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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe ekran kartları için hazırladığı yeni soğutucusu Setsugen 2'yi duyurdu

8 yıl
16,2b
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12
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ninja serisi işlemci soğutucularıyla bir döneme damgasını vuran komponent üreticisi Scythe, yüksek performans segmentindeki ekran kartı soğutucusu Setsugen'in geliştirilmiş tasarıma sahip yeni versiyonu olan Setsugen 2'yi kullanıma sundu. 176 x 33x 139 mm boyutlarında ve 435 gram ağırlığında olan yeni soğutucu dört adet Bakır ısı borusu, çok sayıda Alüminyum yaprak ve 120mm çapında ince profilli fan ile geliyor. PCI hız kontrolcüsü ile 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan fan, çalışma hızına göre 33.67 dbA seviyesine varan oranda gürültü yaratıyor. Scythe'nin açıklamasına göre Setsugen 2'nin uyumlu olduğu ekran kartları şu şekilde;

Nvidia Geforce FX 5900 /6600 /6800 /7300 /7600 /7800 / 7900 /8500 /8600 /8800GTS (G92) /8800 GT (G92) 8800 (G80) /9600 GT /9600 GSO /9800 GT /9800 GTX /9800 GTX+ /GTS 250 /GTX 260 /GTX 275 /GTX 280 /GTX 285 /GTX 460 /GTX 465 /GTX 470.

AMD/ATI 9*** /X*** /X1300 /X1600 /X1650 /X1800 /X1900 /X1950 /HD 2600 /HD 2900XT /HD 3650 /HD 3850 /HD 3870 /HD 4770 /HD 4830 /HD 4850 /HD 4870 /HD 4890 /HD 5750 /HD 5770 /HD 5830 /HD 5850 /HD 5870 /HD6950 / HD6970.

Avrupa'da satışa sunulan Scythe Setsugen 2'nin fiyatı ise 39 Avro.


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buraoca2 8 yıl
@gunescan
Vapor-X'den daha iyi bir soğutucu gibi görünmüyor demek istemiştim. Acaba performansı görünümünden çok daha iyi olabilir mi diye merak etmiştim...
@No Way Out
Teşekkürler hocam, düşünmeye gerek yok o zaman :)
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Rallyman 8 yıl
Tipi güzel ince sade ama kart üstünde hiç hoş durmuyo orantısız görünüyo biraz daha yatay olarak uzatabilirlermiş.
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Batuist 8 yıl
ancak standart fana sahip kartlara bir alternatif oluşturabilir diye düşünüyorum.. bana bedava verseler gigabyte gtx460 kartıma takmam!!!
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No Way Out 8 yıl
Türkiyede bu ürün satılmayacak boş yapmaya gerek yok, soğutucuda performans açısında iyi değil. TR Spitfire veya shaman çok çok daha iyi soğutuculardır. Scythe zaten bu üründe daha çok giriş seviyesi az slot kaplayan ve düşük fan hızında az db gürültü çıkaracak bileşenler tercih etmiş.
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gunescan 8 yıl
vapor-x'le ne alakası var anlamadım.
@t3'ün de dediği gibi ram ve vrm'ler de önemli. Onları da kapsayacak bir sotucu en mantıklısı olur. İced vision gibi ya da zalman'ın AMP!'larda kullandığı gibi birşey.
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Statistik 8 yıl
6870 + Setsugen 2

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The@Thing 8 yıl
Zotac gtx 460 ın fanı beynimi delmiş durumda bu ürünü düşünmeye başladım inşallah sessizdir...
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ceycey11 8 yıl
tipsizlik ve performansta çok ileriler soğutucu değişimi garanti dışı bırakmasa çok iş yapabilirler ama şu durumda çok şey beklememeleri lazım
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t3 8 yıl
5970, gtx 470 gibi kartları soğutmak için biraz küçük değilmi. Hadi GPU soğuttu diyelimde ramler ve Vrm nasıl soğuyacak bu fanla?
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