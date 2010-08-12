Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden Sapphire, Radeon HD 5770 FleX modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, ATi Eyefinity teknolojisiyle DisplayPort konnektörüne ihtiyaç duymadan üç monitörü aynı anda kullandırabiliyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile toplamda dört monitöre destek sunan ekran kartı, özel tasarımlı soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan 1GB GDDR5 bellek ekran kartında, grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunan Sapphire Radeon HD 5770 FleX'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.