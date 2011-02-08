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Sapphire, Radeon HD 5570 XtendTV modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 5570 XtendTV modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi Sapphire, Radeon HD 5570 XtendTV modelini duyurdu. ATi tarafından uzunca bir süre üretilen ancak AMD tarafından iptal edilen All-in-Wonder serisi TV alıcılı ekran kartlarından esinlenilen yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunu kullanıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, Mirics firması tarafından geliştirilen FlexiTC ve FlexitStream teknolojileri sayesinde, TV sinyallerini GPU'da çözümleyip kullanıcılarına televizyon deneyimi yaşatabiliyor ve ayrıca FlexiStream istemcisi ile yayın akışı sıkıştırarak mobil cihazlar üzerinde uzaktan izlenebilmesini mümkün kılıyor.

Tam boyutlu baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartı, aktif soğutma iler serinletiliyor. Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.

Sapphire, Radeon HD 5570 XtendTV modelini duyurdu
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dreamblue35 8 yıl
dijital uydu sinyali alsa skystar' ın beline bir darbe vurur, tabi bir öngörü ama ne zamana kadar bu olur bilmiyorum; asus ta bu işe bir el atacak benden söylemesi
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Lordinarius 8 yıl
dijital olsa süper olurdu
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DG Chester 8 yıl
bunun gibi modeller için sürekli söylüyoruuum :):)
SCART İSTERİZ !! :D:D:D
tabi şimdi işin ciddi boyutuna bakacak olursak htpc'ler için çok güzel :)
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janparey 8 yıl
All in wonder ların hala üretildiğinden haberim yoktu.tam aradığım şey.eğer uygun bir fiyat ile satılırsa kesinlikle bir tane edinmek istiyorum
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JrMaster 8 yıl
aslında böyle modellerin üretilmesi gerekli diye düşünüyorum

htpc olarak kullanılan sistemlerde sat-cı destekli uydu alıcıları olsa ekran kartında fena olmaz hem 1080p hemde uydu tek bir kart birden cok amaç gayet iyi aslında sapphire in kendi bu şekilde bir yöneteme gidebilir aslında
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