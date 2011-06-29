Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'den yeni mini bilgisayar; Nvidia ION2 tabanlı EDGE-HD2

7 yıl
7,8b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son kullanıcıların daha çok ekran kartlarıyla tanıdığı Sapphire, son dönemde anakart ve mini bilgisayarlarıyla da gündeme geliyor. Gün içerisinde Intel işlemciler için hazırladığı Mini-ITX anakartlarına yer verdiğimiz Sapphire, aylar önce pazara sunduğu EDGE isimli mini bilgisayarının güncellenmiş yeni versiyonunu duyurdu. İlk model ile aynı tasarım özelliklerini taşıyan EDGE-HD2, daha güçlü bir işlemciye geliyor ve Intel Atom ailesinin en hızlı modellerinden biri olan 1.8GHz hızındaki çift çekirdekli Atom D525 işlemcisini kullanıyor. 

2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk (ilk modelde 250GB) ile gelen sistem ekran kartı olarak aynı ilk modeldeki gibi Nvidia'nın ION2 GPU'sunu (40nm GT218, 512MB bellekli) kullanıyor. Sahip olduğu ayrık grafik yongası sayesinde yüksek performans seviyesinde olmasa bile belli detay ve çözünürlük ayarlarında oyun deneyimi de sunan sistem, yüksek tanımlı videoları ise sıkıntısız bir şekilde oynatabiliyor. Medya bilgisayarı olarak tasarlanan bilgisayarda Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve dört adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan sistem kompakt boyutları kadar enerji verimliliğiyle de dikkat çekiyor zira sistemin güç tüketiminin 30 Watt'ın altında olduğu belirtiliyor. Windows 7 veya işletim sistemi bağımsız olarak alınabilecek EDGE-HD2'nin yakında satışa çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 7 yıl
yeni nesil 12" asus eee pcler de de ayni sistem kullaniliyor fiyatida 450 dolar yine 10" asus eee pc n550 ion2 330 dolar sonunda intel amd nin piyasaya girmesiyle depolarinda kuflenen cift cekirdekli atomlari uygun fiyata pazarlamaya basladi umarim amd biraz daha kuvvetli netbook islemcileri cikarirda sandy bridge netbook islemcileri gecikmez ve uygun fiyata bu islemcileri alabiliriz .. yillarca millet iteledigi tek cekirdekli atomlardan sonra bu yeni islemciler cok iyi oldu zira cift cekirdekli etbook larin gecen seneden itibaren yayginlasmasi gerekiyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Baya küçükmüş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Güzel bir ürüne benziyor boyutları ve ağırlığı yazılmamış, 530 gram ağırlığında ve 19.3x14.8x2.2cm ölçülerindeymiş bilgisayar.Fiyatı uygun olursa media oynatıcılara iyi bir rakip olacağı kesin hatta oyun oynanabildiğinden mini konsol olarakta kullanalabilir.Onun dışında Windows yerine Linux dağıtımlarıyla kullanmak yada almak daha mantıklı olur böylece hem fiyat düşer hemde Windows'ta olduğu gibi virüs vs. gibi şeylerle uğraşmak zoruna bırakmaz, uzun süre açık kalınca sapıtmaz.Media desteği ise geniş olacağından HDMI ile görüntü ve ses akatarımıda yapabildiğinden, internet bağlantısı vs. derken media oynatıcaların önüne geçebilir tabi fiyat önemli.Keşke AMD çözümünede yer verilse biraz Atom deyince bir garip oluyor insan...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim