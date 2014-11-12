Saygus, 320GB'a kadar kapasite sunan V-Squared akıllı telefonunu duyurdu









CES 2010 fuarında düşük internet hızları üzerinden çift yönlü akıcı video görüşmelerine imkan tanıyan V Phone adlı Android akıllı telefonu ile dikkat çeken ABD'li Saygus, yaklaşık 5 yıllık suskunluktan sonra yeni bir süper telefon ile karşımıza çıktı.





Saygus V-Squared firma tarafından süper akıllı telefon olarak tanımlanıyor. Ocak 2015 tarihinde yapılacak CES tüketici elektroniği fuarı öncesinde CES 2015 Yenilik Ödülü almayı başaran Saygus V-Squared, çift işletim sistemi taşıması ile dikkat çekiyor.





Android 4.4.4 KitKat işletim sistemi üzerinde çalışan cihazın ikinci işletim sisteminin ne olduğu bilinmiyor. Bunun Linux veya uzun süredir hayali kurulan Windows Phone olması ihtimal dahilinde.





Firma cihazında üst seviye bileşen ve materyaller kullandığını belirtiyor. Bunlardan birisi Wireless HD. HDMI aktarım teknolojisini kablosuz ortama taşıyan Wireless HD teknolojisi ilk kez bir akıllı telefonda yerini almış olacak. Ayrıca çift microSD girişi ile 256GB ekstra depolama kapasitesi mümkün oluyor. Cihazın 64GB yerleşik hafızasını da hesaba kattığımızda yine sektörde 320GB kapasiteye ulaşabilen ilk akıllı telefon olacak.





Cihaza Snapdragon 801 yongaseti gücünü verirken, 3D Movie Audio destkeli Harman Kardon ses teknolojisi ve sağ kısımda biyometrik parmak izi okuyucusu yer alıyor. Arka kısımda OIS destekli 21MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, ön kısımda da yine sektörde bir ilk olacak OIS destekli 13MP çözünürlükte sensöre yer verilmiş.





Bunun haricinde modelde 5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, kızılötesi, su geçirmezlik sertifikası şeklinde özellikler mevcut. Modelin 3100mAh gücündeki bataryasının ise 4500mAh gücüne eş değer enerji sağladığı ifade ediliyor. Ancak bunun nasıl başarıldığı ise açıklanmıyor.





Saygus V-Squared görünüşe göre akıllı telefon pazarına çok önemli yenilikler getirecek bir cihaz olacak. Cihazın detaylı bilgilerine ise CES 2015 fuarında ulaşabileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Saygus-V-Squared-is-a-dual-boot-waterproof-super-smartphone-that-already-won-a-CES-2015-award_id62755