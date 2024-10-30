AMD, RX 8000 serisi kartların ne zaman çıkacağını resmen açıkladı

Radeon RX 8000 için sadece birkaç ay kaldı
Radeon RX 8000 serisi olarak adlandırılması beklenen RDNA 4’ün çıkışıyla birlikte AMD, özellikle oyun performansında büyük bir artış sağlamayı hedefliyor. Yeni nesil ekran kartlarının ışın izleme performansında ciddi bir iyileşme ve AI (Yapay Zeka) özelliklerinde önemli gelişmeler sunacağı belirtiliyor. Lisa Su, RDNA 4’ün bu güçlü özellikleri sayesinde oyun dünyasında fark yaratacağına dikkat çekti: “Oyun performansındaki güçlü artışa ek olarak, RDNA 4 önemli ölçüde daha yüksek ışın izleme performansı sunuyor ve yeni yapay zeka yetenekleri ekliyor.”
Ancak AMD’nin oyun gelirlerinde düşüş yaşadığı ve bu alanın artık şirketin odak noktası olmadığı da dikkat çekiyor. Lisa Su, oyun segmentinin şu anda şirketin toplam gelirinin yalnızca yüzde ikisini oluşturduğunu, veri merkezi faaliyetlerinin ise şirketin iş hacminin yarısından fazlasını kapsadığını belirtti. Öte yandan Radeon RX 8000 hakkında mevcut olan bilgilere göre yeni seri, Nvidia ile üst segmentte rekabet etmeye odaklanmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu