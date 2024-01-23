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    Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye iki sıra birden yükseldi

    Küresel savunma bilgilerini takip eden bir web sitesi olan Global Firepower (GFP) dünyanın en güçlü ordularını listeledi. Türkiye listede iki basamak yükselerek 8. sıraya yerleşti.
    Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Peki Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Küresel savunma bilgilerini takip eden bir web sitesi olan Global Firepower (GFP) tarafından hazırlanan son rapor, ABD'nin küresel olarak en güçlü orduya sahip olmaya devam ettiğini gösteriyor. Rapor, ABD'nin ardından Rusya ve Çin’i sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya koyarken Türkiye’yi ise listede en güçlü sekizinci ordu olarak nitelendiriyor. Türkiye’nin önceki yıla göre iki basamak yükseldiğini de belirtelim.

    60'tan fazla faktöre bakılıyor

    Global Firepower, bu sıralamayı insan gücü, mali kaynaklar, ekonomik güç, lojistik kabiliyetler ve coğrafi konumlandırma gibi 60'tan fazla faktör göz önünde bulundurarak oluşturuyor. Söz konusu tüm faktörler bir ülkenin PowerIndex (PwrIdx) skorunu oluşturmak için dikkate alınıyor. Endekse göre "0.0000" mükemmel puan olarak kabul ediliyor.

    Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Peki Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Global Firepower Ranking (Küresel Ateş Gücü Sıralaması) küresel askeri durumları anlamak için değerli bir başlangıç noktası olarak hizmet etse de, nüanslı bir bakış açısı sadece sayıların ve sıralamaların ötesine bakmayı gerektiriyor. Global Firepower, benzersiz formülünün daha küçük, teknolojik olarak gelişmiş ulusları barındırdığını ve daha büyük, daha az gelişmiş güçlerle rekabet etmelerine izin verdiğini vurguluyor.

    Dünyanın en güçlü 10 ordusu

    Dünyanın en güçlü 10 ordusu Tam Boyutta Gör

    1. ABD
    2. Rusya
    3. Çin
    4. Hindistan
    5. Güney Kore
    6. Birleşik Krallık
    7. Japonya
    8. Türkiye
    9. Pakistan
    10. İtalya
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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