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Satechi'den yeni Bluetooth destekli portatif hoparlör modeli, "BT Touch"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Satechi'den yeni Bluetooth destekli portatif hoparlör modeli,

Ürettiği başarılı aksesuarlar ile tanıdığımız Satechi, yeni geliştirdiği Bluetooth destekli portatif hoparlör modelinin duyurdu.
Satechi tarafından geliştirilen ve BT Touch ismine sahip olan portatif hoparlör modeli, 10 metre mesafeye kadar kablosuz olarak Bluetooth 3.0 teknolojisi ile akıllı cep telefonları, tabletler ya da bilgisayar modelleri ile hem müzik dinlenmesine hem de telefon görüşmesi yapılması imkan sağlayabiliyor. Oldukça kompakt boyutlar ile her zaman taşınabilir bir yapıda geliştirilmiş olan BT Touch, şık bir tasarıma ve dokunmatik üst kontrol paneline sahip.
 
Satechi'den yeni Bluetooth destekli portatif hoparlör modeli,
Beraberinde dahili olarak gelen lityum-iyon batarya ile kullanıcılara 6 saat kadar aktif konuşma ve müzik dinleme imkanı sağlayabilen hoparlör, iki adet 2.5W sürücü ile yüksek kalite stereo ses oluşturabiliyor.
Kablosuz özellikleri ve boyutları ile dikkatleri üzerine çeken Satechi BT Touch portatif hoparlör modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden kısa bir süre için 50$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Normal fiyat 80$ olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.


http://www.satechi.net/index.php/new-products/satechi-bt-touch-wireless-portable-bluetooth-hands-free-speaker-system-for-iphone-android-smart-phones-ipad-tablets-macbook-notebooks Yorum Yaz
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