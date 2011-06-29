Sapphire'den yeni mini bilgisayar; Nvidia ION2 tabanlı EDGE-HD2

Son kullanıcıların daha çok ekran kartlarıyla tanıdığı Sapphire, son dönemde anakart ve mini bilgisayarlarıyla da gündeme geliyor. Gün içerisinde Intel işlemciler için hazırladığı Mini-ITX anakartlarına yer verdiğimiz Sapphire, aylar önce pazara sunduğu EDGE isimli mini bilgisayarının güncellenmiş yeni versiyonunu duyurdu. İlk model ile aynı tasarım özelliklerini taşıyan EDGE-HD2, daha güçlü bir işlemciye geliyor ve Intel Atom ailesinin en hızlı modellerinden biri olan 1.8GHz hızındaki çift çekirdekli Atom D525 işlemcisini kullanıyor.





2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk (ilk modelde 250GB) ile gelen sistem ekran kartı olarak aynı ilk modeldeki gibi Nvidia'nın ION2 GPU'sunu (40nm GT218, 512MB bellekli) kullanıyor. Sahip olduğu ayrık grafik yongası sayesinde yüksek performans seviyesinde olmasa bile belli detay ve çözünürlük ayarlarında oyun deneyimi de sunan sistem, yüksek tanımlı videoları ise sıkıntısız bir şekilde oynatabiliyor. Medya bilgisayarı olarak tasarlanan bilgisayarda Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve dört adet USB 2.0 portuna yer veriliyor.





Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanan sistem kompakt boyutları kadar enerji verimliliğiyle de dikkat çekiyor zira sistemin güç tüketiminin 30 Watt'ın altında olduğu belirtiliyor. Windows 7 veya işletim sistemi bağımsız olarak alınabilecek EDGE-HD2'nin yakında satışa çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.