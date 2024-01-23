Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye iki sıra birden yükseldi

Teknoloji Editörü
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Küresel savunma bilgilerini takip eden bir web sitesi olan
Global Firepower (GFP) tarafından hazırlanan son rapor, ABD'nin küresel olarak en güçlü orduya sahip olmaya devam ettiğini gösteriyor. Rapor, ABD'nin ardından Rusya ve Çin’i sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya koyarken Türkiye’yi ise listede en güçlü sekizinci ordu olarak nitelendiriyor. Türkiye’nin önceki yıla göre iki basamak yükseldiğini de belirtelim. 60'tan fazla faktöre bakılıyor
Global Firepower, bu sıralamayı insan gücü, mali kaynaklar, ekonomik güç, lojistik kabiliyetler ve coğrafi konumlandırma gibi
60'tan fazla faktör göz önünde bulundurarak oluşturuyor. Söz konusu tüm faktörler bir ülkenin PowerIndex (PwrIdx) skorunu oluşturmak için dikkate alınıyor. Endekse göre "0.0000" mükemmel puan olarak kabul ediliyor.
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Global Firepower Ranking (Küresel Ateş Gücü Sıralaması) küresel askeri durumları anlamak için değerli bir başlangıç noktası olarak hizmet etse de, nüanslı bir bakış açısı sadece sayıların ve sıralamaların ötesine bakmayı gerektiriyor. Global Firepower, benzersiz formülünün daha küçük, teknolojik olarak gelişmiş ulusları barındırdığını ve daha büyük, daha az gelişmiş güçlerle rekabet etmelerine izin verdiğini vurguluyor.
Dünyanın en güçlü 10 ordusu
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ABD
Rusya
Çin
Hindistan
Güney Kore
Birleşik Krallık
Japonya
Türkiye
Pakistan
İtalya
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