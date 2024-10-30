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    Anlık Bildirim

    AMD, RX 8000 serisi kartların ne zaman çıkacağını resmen açıkladı

    AMD, yılın üçüncü çeyreğine dair yaptığı kazanç çağrısı sırasında yeni nesil ekran kartları hakkında bilgi verdi. Firma, RDNA 4 tabanlı RX 8000 serisi kartların 2025’in başlarında geleceğini söyledi.
    AMD, RX 8000 serisinin ne zaman çıkacağını resmen açıkladı Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarını doğruladı. Bu açıklama, şirketin üçüncü çeyrek 2024 finansal sonuçlarının paylaşıldığı kazanç çağrısında AMD CEO’su Lisa Su tarafından yapıldı. Su, “İlk RDNA 4 GPU’larını 2025’in başında piyasaya sürme yolunda ilerliyoruz” diyerek, bu önemli gelişmeyi kamuoyuna ilk kez duyurdu.

    Radeon RX 8000 için sadece birkaç ay kaldı

    Radeon RX 8000 serisi olarak adlandırılması beklenen RDNA 4’ün çıkışıyla birlikte AMD, özellikle oyun performansında büyük bir artış sağlamayı hedefliyor. Yeni nesil ekran kartlarının ışın izleme performansında ciddi bir iyileşme ve AI (Yapay Zeka) özelliklerinde önemli gelişmeler sunacağı belirtiliyor. Lisa Su, RDNA 4’ün bu güçlü özellikleri sayesinde oyun dünyasında fark yaratacağına dikkat çekti: “Oyun performansındaki güçlü artışa ek olarak, RDNA 4 önemli ölçüde daha yüksek ışın izleme performansı sunuyor ve yeni yapay zeka yetenekleri ekliyor.”

    AMD, RX 8000 serisinin ne zaman çıkacağını resmen açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bu açıklamalar sonrasında CES 2025’te, RDNA 4 grafik kartlarının tanıtılabileceği dedikoduları da teknoloji dünyasında iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Kısa süre önce ortaya çıkan bazı söylentilere göre AMD, RDNA 4 tabanlı GPU’larının yanı sıra oyuncu sınıfı dizüstülere hitap eden Strix Halo ve Fire Range, taşınabilir konsollar için Ryzen Z2 işlemcilerini ve daha fazlasını CES 2025’te duyuracak.

    Ancak AMD’nin oyun gelirlerinde düşüş yaşadığı ve bu alanın artık şirketin odak noktası olmadığı da dikkat çekiyor. Lisa Su, oyun segmentinin şu anda şirketin toplam gelirinin yalnızca yüzde ikisini oluşturduğunu, veri merkezi faaliyetlerinin ise şirketin iş hacminin yarısından fazlasını kapsadığını belirtti. Öte yandan Radeon RX 8000 hakkında mevcut olan bilgilere göre yeni seri, Nvidia ile üst segmentte rekabet etmeye odaklanmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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