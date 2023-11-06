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    Jeomanyetik Fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları Türkiye'de çarpıcı manzaralar oluşturdu

    Pazar günü ve Pazartesi’nin ilk saatlerinde Türkiye ve pek çok ülkeden Kuzey Işıkları manzaraları paylaşıldı. İşte son derece çarpıcı görüntülere sahne olan Kuzey ışıkları manzaraları:
    Kuzey ışıkları Türkiye’de çarpıcı manzaralara neden oldu Tam Boyutta Gör
    Güneş’te meydana gelen Koronal Kütle Atımları (CME) olarak bilinen bu Güneş fırtınaları Dünya’ya ulaştığında atmosferin üst kesimlerinde halk arasında Aurora olarak da bilinen ışıkların oluşmasına neden oluyor. Son günlerde Güneş'ten Dünya'ya doğru yönelen bir dizi jeomanyetik akım nedeniyle Kuzey Yarımküre'deki bazı bölgelerde Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görüldü. Bu ülkeler arasında Türkiye’de yer aldı. İşte Türkiye ve dünyadan kuzey ışıkları manzaraları:

    Türkiye’de Kuzey Işıkları manzaraları

    Geçtiğimiz gece yaşanan kuzey ışıkları sadece Türkiye’de görülmedi, ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Rusya, Macaristan, Ukrayna, Norveç gibi çok sayıda ülkede sosyal medya kullanıcıları pembe, kırmızı ve yeşile bürünmüş gökyüzünün fotoğraflarını paylaştı. Bilim insanları zaten geçtiğimiz hafta, Dünya’yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda yerde Kuzey Işıkları’nın oluşacağını açıklamıştı.

    Güneş’ten gelen ve Güneş rüzgarı olarak bilinen yüklü parçacıkları Dünya’ya vardığında gezegenimizin manyetik alanı tarafından kutuplara doğru yönlendiriliyorlar. Kutup kesimlerindeki atmosfer ile etkileşime giren bu yüklü parçalar, tepkimeye girdiği moleküllere göre farklı ışık dalga boylarında enerji yayıyorlar. Oksijen genellikle yeşil, nitrojen ise kırmızı rengin oluşumuna neden oluyor. Kuzey Işıkları, herhangi bir tehlike yaratmıyor.

    Aurora Borealis terimi, İtalyan fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei, tarafından 1619 yılında Roma mitolojisindeki şafak tanrıçası Aurora ve rüzgar tanrısı Boreas’tan esinlenerek ortaya atılmıştı. Bilinen ilk Kuzey Işıkları kaydı ise 30 bin yıl önce Fransa’daki bir mağaranın duvarlarında bulunuyor.

    Kuzey Işıkları, Türkiye'de Ordu, Van, İstanbul, Yalova ve daha birçok ilden görüldü. İtalya, İngiltere, Rusya ve diğer ülkelerde de benzer manzaralar yaşandı. İşte birbirinden güzel Kuzey Işıkları manzaraları:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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