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Savaş alanlarının yeni oyuncakları,”Black Hornet Nanos”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Savaş alanlarının yeni oyuncakları,”Black Hornet Nanos”

Aktif savaş alanlarında teknolojik gelişmeler askerlerin ya da sivillerin hayatlarını kurtarmaya yönelik olarak geliştiriliyor. Bu doğrultuda İngiliz askerleri Afganistan savaş alanlarında, oldukça ufak boyutlarda insansız hava araçları kullanmaya başladılar.

Black Hornet Nanos isimli bu insansız savaş helikopterleri, oldukça ufak boyutları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Cihazlar, 10x2.5 cm büyüklüğe ve 16 gram ağırlığa sahipler. Oldukça ufak boyutları sayesinde istenilen her alanda kontrol edilebilen cihazlar, 30 dakika boyunca havada kalabiliyorlar ve saatte 35km gibi bir hıza çıkabiliyorlar.  800 metre çalışma mesafesine sahip olan bu insansız hava araçlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu çalışma mesafesi içinde canlı olarak video aktarımı yapabiliyor olmaları. Bu sayede askerler, olası tehlikeleri oldukça uzak bir mesafeden görüntüleyerek, savaş taktiklerini düzenleyebiliyorlar. Ayrıca Black Hornet Nanos’lar, istenildiği taktirde GPS koordinatları üzerinden takip edebilme yeteneğine de sahipler.

Marlborough Communications tarafından geliştirilen insansız hava araçları, İngiliz ordusu tarafından Afganistan savaş alanlarında yapılan denemeler sonucunda oldukça başarılı bulunmuş ve bu nedenle diğer birliklerde kullanılmak üzere 160 insansız hava aracı için 20 milyon pound değerinde büyük bir sözleşme yapılmış durumda.

http://www.gizmag.com/black-hornet-nano-uav/26118/ Yorum Yaz
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
Nereye bomba atsak da Afganistan'ı biraz daha karıştırsak, sivillerin canına okusak, Taliban geyiğiyle milleti uyutsak düsturuyla hareket eden yan sanayi conilerin yeni oyuncakları. Kendi türünü imha etmek için bu kadar yoğun çaba sarfeden bir başka canlı var mıdır evrende, en çok merak ettiğim şey cidden.
Nereye bomba atsak da Afganistan'ı biraz daha karıştırsak, sivillerin canına okusak, Taliban geyiğiyle milleti uyutsak düsturuyla hareket eden yan sanayi conil...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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artenis 6 yıl
Birisi BÜTÇE denmi bahsetti yorumlarda ?
DİYANETE ayrılan bütçe ile EĞİTİME ayrılan bütçeleri karşılaştırınız, sonuç sizinde kanınızı dondurabilir ...
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MxFxOx 6 yıl
ufak ama teknolojisi yüksek veledin
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benis 6 yıl
Şunu söylemek istiyorum 16 gramlık bir heli rüzgarda hiçbirşey yapamaz ne kadar güçlü bir motoru olursa olsun savrulur.Yani "her yerde kontrol edilebilir" yorumu yanlış olmuş bence.Bunu nerden biliyorum derseniz ben rc modelciyim.Ayrıca böyle bir heli ancak silahla vurulursa yada pilot bir yere çarparsa zarar görür yani 40 metre ve daha az yükseklikten yere düşerse çok hafif olduğu için etki etmez.
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Lovelorn Rhapsody 6 yıl
Her alanda böyleler adamların heryere bölünmüş devasa bütçeleri var.
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KaleyDeskop 6 yıl
sanki bu taliban boşa çıktı bu usame boşuna çıktı ortadoğuyu karıştırıp israile destek verdiniz bir toplumsal patlama oldu sanmayın bu insanlar terörist kısasa kısas gidiyor makavelist yöntemler işliyor
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cagataykoroglu 6 yıl
JestemLordem
iyiymiş.. türklerden de beklerik böyle şeyler

Bu tür çalışmalar vardır ancak bizim ihtiyaçlarımız daha farklı. Ayrıca bu adamlarda deli gibi bütçe var.
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Farwynd 6 yıl
teramit
çok pahalı arkadaş 10bine geliyor tanesi biz 250 dolara parrot alıyoruz tak ucuna wifi booster olur benzeri sonuçta bin dolardan sonrası abartı şu teknoloji için.

Dostum İHA'ların görünmemesi lazım, Parrot'ın ürünü çıkabildiği maksimum irtifada çok rahat gözüküyor ;)
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K.can.tas 6 yıl
Adamlar yapıyor abi
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teramit 6 yıl
çok pahalı arkadaş 10bine geliyor tanesi biz 250 dolara parrot alıyoruz tak ucuna wifi booster olur benzeri sonuçta bin dolardan sonrası abartı şu teknoloji için.
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dockhanger 6 yıl
minik tehlike
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Public_Enemy 6 yıl
arazideki asker için büyük avantaj, buna sahip olan ilk ateş üstünlüğünü her zaman elinde tutar
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cagataykoroglu 6 yıl
Çok korkutucu.
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jay jay justified 6 yıl
Nereye bomba atsak da Afganistan'ı biraz daha karıştırsak, sivillerin canına okusak, Taliban geyiğiyle milleti uyutsak düsturuyla hareket eden yan sanayi conilerin yeni oyuncakları. Kendi türünü imha etmek için bu kadar yoğun çaba sarfeden bir başka canlı var mıdır evrende, en çok merak ettiğim şey cidden.
1 Yanıt Yanıtla +16
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