Scythe ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu

Ninja serisi işlemci soğutucularıyla bir döneme damgasını vuran komponent üreticisi Scythe, yüksek performans segmentindeki ekran kartı soğutucusu Setsugen'in geliştirilmiş tasarıma sahip yeni versiyonu olan Setsugen 2'yi kullanıma sundu. 176 x 33x 139 mm boyutlarında ve 435 gram ağırlığında olan yeni soğutucu dört adet Bakır ısı borusu, çok sayıda Alüminyum yaprak ve 120mm çapında ince profilli fan ile geliyor. PCI hız kontrolcüsü ile 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan fan, çalışma hızına göre 33.67 dbA seviyesine varan oranda gürültü yaratıyor. Scythe'nin açıklamasına göre Setsugen 2'nin uyumlu olduğu ekran kartları şu şekilde;

Nvidia Geforce FX 5900 /6600 /6800 /7300 /7600 /7800 / 7900 /8500 /8600 /8800GTS (G92) /8800 GT (G92) 8800 (G80) /9600 GT /9600 GSO /9800 GT /9800 GTX /9800 GTX+ /GTS 250 /GTX 260 /GTX 275 /GTX 280 /GTX 285 /GTX 460 /GTX 465 /GTX 470.

AMD/ATI 9*** /X*** /X1300 /X1600 /X1650 /X1800 /X1900 /X1950 /HD 2600 /HD 2900XT /HD 3650 /HD 3850 /HD 3870 /HD 4770 /HD 4830 /HD 4850 /HD 4870 /HD 4890 /HD 5750 /HD 5770 /HD 5830 /HD 5850 /HD 5870 /HD6950 / HD6970.

Avrupa'da satışa sunulan Scythe Setsugen 2'nin fiyatı ise 39 Avro.