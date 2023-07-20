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    Anlık Bildirim

    Microsoft, ABD ordusuna gelişmiş HoloLens savaş gözlükleri teslim edecek

    Microsoft, geliştirilmiş HoloLens savaş gözlüklerini bu ay ABD ordusunun test uzmanlarına teslim edecek. Yeni gözlüklerin daha az mide bulantısı yapması bekleniyor.

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    Microsoft, ABD ordusuna gelişmiş HoloLens teslim edecek Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Microsoft’un HoloLens ile işi bitmemiş. Yapılan açıklamaya göre yazılım devi, HoloLens tabanlı savaş gözlüklerini ABD ordusuyla bir kez daha test edecek. Yenilenmiş ve geliştirilmiş HoloLens gözlüklerinin performansının yanında negatif etkilerinin de üzerinden geçildiği bildiriliyor.

    Yeni HoloLens'ler ABD'ye teslim ediliyor

    Microsoft’un HoloLens artırılmış gerçeklik gözlüğü uzunca bir süredir ABD ordusu tarafından test ediliyor. Orduya sağlanan örnekler IVAS (Integrated Visual Augmentation System) olarak adlandırılırken bu cihazlar askerlere çok çeşitli yeni yetenekler sağlayan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak çalışıyor. Microsoft’un bu ayın sonundan önce orduya teslim edeceği IVAS 1.2 güncellenmiş modellerinde konforun artırıldığını belirtiyor. Yeni ürünler artık daha ince, daha hafifi ve daha dengeli olacak. Aynı zamanda uzun süreli kullanımdan kaynaklanan mide bulantısı gibi etmenlerin de azaltılması hedefleniyor.

    HoloLens savaşın seyrini değiştirebilir

    Microsoft, ABD ordusuna gelişmiş HoloLens teslim edecek Tam Boyutta Gör
    ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada iki birliğin ağustos sonunda 20 prototip IVAS gözlüğünü test edeceğini söylendi. Bu testlerden gözlüklerin düşük ışıktaki işlevselliği, güvenilirliği ve askerleri hasta edip etmediği ölçülecek. Teste katılanlardan bazıları geçen yıl mide bulantısı, baş ağrısı ve göz yorgunluğundan şikayet ederken, diğerleri de gözlüğün hacminden, dar görüş alanından ve geceleri bir askerin varlığını ele verebilecek ekran parıltısından şikayet etmişti. Temel özellikler de önceki testlerde nispeten sıklıkla başarısız olmuştu.

    HoloLens teknolojisinin savaş alanı farkındalığını artırması amaçlanıyor. Piyadeler birbirlerinin pozisyonlarını görebiliyor, hayati sağlık istatistiklerini alabiliyor ve daha az dikkat çeken gece görüşünü kullanabiliyor. Aynı zamanda saldırı veya operasyonların daha iyi bir şekilde koordine edilmesi de sağlanabiliyor.

    Birkaç yıl içinde sahaya inebilir

    Microsoft, ABD ordusuna gelişmiş HoloLens teslim edecek Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayındaki test başarılı olursa teknoloji birkaç yıl içinde sahaya inebilir. ABD ordusu, Microsoft ile Temmuz ve Eylül 2024 arasında ikinci bir saha çalışması için bir sözleşme imzalayacak. Ardından ise Nisan 2025 gibi kısa bir sürede operasyonel bir savaş testinin yapılması hedefleniyor. ABD ordusunun beklentilerinin karşılanması halinde IVAS aygıtları ordunun belirli alanlarında genel kullanıma açılabilir.

    Öte yandan önümüzdeki testlerin önemi oldukça yüksek. ABD ordusu 121.000 adede kadar IVAS ünitesi için on yılda 21,9 milyar dolar harcama yapabilecekken ABD Kongresi olumsuz raporların ardından Ocak ayında önceki gözlüklerin daha fazla sipariş edilmesini yasaklamıştı. Politikacılar Microsoft’a sorunları çözmesi ve donanımı yenilemesi için 40 milyon dolar vermişti. Eğer önümüzdeki testler de başarısız olursa ABD ordusu sözleşmeyi iptal edebilir. Sözleşme iptal edilirse zaten sallantıda olan HoloLens programı belirsizliğe hapsolabilir.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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