var aynı şekilde bu amerikan dizileri içinde geçerli.
Youtube'a girebiliyor, netflix film kiralama servisindende faydalanabiliyorsunuz.
Alet harika dizayn edilmiş ve avcunuz kadar küçük mucize gibi bir şey.
Kısaca Türkiye'de bolca satılan media player'ların apple versiyonu.
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ender 8 yıl
peki web browser da varmı? mouse klavye bağlanıp web uzerınde sorf yapılıyor mu?
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Xagdas 8 yıl
wireless görüntü aktarmak varken niye bu zahmet???
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ARYEKE 8 yıl

Cagdas dv6196

wireless görüntü aktarmak varken niye bu zahmet???

Bunun yöntemi nedir ?
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umutarslan.com 8 yıl
dolandırıcılıktan başka bir şey değil.
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BraVe_06 8 yıl
HDMI kalitesini alamadıktan sonra dönüştürülse ne yazar?
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sempatik_gara 8 yıl
Supermis ya
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karti 8 yıl
güzel fikir ama japonada 73 dolar olan burda 173 dolar olur bizde cinden alırız yakında cıkar taklıtleri
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78erhan78 8 yıl
iphone 4 ün tv kablosu haricinde ne işe arıyor bu sadece hd filmler iin mi.Çöyle iphone un tüm ekranını tv ye aktarabiliyor mu 10 numara olur ozaman.
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