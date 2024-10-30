AMD, RX 8000 serisi kartların ne zaman çıkacağını resmen açıkladı

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Tam Boyutta Gör AMD, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil RDNA 4 ekran kartlarını doğruladı. Bu açıklama, şirketin üçüncü çeyrek 2024 finansal sonuçlarının paylaşıldığı kazanç çağrısında AMD CEO’su Lisa Su tarafından yapıldı. Su, “İlk RDNA 4 GPU’larını 2025’in başında piyasaya sürme yolunda ilerliyoruz” diyerek, bu önemli gelişmeyi kamuoyuna ilk kez duyurdu.

Radeon RX 8000 için sadece birkaç ay kaldı

Radeon RX 8000 serisi olarak adlandırılması beklenen RDNA 4’ün çıkışıyla birlikte AMD, özellikle oyun performansında büyük bir artış sağlamayı hedefliyor. Yeni nesil ekran kartlarının ışın izleme performansında ciddi bir iyileşme ve AI (Yapay Zeka) özelliklerinde önemli gelişmeler sunacağı belirtiliyor. Lisa Su, RDNA 4’ün bu güçlü özellikleri sayesinde oyun dünyasında fark yaratacağına dikkat çekti: “Oyun performansındaki güçlü artışa ek olarak, RDNA 4 önemli ölçüde daha yüksek ışın izleme performansı sunuyor ve yeni yapay zeka yetenekleri ekliyor.”

Tam Boyutta Gör Bu açıklamalar sonrasında CES 2025’te, RDNA 4 grafik kartlarının tanıtılabileceği dedikoduları da teknoloji dünyasında iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Kısa süre önce ortaya çıkan bazı söylentilere göre AMD, RDNA 4 tabanlı GPU’larının yanı sıra oyuncu sınıfı dizüstülere hitap eden Strix Halo ve Fire Range, taşınabilir konsollar için Ryzen Z2 işlemcilerini ve daha fazlasını CES 2025’te duyuracak.

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Ancak AMD’nin oyun gelirlerinde düşüş yaşadığı ve bu alanın artık şirketin odak noktası olmadığı da dikkat çekiyor. Lisa Su, oyun segmentinin şu anda şirketin toplam gelirinin yalnızca yüzde ikisini oluşturduğunu, veri merkezi faaliyetlerinin ise şirketin iş hacminin yarısından fazlasını kapsadığını belirtti. Öte yandan Radeon RX 8000 hakkında mevcut olan bilgilere göre yeni seri, Nvidia ile üst segmentte rekabet etmeye odaklanmayacak.

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