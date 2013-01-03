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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Satılan mobil cihazlar üzerinde geçen yıl bir milyardan fazla kamera sensörü sevkiyatı gerçekleşti

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketiciler için akıllı telefon kameraları olmazsa olmazlardan biri haline geldiği günümüzde, kamera sensörlerine de yoğun talep var. Pek çok akıllı telefon üreticisi ve elektronik üreticisi firmalar, kendi kamera sensörlerini geliştirerek hem iç hem de dış talepleri karşılamaya çalışıyor.

ABI Research tarafından yapılan araştırmaya göre, akıllı telefon ve tabletler ile birlikte sevkiyatı yapılan kamera sensörü sayısı bir milyarı geçti. Kamera sensörü sevkiyatında akıllı telefonlar yüzde 80'lik bir paya sahipken, tabletler de yüzde 20'lik bir paya sahip.

Artık mobil cihazlarda tek kameradan ziyade ön ve arkada olmak üzere iki kameraya yer verilmesi, talebi artıran en büyük etken. Ayrıca hemen tüm mobil cihazlarda bir kamera modülüne rastlanıyor.

Üreticiler kamera çözünürlüğünden çok otomatik gülümseme algılama, yüz algılama, otomatik odaklanma, düşük ışıkta kaliteli çekim gibi pek çok özelliğe odaklanmış durumda.

Mobil cihaz kameralarına olan talep önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden artmaya devam edecek. 2018 yılında beklenen sevkiyat sayısı 2.7 milyar.

Kamera fonksiyonunun artık standart hale gelmesi yenilik anlamında da pek çok kapı açıyor. 2015 yılında 230 milyon akıllı telefonun hareket algılama sistemi ile satılacağı tahmin ediliyor. 

http://thenextweb.com/mobile/2013/01/03/one-billion-mobile-cameras-shipped-in-2012-of-which-80-were-in-smartphones/ Yorum Yaz
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nick54 6 yıl
İnsanlık gelişiyor ama bu iş kontrolden çıkarsa o zaman kötü.
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darkaura 6 yıl
Ne guzel, 20-30yil sonra ilk gercek yapay zekalar dogdugunda, her yeri izleyen milyarlarca gozu olacak. Her seyi goren, her seyi bilen, her yerde ayni anda olabilen bir bilincin gucunu hayal bile edemiyorum. Ya kendi seytanimizi yada tanrimizi yaratiyoruz. Hadi hayirlisi.
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