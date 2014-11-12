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Saygus, 320GB'a kadar kapasite sunan V-Squared akıllı telefonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Saygus, 320GB'a kadar kapasite sunan V-Squared akıllı telefonunu duyurdu


CES 2010 fuarında düşük internet hızları üzerinden çift yönlü akıcı video görüşmelerine imkan tanıyan V Phone adlı Android akıllı telefonu ile dikkat çeken ABD'li Saygus, yaklaşık 5 yıllık suskunluktan sonra yeni bir süper telefon ile karşımıza çıktı.

Saygus V-Squared firma tarafından süper akıllı telefon olarak tanımlanıyor. Ocak 2015 tarihinde yapılacak CES tüketici elektroniği fuarı öncesinde CES 2015 Yenilik Ödülü almayı başaran Saygus V-Squared, çift işletim sistemi taşıması ile dikkat çekiyor. 

Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışan cihazın ikinci işletim sisteminin ne olduğu bilinmiyor. Bunun Linux veya uzun süredir hayali kurulan Windows Phone olması ihtimal dahilinde. 

Firma cihazında üst seviye bileşen ve materyaller kullandığını belirtiyor. Bunlardan birisi Wireless HD. HDMI aktarım teknolojisini kablosuz ortama taşıyan Wireless HD teknolojisi ilk kez bir akıllı telefonda yerini almış olacak. Ayrıca çift microSD girişi ile 256GB ekstra depolama kapasitesi mümkün oluyor. Cihazın 64GB yerleşik hafızasını da hesaba kattığımızda yine sektörde 320GB kapasiteye ulaşabilen ilk akıllı telefon olacak. 

Cihaza Snapdragon 801 yongaseti gücünü verirken, 3D Movie Audio destkeli Harman Kardon ses teknolojisi ve sağ kısımda biyometrik parmak izi okuyucusu yer alıyor. Arka kısımda OIS destekli 21MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da yine sektörde bir ilk olacak OIS destekli 13MP çözünürlükte sensöre yer verilmiş.

Bunun haricinde modelde 5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, kızılötesi, su geçirmezlik sertifikası şeklinde özellikler mevcut. Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor. Ancak bunun nasıl başarıldığı ise açıklanmıyor. 

Saygus V-Squared görünüşe göre akıllı telefon pazarına çok önemli yenilikler getirecek bir cihaz olacak. Cihazın detaylı bilgilerine ise CES 2015 fuarında ulaşabileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Saygus-V-Squared-is-a-dual-boot-waterproof-super-smartphone-that-already-won-a-CES-2015-award_id62755 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 5 yıl
1.5 cm kalınlığında olabilir.Aslında büyük firmalarda bu tip telefonlar yapar ama apple pazarı incelik için domine ettiği için diğer üreticilerde o yönde üretim yapıyor.Tüketicinin tasarıma daha çok önem verdiği iphone ile kabul görmüş bir gerçek ama bu telefon üst Özelliklerin yanında iyi tasarımla gelirse önünde bir engel yok
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heart06 5 yıl
Nasıl 320 beklemek yanlış olur :) 32+ lar pahalı da, yurt dışından getirtirsen 128 ler yurt içi 32 fiyatına :) Telefon 1000 $ olmasının mümkünatı yok orta sınıf amiral gemi olarak satılacaktır 600 $ falan yurt dışı fiyatı olabilir bence, maksimum. Yurt içine 1500 TL civarı bi fiyata gelse çok satar kanaatindeyim...
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Fenomenon 5 yıl
64GB + 2x32 GB = 128 GB yapar. 320GB beklemek yanlış olur. 32GB üstü SD'ler pahalı. ama 32GB olanlar 40 liraya alınıyor.
donanım olarak çok iyi bence ama kalınlık ne kadar olur bilinmez
ayrıca fiyatı da 1000$ olur heralde.
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Üfler 5 yıl
ne gerek var o kadar gb işsizlik valla
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yavaş gel
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ø 5 yıl
Şu CES 2015'te neler göreceğiz bakalım.
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kesbi 5 yıl
Görüntülü arama yoksa çöp.
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N0YAN 5 yıl kesbi
kesbi

Görüntülü arama yoksa çöp.

görüntülü arama özelliğini kullanan kaldı mı ?
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V4LKyR 5 yıl
Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor.


Bu ne demek? Nasıl bir cümle bu? 3100mAh gücündeki batarya 4500mAh gücüne eş değer enerji sağlıyorsa, neden 3100mAh demişler? Parayla mı oluyor bu? 4500mAh demeye paraları yetmemiş de 3100mAh mı diyebilmişler?

Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor.

Şu cümleye bakın.

Çok ilginç bir durum.
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ø 5 yıl V4LKyR
V4LKyR

Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor.


Bu ne demek? Nasıl bir cümle bu? 3100mAh gücündeki batarya 4500mAh gücüne eş değer enerji sağlıyorsa, neden 3100mAh demişler? Parayla mı oluyor bu? 4500mAh demeye paraları yetmemiş de 3100mAh mı diyebilmişler?

Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor.

Şu cümleye bakın.

Çok ilginç bir durum.

Lityum iyon, polimer ve titanat gibi çeşitli hücreler var.

Farklı teknoloji kullanıyor olabilir. Daha yüksek mAh değerlerine sahip olupta düşük mAh değerine sahip olan pilleri geçemeyen piller var.
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yilmazguney 5 yıl
olmuşşşşşşş
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
hafıza olayının fazla bir artısı yok zaten hali hazırda birçok androide 128 gb sd kard takılıyor bunlar ikiye çıkarmış. Bir alttaki haberdeki gibi Samsung un sn de 1,2 gb okuma aktarım yapan nand belleklerini bekliyecez hızlı bir hafıza deneyimi için. Burda benim dikkatimi çeken harman kardon ses sistemi toshiba laptoplardaki gibi ise hatta yarısı olsa super olur ceptelefonunda ama biraz zor diye düşünüyorum bu küük hoparlörlerle
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