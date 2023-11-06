Jeomanyetik Fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları Türkiye'de çarpıcı manzaralar oluşturdu

Türkiye’de Kuzey Işıkları manzaraları
Geçtiğimiz gece yaşanan kuzey ışıkları sadece Türkiye’de görülmedi, ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Rusya, Macaristan, Ukrayna, Norveç gibi çok sayıda ülkede sosyal medya kullanıcıları pembe, kırmızı ve yeşile bürünmüş gökyüzünün fotoğraflarını paylaştı. Bilim insanları zaten geçtiğimiz hafta, Dünya’yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda yerde Kuzey Işıkları’nın oluşacağını açıklamıştı.
Güneş’ten gelen ve Güneş rüzgarı olarak bilinen yüklü parçacıkları Dünya’ya vardığında gezegenimizin manyetik alanı tarafından kutuplara doğru yönlendiriliyorlar. Kutup kesimlerindeki atmosfer ile etkileşime giren bu yüklü parçalar, tepkimeye girdiği moleküllere göre farklı ışık dalga boylarında enerji yayıyorlar. Oksijen genellikle yeşil, nitrojen ise kırmızı rengin oluşumuna neden oluyor. Kuzey Işıkları, herhangi bir tehlike yaratmıyor.
Aurora Borealis terimi, İtalyan fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei, tarafından 1619 yılında Roma mitolojisindeki şafak tanrıçası Aurora ve rüzgar tanrısı Boreas’tan esinlenerek ortaya atılmıştı. Bilinen ilk Kuzey Işıkları kaydı ise 30 bin yıl önce Fransa’daki bir mağaranın duvarlarında bulunuyor.
Kuzey Işıkları, Türkiye'de Ordu, Van, İstanbul, Yalova ve daha birçok ilden görüldü. İtalya, İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerde de benzer manzaralar yaşandı. İşte birbirinden güzel Kuzey Işıkları manzaraları:
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.