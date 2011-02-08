Ekran kartı üreticisi Sapphire, Radeon HD 5570 XtendTV modelini duyurdu. ATi tarafından uzunca bir süre üretilen ancak AMD tarafından iptal edilen All-in-Wonder serisi TV alıcılı ekran kartlarından esinlenilen yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, Mirics firması tarafından geliştirilen FlexiTC ve FlexitStream teknolojileri sayesinde, TV sinyallerini GPU'da çözümleyip kullanıcılarına televizyon deneyimi yaşatabiliyor ve ayrıca FlexiStream istemcisi ile yayın akışı sıkıştırarak mobil cihazlar üzerinde uzaktan izlenebilmesini mümkün kılıyor.

Tam boyutlu baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartı, aktif soğutma iler serinletiliyor. Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.