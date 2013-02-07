Savaş alanlarının yeni oyuncakları,”Black Hornet Nanos”









Aktif savaş alanlarında teknolojik gelişmeler askerlerin ya da sivillerin hayatlarını kurtarmaya yönelik olarak geliştiriliyor. Bu doğrultuda İngiliz askerleri Afganistan savaş alanlarında, oldukça ufak boyutlarda insansız hava araçları kullanmaya başladılar.





Black Hornet Nanos isimli bu insansız savaş helikopterleri, oldukça ufak boyutları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Cihazlar, 10x2.5 cm büyüklüğe ve 16 gram ağırlığa sahipler. Oldukça ufak boyutları sayesinde istenilen her alanda kontrol edilebilen cihazlar, 30 dakika boyunca havada kalabiliyorlar ve saatte 35km gibi bir hıza çıkabiliyorlar. 800 metre çalışma mesafesine sahip olan bu insansız hava araçlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu çalışma mesafesi içinde canlı olarak video aktarımı yapabiliyor olmaları. Bu sayede askerler, olası tehlikeleri oldukça uzak bir mesafeden görüntüleyerek, savaş taktiklerini düzenleyebiliyorlar. Ayrıca Black Hornet Nanos’lar, istenildiği taktirde GPS koordinatları üzerinden takip edebilme yeteneğine de sahipler.





Marlborough Communications tarafından geliştirilen insansız hava araçları, İngiliz ordusu tarafından Afganistan savaş alanlarında yapılan denemeler sonucunda oldukça başarılı bulunmuş ve bu nedenle diğer birliklerde kullanılmak üzere 160 insansız hava aracı için 20 milyon pound değerinde büyük bir sözleşme yapılmış durumda.

http://www.gizmag.com/black-hornet-nano-uav/26118/