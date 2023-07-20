Microsoft, ABD ordusuna gelişmiş HoloLens savaş gözlükleri teslim edecek

- Yeni HoloLens'ler ABD'ye teslim ediliyor
- HoloLens savaşın seyrini değiştirebilir
- Birkaç yıl içinde sahaya inebilir
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Yeni HoloLens'ler ABD'ye teslim ediliyor
Microsoft’un HoloLens artırılmış gerçeklik gözlüğü uzunca bir süredir ABD ordusu tarafından test ediliyor. Orduya sağlanan örnekler IVAS (Integrated Visual Augmentation System) olarak adlandırılırken bu cihazlar askerlere çok çeşitli yeni yetenekler sağlayan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak çalışıyor. Microsoft’un bu ayın sonundan önce orduya teslim edeceği IVAS 1.2 güncellenmiş modellerinde konforun artırıldığını belirtiyor. Yeni ürünler artık daha ince, daha hafifi ve daha dengeli olacak. Aynı zamanda uzun süreli kullanımdan kaynaklanan mide bulantısı gibi etmenlerin de azaltılması hedefleniyor.
HoloLens savaşın seyrini değiştirebilir
HoloLens teknolojisinin savaş alanı farkındalığını artırması amaçlanıyor. Piyadeler birbirlerinin pozisyonlarını görebiliyor, hayati sağlık istatistiklerini alabiliyor ve daha az dikkat çeken gece görüşünü kullanabiliyor. Aynı zamanda saldırı veya operasyonların daha iyi bir şekilde koordine edilmesi de sağlanabiliyor.
Birkaç yıl içinde sahaya inebilir
Öte yandan önümüzdeki testlerin önemi oldukça yüksek. ABD ordusu 121.000 adede kadar IVAS ünitesi için on yılda 21,9 milyar dolar harcama yapabilecekken ABD Kongresi olumsuz raporların ardından Ocak ayında önceki gözlüklerin daha fazla sipariş edilmesini yasaklamıştı. Politikacılar Microsoft’a sorunları çözmesi ve donanımı yenilemesi için 40 milyon dolar vermişti. Eğer önümüzdeki testler de başarısız olursa ABD ordusu sözleşmeyi iptal edebilir. Sözleşme iptal edilirse zaten sallantıda olan HoloLens programı belirsizliğe hapsolabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)