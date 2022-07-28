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    Anlık Bildirim

    AMD, kendi ses engelleme teknolojisini Adrenalin sürücüsüne ekledi

    AMD'nin RTX Voice benzeri ses engelleme teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Firma bir süre önce yayınladığı Adrenalin Edition sürücüsüne bu teknolojiyi eklediğini duyurdu.
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    AMD, kendi ses engelleme teknolojisini Adrenalin sürücüsüne ekledi
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    AMD, geçtiğimiz hafta yanlışlıkla Noise Suppression adını verdiği Nvidia RTX Voice benzeri bir özelliği paylaşmıştı. Firma bu özelliği artık Adrenalin sürücüsüne entegre etmiş durumda. AMD'nin ses engelleme teknolojisi Adrenalin Edition 22.7.1 güncellemesiyle birlikte gelecek.

    AMD'nin ses engelleme özelliği Noise Suppression, genel olarak Nvidia'nın RTX Voice özelliğiyle benzer çalışıyor. Özellik sayesinde gelen veya giden aramalarda/konuşmalarda mikrofon arka planındaki gürültü filtrelenecek. AMD bunun için gerçek zamanlı derin öğrenme algoritması kullandıklarını söylüyor.

    AMD Noise Suppression, hali hazırda Adrenalin Edition 22.7.1 sürücüsüne entegre edilmiş durumda. RTX Voice'i kullanmak için Nvidia Broadcast uygulamasını indirmek gerekiyordu, bu bağlamda daha kolay bir kullanım sunulması iyi olmuş.

    AMD, kendi ses engelleme teknolojisini Adrenalin sürücüsüne ekledi
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    AMD Noise Suppression desteği kısıtlı

    Yeni sürücünün Ayarlar > Ses ve Video kısmında olan özelliği kullanmak için Ryzen 5000 serisi veya daya üst işlemciye ya da Radeon RX 6000 serisi veya daha üst bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Nvidia RTX Voice ise GTX 600 serisi kartlara kadar geniş bir yelpazeyi destekliyor.

    Yüzde 85 performans artışı

    AMD, kendi ses engelleme teknolojisini Adrenalin sürücüsüne ekledi
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    AMD yeni Adrenalin sürücüsünde OpenGL optimizasyonuna da odaklanmış görünüyor. Yapılan açıklamaya göre bu sayede Minecraft gibi oyunlarda yüzde 85'e varan bir performans artışı vadediliyor. Aynı zamanda artık Radeon Super Resolution özelliği RX 5000 ve 6000 serisi GPU'lu laptoplarda desteklenecek.

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